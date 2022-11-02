التعليم في شمال غزة يُنظم يوماً كشفياً تراثياً

غزة-الرأي

نظمت مدرسة بيت حانون الثانوية للبنات، بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، يوماً كشفياً تراثياً، يجسد ارتباط الفلسطيني بأرضه بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي اجتثاثه منها.

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الفنية موسى شهاب، وعدد من رؤساء الأقسام والعاملين في المديرية، وشخصيات من المجتمع المحلي.

ورحبت مديرة المدرسة رانية بصل بالحضور كافة، موضحة أن فعاليات هذا اليوم الكشفي التراثي، يأتي في سياق فعاليات المدرسة الهادفة لتعزيز قيمة الانتماء للوطن وضرورة الدفاع عنه والتضحية في سبيل عزته ورفعته وكرامته.

من ناحيته، أشاد حرز الله بجهود مديرة المدرسة والطاقم التعليمي، وكافة العاملين في المدرسة، مؤكداً على أهمية مثل هذه الأنشطة والفعاليات التي تُعلي من قيمة الانتماء للوطن في نفوس الطلبة.

وأعرب حرز الله عن إعجابه بالمعروضات والمشغولات الفنية التي تخللها المعرض الكشفي والتراثي.

وشهد اليوم الكشفي العديد من الفعاليات والفقرات الفنية والكشفية التي تجسّد حب الوطن، وتؤكد على عمق ارتباط الفلسطيني بأرضه وهويته، إلى جانب عرض العديد من المشغولات اليدوية ذات الصبغة الفلسطينية.

وأشرف على إعداد وتنظيم اليوم الكشفي إلى جانب مديرة المدرسة، المعلمتين شيرين حمد، و شيرين الملاحي.