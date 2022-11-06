وكالة الرأي الفلسطينية فريق طبي بمجمع ناصر يستأصل ورم سرطاني ضخم في الغدة الكظرية وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تفتتح دورة تطبيقات إكسل لعدد من موظفيها وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال تبحث التعاون المشترك مع بلديتي المغراقة وجحر الديك وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية تفتتح البرنامج التدريبي " انشاء وادارة المشاريع الصغيرة" وكالة الرأي الفلسطينية المدهون: الأسرى يتعرضون لحرب وحشية بقرار سياسي وكالة الرأي الفلسطينية الوفد الطبي للأمراض الصدرية والمناظير يواصل عمله بمستشفى النصر وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يعقد اللقاء التعليمي الأول لأطباء البورد وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يخططون الاستيلاء على مزيد من الأراضي في الأغوار وكالة الرأي الفلسطينية عمل الشمال ومجلس إدارة النفايات الصلبة يبحثان عدة ملفات وكالة الرأي الفلسطينية "مجمع ناصر "يجرى عملية نوعية لجراحة عظام الأطفال
أخبار » الأخبار الحكومية

مجمع الشفاء يعقد اللقاء التعليمي الأول لأطباء البورد

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:40

111
111

غزة-الرأي 

عقدت مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء الطبي اللقاء التعليمي الأول لأطباء البورد اختصاص الباطنة العامة، برئاسة مدير مستشفي الباطنة د.رأفت لبد و بالشراكة مع استشاريين من الخارج عبر الزوم (telemedicine) وهم د.رامي مسمح ود.حاتم الحاج سالم ود.مؤمن طبيل .

و توجه د. لبد بجزيل الشكر والامتنان للقائمين على هذا اللقاء الرائع لما بذلوه من جهد كبير في خدمة أبناء شعبنا،كما وتقدم بالشكر الى د.شادي عوض على التحضير والترتيب الجيد، مبينا أن هذا اللقاء بداية لسلسلة من اللقاءات التعليمية المستمرة ،لما لها من أهمية كبرى في رفع كفاءة الكوادر الصحية والارتقاء بمنظومة العمل الصحي بالمجمع.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

العلاقات العامة بكلية المجتمع تنفذ رحلة محاكاة من قلب القدس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟