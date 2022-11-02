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رئيس سلطة الأراضي يتابع سير العمل في المكاتب الفرعية

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 04:32

غزة- الرأي

في اطار المتابعة الدائمة لعمل المكاتب الفرعية في محافظتي رفح وخانيونس التقى رئيس سلطة الأراضي المستشار /د. عماد الباز مدراء مكتب خانيونس م. محمود شيخ العيد و مدير مكتب رفح م. طارق أبو يونس  ومدير دائرة التفتيش والمتابعة م. محمد أبو شعر والموظفين في كلا المكتبين وقد ثمن د. الباز الدور المهم لهم في المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعديات عليها كما أكد د. الباز على ضرورة المتابعة الدائمة على مدار الساعة للأراضي الحكومية مشيدا ً بالتقدم الملموس للعمل في  المكاتب الفرعية  والتي ساعدت بشكل أساسي في زيادة الإنتاجية  وتخفيف الضغط على المركز الرئيسي لسلطة الأراضي .

كما تناولت اللقاءات متابعة المبادلات والاستملاكات والتخصيصات التي جرت على بعض الأراضي الحكومية ومدى التزام الجهات المخصص لها بشروط التعاقد وتحقيق الأهداف التي خصصت الأراضي الحكومية من أجلها.

ويشار الى أن سلطة الأراضي وبناء على قرارات صادرة من لجنة متابعة العمل الحكومي الغت العديد من التخصيصات لمخالفة شروط التعاقد مع سلطة الأراضي.

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