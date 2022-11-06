مجمع الشفاء يعقد اللقاء التعليمي الأول لأطباء البورد

غزة-الرأي

عقدت مستشفى الباطنة بمجمع الشفاء الطبي اللقاء التعليمي الأول لأطباء البورد اختصاص الباطنة العامة، برئاسة مدير مستشفي الباطنة د.رأفت لبد و بالشراكة مع استشاريين من الخارج عبر الزوم (telemedicine) وهم د.رامي مسمح ود.حاتم الحاج سالم ود.مؤمن طبيل .

و توجه د. لبد بجزيل الشكر والامتنان للقائمين على هذا اللقاء الرائع لما بذلوه من جهد كبير في خدمة أبناء شعبنا،كما وتقدم بالشكر الى د.شادي عوض على التحضير والترتيب الجيد، مبينا أن هذا اللقاء بداية لسلسلة من اللقاءات التعليمية المستمرة ،لما لها من أهمية كبرى في رفع كفاءة الكوادر الصحية والارتقاء بمنظومة العمل الصحي بالمجمع.