وكالة الرأي الفلسطينية "وعد بلفور" يتحطم على صخرة حلم العودة للديار وكالة الرأي الفلسطينية "الإنقاذ البحري" يقدم المساعدة لصيادين تعطل مركبهم شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة توقف مطلقًا للنار في شجار بالنصيرات وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يطالب بريطانيا بإعلان مسؤوليتها عن جريمة "وعد بلفور" وكالة الرأي الفلسطينية دائرة "الجرائم الالكترونية" تُنجز قضية سطو إلكتروني لإحدى الشركات التقنية وكالة الرأي الفلسطينية داخلية الشمال تُنجز أكثر من 8 آلاف معاملة خلال شهر أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين تتلف 980 كجم من الخوخ الفاسد وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تبحث تعاونها مع المؤسسات الدينية بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يدعو لملاحقة مرتكبي الاعتداءات ضد الصحفيين وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُشارك في معرض الصناعات الغذائية "غذاؤنا فلسطيني 2022"
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية رفح تكرم طواقم الإنقاذ والإسعاف مع نهاية موسم الاصطياف

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:54

رفح - الرأي

كرمت بلدية رفح طواقم الإنقاذ والإسعاف الذين عملوا ضمن فريق الإنقاذ البحري على شاطئ محافظة رفح خلال موسم 2022م، تقديرًا لجهودهم المبذولة في الحفاظ على سلامة المصطافين.

وشكر رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي خلال حفل نظمته البلدية على شاطئ بحر رفح، جهود الفريق التي أسهمت في الخروج من موسم الاصطياف هذا العام بدون حالات وفاة.

وشارك في الحفل عدد من مدراء الدوائر في بلدية رفح، ووفد من وزارة الحكم المحلي يرأسه مسؤول ملف الإنقاذ البحري فيها أ. علاء أبو سمعان، ووفد من جهاز الشرطة البحرية يرأسه المقدم محمد النيرب، ومشرف طاقم الإنقاذ البحري برفح أ. عمر صيدم، ومشرف فريق الإسعاف والطوارئ أ. زياد فرحات.

وأوضح الصوفي أن البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية هيأت الظروف المناسبة لعمل المنقذين وعززت الطواقم بنقطة إسعاف على الشاطئ للتعامل السريع مع الحالات الطارئة، لافتًا أن 60 منقذًا ومسعفًا عملوا كفريق واحد يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، طيلة موسم الاصطياف.

وأشار إلى أن طواقم بلدية رفح نفذت أعمال صيانة وتأهيل لأبراج الإنقاذ البحري على شاطئ بحر المدينة، شملت أعمال ترميم وصيانة ودهان وتركيب لوحات ترقيم للأبراج.

وقال رئيس البلدية: "خصصنا نقطة إسعاف مجهزة بمعداتها كاملة على الشاطئ خلال الموسم الحالي بالتعاون مع وزارة الصحة، ضمن جهود البلدية المبذولة لتعزيز طواقم الإنقاذ البحري".

وأضاف: "عملت طواقمنا على تنظيم الاستراحات على شاطئ البحر لتوسيع مساحات الاصطياف العامة، وتركيب مظلات مفتوحة، وزيادة مستوى الإضاءة من خلال تركيب كشافات إنارة جديدة في شارع الرشيد على طول الشاطئ ".

وأعلن الصوفي عن انتهاء موسم الاصطياف مع نهاية أكتوبر، والذي بدأ مطلع مايو واستمر خمسة أشهر، داعيًا المواطنين إلى تجنب السباحة في البحر نظرًا لعدم وجود منقذين بعد نهاية موسم الاصطياف.

بدوره، أوضح صيدم أن الطواقم العاملة تعاملت مع 950 حالة إنقاذ على شاطئ محافظة رفح، قائلا: "بحمد الله تعالى اختتمنا موسم الاصطياف بدون حوادث أليمة أو حالات وفاة".

وقدم رسالة شكر وتقدير للمنقذين والمسعفين لجهودهم المبذولة للحفاظ على أرواح المواطنين خلال الموسم.

وثمن صيدم جهود بلدية رفح في تذليل جميع العقبات التي واجهت عمل فريق الإنقاذ، والتي كان أبرزها إزالة التعديات على الشاطئ، وتوفير نقطة إسعاف وطوارئ مجهزة بسيارة إسعاف.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟