وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُشارك في معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غزة يتفقد عدداً من مؤسسات التعليم العالي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح دورة لتأهيل مربيات رياض الأطفال الجدد وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تُنفذ دورة تدريبية لتطوير الكادر الوظيفي وكالة الرأي الفلسطينية الجعفراوي يقدم اعتذاراً على خلفية الإساءة للشيخ "القرضاوي" وكالة الرأي الفلسطينية العمل تعقد اجتماعها الأول لمناقشة مؤشرات جودة توظيف التقارير الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة المياه وجودة البيئة يخصص وقتا للاستماع لشكاوى المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية جمعية منتدى التواصل تقدم درع شكر وتقدير لوزارة الحكم المحلي وكالة الرأي الفلسطينية "غزة الأوروبي": 20 عملية في جراحة اليد والأعصاب الطرفية وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يجري 20 عملية في جراحة اليد والأعصاب
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم تُشارك في معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 03:58

غزة- الرأي

شاركت وزارة التربية والتعليم العالي في معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية غذاؤنا فلسطيني 2022، المُقام في المركز الثقافي والاجتماعي الأرثوذكسي العربي بمدينة غزة والذي يأتي بمناسبة يوم المنتج الفلسطيني.

ومثّل الوزارة في المعرض م. شادي هنية مدير التعليم المهني، وم. محمود العسكري مدير مدرسة هاني نعيم الزراعية، إضافة إلى العديد من المعلمين وطلبة المدارس.

وقال هنية إن الوزارة تثمن هذا المعرض الذي يؤكد على أهمية المنتجات والمشاريع الوطنية الفلسطينية وتشجيع الأفكار الريادية.

وشملت مشاركة الوزارة استعراض بعض المنتجات الغذائية من الأجبان والألبان والزيت التي تم إنتاجها في مدرسة هاني نعيم الزراعية الحكومية.

يشار إلى أن المعرض يُعقد في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الحالي بتنظيم من وزارة الاقتصاد الوطني والعديد من المؤسسات والشركات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟