مجمع ناصر الطبي يجري عمليات جراحة مناظير المفاصل

قال رئيس أقسام العظام بمجمع ناصر الطبي د.غسان أبو زهري، إن الطبيب الاسترالي "تيم كينان" المتخصص في جراحة مناظير المفاصل، وصل إلى قطاع غزة يوم الأحد الماضي، بتنسيق من مؤسسة إغاثة أطفال فلسطين pcrf، لمشاركة الطاقم الطبي المحلي في اجراء العديد من العمليات الجراحية للمرضى الذين تم تحضيرهم ضمن قائمة معدة مسبقا من قبل اللجنة الطبية بالمجمع.

وتأتى زيارة الوفود الطبية في إطار سياسة وزارة الصحة لاستقطاب الجراحين من كافة دول العالم لمشاركة الطواقم الطبية المحلية اجراء العمليات الجراحية المعقدة ومساعدة المرضى في تلقى الخدمة داخل قطاع غزة والتخفيف عن كاهلهم معاناة التنقل والسفر للعلاج بالخارج.