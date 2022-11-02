المالية: بدء تسديد رسوم جامعة الأمة من المستحقات

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الدراسي الأول من العام 2023/2022 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب جامعة الأمة.

وأشارت الوزارة في تصريح لها عبر فيسبوك، إلى أن التسجيل سيكون من خلال موقعها الالكتروني اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2022/11/02 وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 2022/12/04.

وأوضحت أنه سيستفيد من التسجيل "الموظف نفسه– الأب- الأم- ابن- ابنة- زوج- زوجة- أخ- أخت" بواقع 50% من قيمة الرسوم المستحقة للجامعة.

وقالت: "التسجيل سيكون متاح يومياً خلال فترة التسجيل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً وخلال أيام الدوام الرسمي للجامعة فقط ".

ولفتت إلى أن التسجيل يكون عبر موقعها www.mof.gov.ps وذلك من خلال الدخول إلى (الخدمات الالكترونية_ خدمات الموظفين _ تسديد رسوم جامعية).أو بالضغط مباشرة على أيقونة تسديد رسوم جامعية.