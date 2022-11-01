وكالة الرأي الفلسطينية "غزة الأوروبي": 20 عملية في جراحة اليد والأعصاب الطرفية وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يجري 20 عملية في جراحة اليد والأعصاب وكالة الرأي الفلسطينية افتتاح معرض "غذاؤنا فلسطيني" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة وإدارة معبر رفح يناقشان ادراج معالم تاريخية وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تعزز تعاونها مع كلية القانون في جامعة الإسراء وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تعافي مريض بمجمع الشفاء أصيب بحروق بنسبة 60% وكالة الرأي الفلسطينية اكتظاظ في أعداد المعتقلين داخل "عتصيون" بظروف قاسية وكالة الرأي الفلسطينية هنية يدعو القادة العرب لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الأندونيسي ينجح في استئصال معدة رجل مصاب بورم سرطاني وكالة الرأي الفلسطينية "سلطة النقد" تنفي وقف تداول الإصدار القديم من فئة الـ50 ديناراً أردنياً
أخبار » الأخبار الحكومية

رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يخصص وقتا للاستماع لشكاوى المواطنين

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 03:19

غزة- الرأي

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف ابراهيم في مكتبه، شكوى لأحد المواطنين فيما يتعلق بالتعديات بحق أرض وادي غزة.

ملف الاستماع لشكاوى المواطنين، يأتي في إطار اهتمام رئيس سلطة المياه وجودة المياه بمشاكل الجمهور ومتابعتها، فقد خصص رئيس السلطة وقتا لاستقبال الجمهور والمراجعين والذين لديهم استفسارات او مشاكل.

واعتبر د. يوسف ابراهيم أن الاستماع لشكاوى المواطنين باستمرار وامكانية حلها بأسرع وقت ممكن يسهم بشكل كبير في وتيرة انجاز المهام وتيسير شؤونهم.

حيث تم استقبال المواطن ماجد الملاحي وهو أحد المواطنين الساكنين في منطقة وادي غزة وتم حل الشكوى بشكل نهائي.

في حين كان اللقاء بحضور م. محمد مصلح من وحدة حماية البيئة، بدوره تولى مهمة انهاء الاجراءات اللازمة لحل الاشكالية الموجودة.

في حين أبدى المواطن رضاه عن الخدمة المقدمة اليه من خلال انهاء وحل اشكاليته كما ثمّن سرعة حل الشكوى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟