مجمع الشفاء يواصل إجراء عمليات جراحة الأعصاب الطرفية

غزة- الرأي

أكد د. أشرف البياع استشاري ورئيس قسم جراحة اليد والأعصاب الطرفية بمجمع الشفاء الطبي، على تواصل إجراء العمليات الجراحية للأعصاب الطرفية، وذلك بمشاركة الوفد الطبي الفرنسي المتخصص بجراحة اليد والأعصاب الطرفية برئاسة البروفسور كريستوف أوبرلاين.

وأشار د.البياع أنه تم اجراء العمليات الجراحية المعقدة لحالات العيوب الخلقية وإصابات الجرحى والتي تحتاج الى جراحات دقيقة، حيث تم فرز الحالات الاكثر تعقيدا عبر قوائم معدة مسبقا.

وتسعى وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها في العمل الصحي لاستقدام الوفود الطبية والجراحية التي تساهم في تغطية جزء كبير من اجراء العمليات النوعية وتقييم التجربة المحلية والاستفادة في تقديم عناوين تدريبية لصقل وتطوير مهارات الكادر المحلى، بالإضافة الى تخفيف معاناة المرضى داخل قطاع غزة.