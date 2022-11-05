النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2385) السبت 5/11/2022
أخبار فلسطينية
ثمن موقفه الأصيل تجاه فلسطين.. هنية يهاتف الشيخ طراد الفايز
محمود عباس يُطالب أمريكا بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن جرائمه بحق الفلسطينيين
"الخارجية": نتابع قضية غرق قارب قبالة سواحل اليونان
مجدلاني: المستوطنات تنتج حوالي 6 مليون طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري
أخبار إسرائيلية
انتخابات الكنيست الـ 25: سقوط «ميرتس»: تبخّر الصوت الإسرائيلي الداعي لتسوية الدولتين مع الفلسطينيين
في إسرائيل.. قد لا يكون هناك مفر لنتنياهو من تشكيل حكومة تضم «بن جفير»
أولمرت: أنا قلق من انتخاب مجموعة من الفاشيين
مقرب من لابيد متورط بشبهة فساد في اتفاق الغاز مع لبنان
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يستقيل من منصبه
اخبار دولية و عربية
بلينكن لـ عباس: واشنطن تجري اتصالات لتهدئة التصعيد في الأراضي الفلسطينية
جارديان: عودة نتنياهو للحكم تجلب اليأس لأحزاب اليسار
وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة لنقل مياه نهر النيل إلى قطاع غزة قبل 35 عاما
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينيين في نابلس وسلطات الاحتلال تؤسس 50 قبرا مزيفا في القدس
240 يهوديا يتهمون “إيباك” بالعمل لإسقاط مرشحي “الكونغرس” المؤيدين لفلسطين
النقابات المهنية والعمالية في غزة توقّع ميثاق شرف لمواجهة التطبيع مع الاحتلال
عشرات الأسرى الإداريين يصعدون خطوات الاحتجاج ضد الاحتلال.. و30 أسيرا يستعدون للإضراب عن الطعام
الشرق الأوسط
أول قصف إسرائيلي على غزة بعد فوز نتنياهو
المستوطنون الفائزون في الانتخابات يوسعون هجماتهم على البلدات الفلسطينية
غزة «تختبر» تل أبيب عشية عودة نتنياهو
الاهرام المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يُصيب طفلًا فلسطينيًا بالرصاص الحي في بيت لحم
الشروق المصرية
وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن قلقه إزاء التوترات في الضفة الغربية
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في أنحاء نابلس
الجيش الإسرائيلي يستهدف مجمعا لحماس ردا على إطلاق صواريخ من غزة
الجيش الإسرائيلي: القبة الحديدية تعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة
طائرات إسرائيلية بدون طيار تحلق على ارتفاع منخفض فوق قطاع غزة
الغد الأردنية
فلسطينيون: الانتخابات الإسرائيلية كالمفاضلة بين الطاعون والكوليرا
الشرق القطرية
" الاحتلال يصعّد في الضفة ويقصف المقاومة في غزة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
ثمن موقفه الأصيل تجاه فلسطين.. هنية يهاتف الشيخ طراد الفايز
قوات الاحتلال تعتقل 9 مواطنين بعد الاعتداء عليهم في الضفة
دعوات للمشاركة في وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين برام الله السبت
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية
هنية يعزي بوفاة المناضلة الفلسطينية فاطمة البرناوي
حصيلة المقاومة في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة
باحث: هكذا تستجيب أجهزة السلطة لدعوات الإفراج عن المعتقلين السياسيين!
القدس المحلية
قوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من رام الله
الأسير جمال الطويل.. معاناة 18 عامًا في سجون الاحتلال
لليوم التاسع عشر على التوالي.. الأسير سبع الطيطي يواصل إضرابه عن الطعام
الاعتقال الإداري يحرم الأسير إبراهيم عرفة من انهاء دراسته
جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي يشتكون من عدم توفير عربات مدرعة لهم
غزة: مصرع طفل في ظروف غامضة والشرطة تحقق
انتشار لقوات الاحتلال في بيت لحم بعد إطلاق نار تجاه مستوطنة "مجدال عوز"
الاحتلال يعتقل شابين من مخيم جنين
الحياة الجديدة
جمعية "شرطة نيويورك" تمنح الفلسطيني عيسى عباسي لقب "شخصية العام"
إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال ومستوطنون يهاجمون مناطق متفرقة في الضفة
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من دير نظام بينهم أمين سر "فتح"
إصابة شاب برضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه في بلدة تقوع
الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا
إصابة طفل بالرصاص خلال مواجهات في مخيم عايدة
في مخيم جنين...حضر "المعازيم" وغاب "العريس"
جريدة الأيام
جمعة جديدة من المسيرات والمواجهات ومستوطنون يعتدون على مادما وقريوت
»مفقودون من قطاع غزة بعد غرق قارب هجرة جديد باليونان
»الرئيس يتلقى اتصالاً هاتفياً من بلينكين ويطالب بإلزام إسرائيل التوقف...
»الأمم المتحدة: العام الجاري هو الأكثر دموية بالضفة الغربية منذ 2005
»غارات إسرائيلية على موقع وأراضٍ زراعية وسط القطاع تخلّف أضراراً
»نتنياهو يبدأ مفاوضات تشكيل الحكومة وبن غفير وسموتريتش يتصدران المشهد
»لامبالاة فلسطينية أمام عودة نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية
»"سائقو الشيطان".. وكأنّنا في فلسطين لا نعرف الكثير عنّا!
وكالة صفا
يعيش مواجهة يومية"
بالصور حي "بئر أيوب".. جار الأقصى في مرمى الاستهداف والتهويد
الاحتلال يعتقل 9 شبان من أنحاء الضفة الغربية
الاحتلال يُفرج عن مقدسي ويمدد اعتقال آخرين
دعوات لوقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين المضربين برام الله اليوم
19 يومًا على إضراب الأسير سبع الطيطي
الاحتلال يعتقل شابين من جنين على حاجز بالأغوار
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من دير نظام في رام الله
3 وفيات و48 إصابة في 77 حادث سير خلال الأسبوع الماضي بغزة
قوات الاحتلال تعتدي على شاب شرق بيت لحم
إصابة طفل خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم المحتلة
إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم السلمية
الاحتلال يرفض السماح لمحامي بزيارة أسير من جنين
مستوطنون يقتحمون قرية قريوت ويحتجزون مواطنا
هنية يستنكر القصف الإسرائيلي لملعب رياضي في المحافظة الوسطى
المدهون: الحقوق الفلسطينية لا تسقط بالتقادم حتى التحرير
فلسطين اليوم
خلال مواجهات واسعة ...اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة
فيديو يوثق اللحظات الأولى لاغتيال الشهيد فاروق سلامة
اليوم : بدء الربع الثاني من الفصل الدراسي الأول وعودة الطلبة للمدارس في غزة والضفة
بعد إطلاق نار تجاه مستوطنة "مجدال عوز".. الاحتلال ينتشر في بيت لحم
اصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في قرية حوسان غرب بيت لحم
سما نيوز
هل طوت "إسرائيل" صفحة "عرين الأسود" ؟
خبير إسرائيلي: السلطة قلقة من انتصار اليمين.. وهذا ما سيطالب به كبار المسؤولين الرئيس عباس
اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأميركي
عرب 48
الاحتلال يعتقل 4 شبان ويصيب آخر برضوض إثر الاعتداء عليه
حصار الاحتلال لنابلس... أضرار اقتصاديّة جسيمة
وكالة وفا
المجلس الوطني يستنكر دعوة ما يسمى "المؤتمر ال ...
بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة
الاحتلال يعتقل شابا خلال مواجهات وسط الخليل
حدث في مثل هذا اليوم
- 5 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2006م ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في بيت حانون، واستمرار حصار البلدة وحملة اعتقالات تطال عدداً من المواطنين
- 2003م المستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون في الضفة
- 1973 م بدأ وزير الخارجية الأمريكيّ هنري كيسنجر جولاته المكوكيّة في الشرق الأوسط للعمل على فصل القوات المصرية و السورية من جهة و الصهيونية من جهة أخرى على جبهات القتال
- 1949 م رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون (1886 - 1973) يقرر اتخاذ ضاحية القدس (الغربية) عاصمة للدولة العبرية وينتقل إليها، وذلك بعد عام من احتلالها.