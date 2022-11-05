النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2385)  السبت 5/11/2022

1973 م بدأ وزير الخارجية الأمريكيّ هنري كيسنجر جولاته المكوكيّة في الشرق الأوسط للعمل على فصل القوات المصرية و السورية من جهة و الصهيونية من جهة أخرى على جبهات القتال