رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يخصص وقتا للاستماع لشكاوى المواطنين

غزة- الرأي

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د. يوسف ابراهيم في مكتبه، شكوى لأحد المواطنين فيما يتعلق بالتعديات بحق أرض وادي غزة.

ملف الاستماع لشكاوى المواطنين، يأتي في إطار اهتمام رئيس سلطة المياه وجودة المياه بمشاكل الجمهور ومتابعتها، فقد خصص رئيس السلطة وقتا لاستقبال الجمهور والمراجعين والذين لديهم استفسارات او مشاكل.

واعتبر د. يوسف ابراهيم أن الاستماع لشكاوى المواطنين باستمرار وامكانية حلها بأسرع وقت ممكن يسهم بشكل كبير في وتيرة انجاز المهام وتيسير شؤونهم.

حيث تم استقبال المواطن ماجد الملاحي وهو أحد المواطنين الساكنين في منطقة وادي غزة وتم حل الشكوى بشكل نهائي.

في حين كان اللقاء بحضور م. محمد مصلح من وحدة حماية البيئة، بدوره تولى مهمة انهاء الاجراءات اللازمة لحل الاشكالية الموجودة.

في حين أبدى المواطن رضاه عن الخدمة المقدمة اليه من خلال انهاء وحل اشكاليته كما ثمّن سرعة حل الشكوى.