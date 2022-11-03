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برئاسة ديوان الفتوى والتشريع

ديوان الفتوى ينتهي من دراسة اللائحة الإدارية للجان الزكاة

03 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:14

ديوان الفتوى ينتهي من دراسة الائحة الإدارية للجان الزكاة
ديوان الفتوى ينتهي من دراسة الائحة الإدارية للجان الزكاة

غزة- الرأي
أنهت اللجنة المكلفة بدراسة اللائحة الإدارية والنظام المالي للجان الزكاة أعمالها بعد أن عقدت سلسلة اجتماعات.

وقال أ.جمال الخواجة مدير دائرة التشريعات الرئيسية بديوان الفتوى والتشريع ورئيس اللجنة: "إن اللجنة عُقدت لمناقشة المقترح وفقاً للأسس القانونية واللائحية الناظمة لعمل لجان الزكاة وصولاً لإعداد إطار ناظم لأعمال لجان الزكاة وبما يحقق شفافية الأداء إضافة إلى إيجاد دور تكاملي في العمل للمؤسسات القائمة على تنظيم الزكاة".

يذكر أن لجنة متابعة العمل الحكومي شكلت اللجنة برئاسة ديوان الفتوى والتشريع وعضوية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة المالية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة الفلسطينية.

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