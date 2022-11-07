وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تشرف على انتخابات نقابة أخصائيي المكتبات وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تناقش قانون الشقق والطبقات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى يفتتح دورة تدريبية لمعلمي التربية الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية مدارس الأوقاف الشرعية تختتم برنامج تعزيز القيم والسلوك لشهر أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية "مديرية داخلية رفح" تُصدر 4 آلاف مُعاملة خـلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية كشف المسافرين عبر معبر رفح غداً الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية العدل تنجز 5000 معاملة عدلية خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي ينهي خلافاً مالياً بين "الوطنية للإعلام" والمجموعة الإعلامية وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العسكرية تؤيد أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة متخابرين وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الأوقاف يفتتح مركز ابن الجوزي للعلوم الشرعية
أخبار » الأخبار الحكومية

المحكمة العسكرية تؤيد أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة متخابرين

07 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:43

المحكمة العسكرية
المحكمة العسكرية

غزة - الرأي:

أيدت المحكمة العسكرية العليا بهيئة القضاء العسكري، الإثنين، أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، في ثلاث قضايا مختلفة.

وأدانت المحكمة المُدانين بتهمة التخابر مع جهات معادية خلافاً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وفي القضية رقم (128/2018)، استئناف رقم (120/2018)، أيدت المحكمة العسكرية العليا حكماً سابقاً لمحكمة الاستئناف العسكرية بتأييد حكم درجة أولى بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (علي، ع) مدني من مواليد عام 1970، سكان غزة الدرج، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ (7 مارس 2018).

وفي القضية رقم (49/2019)، استئناف رقم (310/2022)، أيدت المحكمة العسكرية العليا حكماً سابقاً لمحكمة الاستئناف العسكرية بتأييد حكم درجة أولى بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (محمد، د) مدني من مواليد عام 1973، سكان غزة الزيتون، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ (13 يناير 2019).

وفي القضية رقم (8/2015)، استئناف رقم (123/2021)، أيدت المحكمة العسكرية العليا حكماً سابقاً لمحكمة الاستئناف العسكرية بتأييد حكم درجة أولى بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (مازن، ع) مدني من مواليد عام 1976، سكان غزة الزيتون، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ (22 أكتوبر 2014).

وأوضحت المحكمة أن الأحكام جاءت سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، بحق المُدانين الثلاثة.

وأكدت المحكمة أن جميع الأحكام صدرت بالإجماع، وأفهمت علناً، وأصبحت باتة وواجبة النفاذ.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟