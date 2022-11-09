وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: استشهاد شاب فلسطيني غرب جنين وكالة الرأي الفلسطينية إصابة خمسة مواطنين خلال مواجهات في بيت أمر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تُحذر من خروج الأوضاع بسجون الاحتلال عن السيطرة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهاجم جنازة ويصادر منزلين متنقلين في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ برفح تستجيب لـ 129 إشارة خلال المنخفض الجوي وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ دورة مكثفة حول "أهم المعاملات المالية المعاصرة" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُنفذ مجلس سماع جزء ( نسخة وكيع عن الأعمش") وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم محاضرة توعوية لطلاب مدارس المحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي وهيئة المطاعم توقعان بروتوكول تعاون مشترك وكالة الرأي الفلسطينية "الخدمات الطبية" تُقدّم أكثر من 62 ألف خدمة صحية خلال أكتوبر
أخبار » الأخبار الحكومية

بمشاركة طبيب استرالي متخصص

مجمع ناصر الطبي يجري عمليات جراحة مناظير المفاصل

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:21

مجمع ناصر الطبي يجري عمليات جراحة مناظير المفاصل
مجمع ناصر الطبي يجري عمليات جراحة مناظير المفاصل

قال رئيس أقسام العظام بمجمع ناصر الطبي د.غسان أبو زهري، إن الطبيب الاسترالي "تيم كينان" المتخصص في جراحة مناظير المفاصل، وصل إلى قطاع غزة يوم الأحد  الماضي، بتنسيق من مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين pcrf، لمشاركة الطاقم الطبي المحلي في اجراء العديد من العمليات الجراحية للمرضى الذين تم تحضيرهم ضمن قائمة معدة مسبقا من قبل اللجنة الطبية بالمجمع.

وتأتى زيارة الوفود الطبية في إطار سياسة وزارة الصحة لاستقطاب الجراحين من كافة دول العالم لمشاركة الطواقم الطبية المحلية اجراء العمليات الجراحية المعقدة ومساعدة المرضى في تلقى الخدمة داخل قطاع غزة والتخفيف عن كاهلهم معاناة التنقل والسفر للعلاج بالخارج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟