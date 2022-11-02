بلدية الزوايدة تتفقد أحوال الشوارع بعد تساقط الأمطار

الوسطى- الرأي

قام نائب رئيس بلدية الزوايدة يحيى ابو مزيد برفقة مدير الدائرة الفنية د.م عائد زهد بجولة تفقدية للاطلاع على أحوال الشوارع التي غمرتها المياه نتيجة تساقط مياه الأمطار صباح اليوم.

واطلع على حالة الشوارع وخصوصا شارع الأمل الذي يعاني من تجمعات مياه الأمطار .

في ذات السياق، شرعت طواقم لجنة الطوارئ في البلدية بأعمال تصريف لتجمعات مياه الأمطار ومعالجة إشارات طفح الصرف الصحي وإزالة الأتربة والنفايات.

ودعت اللجنة المواطنين إلى ضرورة إتباع الإرشادات المعلنة للتقليل من الآثار السلبية المحتلمة للمنخفضات الجوية والمتضمنة عدم إلقاء النفايات في سيول مياه الأمطار حتى لاتتسرب إلى مصارف المياه وتتسبب بانسدادها وكذلك عدم فتح أغطية مناهل الصرف الصحي حتى لاتدخل إليها مياه الأمطار وتسبب في طفحها في المناطق والبيوت المنخفضة