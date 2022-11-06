التعليم تُنهي استعداداتها لتكريم الطلبة الفائزين بجائزة التميز البحثي

غزة-الراي

أنهت وزارة التربية والتعليم العالي -قسم النشاطات الطلابية- كافة الاستعدادات لتنظيم حفل تكريم الطلبة الفائزين بجائزة الوزارة للتميز البحثي لعام 2022 والخاصة بطلبة الجامعات والكليات الجامعية الملتحقين بدرجة البكالوريوس للعام 2022 لأفضل بحث أو مشروع تخرج.



ومن المقرر أن يُقام حفل التكريم بعد غدٍ الثلاثاء 8/11 الساعة التاسعة صباحاً في مقر الوزارة بغزة قاعة المؤتمرات الطابق الثالث.



وتهدف الجائزة إلى تشجيع البحث العلمي لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي المنتظمين في الدراسة على مواصلة أنشطتهم ومبادراتهم وابتكاراتهم البحثية، وتفعيل دور الوزارة في دعم أنشطة البحث العلمي الطلابية في التعليم العالي، ونشر ثقافة البحث العلمي لدى طلبة مؤسسات التعليم العالي، والارتقاء بمستوى مخرجات أبحاث التخرج كماً ونوعاً، وتعزيز روح التنافس الجاد بين طلبة مؤسسات التعليم العالي في مجال البحث العلمي.



وتضمنت الجائزة أربعة مجالات وهي: الهندسة والعلوم الطبيعية والعلوم البيئية، التكنولوجيا ونظم المعلومات، العلوم الطبية والصحية، العلوم الإنسانية.



حيث تم فرز الأعمال المُرسلة من قبل مؤسسات التعليم العالي بناء على المجالات التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة واللجنة المكلفة، وقد شاركت مؤسسات التعليم العالي في الجائزة بشكل مميز، حيث تسلمت الوزارة (38) بحثاً، وقد فاز منهم أفضل (11) بحثاً علمياً محكماً.

