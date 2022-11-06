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إصابات بالاختناق جرّاء حريق بمعرض أجهزة كهربائية شرق غزة

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:24

غزة- الرأي

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم الأحد، جراء حريق محدود نشب بمعرض ضبان للأجهزة الكهربائية بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني محمود بصل في تصريح صحفي اليوم، إن طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، تعاملت مع حريق محدود نشب صباح اليوم في "طابلون الكهرباء" داخل معرض "ضبان للأجهزة الكهربائية وأدوات الغاز" بحي الزيتون شرق المدينة.

وأضاف بصل، أن الحريق نتج عنه إصابة سبعة عاملين ومواطنين بحالات اختناق، مشيراً إلى أن طواقم إسعاف الدفاع المدني تعاملت مع الحريق، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين الذين تعرضوا للاختناق من الحريق، ونقلت بعضهم إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج اللازم.

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