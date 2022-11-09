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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2389)الاربعاء11 نوفمبر2022

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:42

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2389)   الاثنين11 تشرين ثاني/ نوفمبر   2022

 

أخبار فلسطينية

·         استشهاد فتى برصاص الاحتلال شرق نابلس

·         مدير سجن "جلبوع" يطلب التقاعد بفعل عملية "نفق الحرية"

·         عرين الأسود تعلن التصدي لقوات الاحتلال شرق نابلس

·         استشهادُ شابٍّ برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

·         عقب ما كشفته "فلسطين".. السلطة تُوقّع اتفاقية إعادة ترميم مختبر الصحة بغزة

·         الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

 

أخبار إسرائيلي

·         بن غفير يتمنى رحيل النواب العرب عن إسرائيل دون رجعة ويُطمئن المتخوفين: “لقد نضجت”- (تغريدة)

·         هرتسوغ يلتقي الأحزاب الإسرائيلية لتكليف رئيس الحكومة المقبلة بتشكيلها

·         الخارجية الإسرائيلية تهاجم ندوة ثقافية تتناول الهولوكوست والنكبة

·         إسرائيل تطلب ربط شرائحها الخليوية بالشبكات القطرية خلال المونديال

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فلسطين اون لاين

·         عقب ما كشفته "فلسطين".. السلطة تُوقّع اتفاقية إعادة ترميم مختبر الصحة بغزة

·         "حماس" تنعى الشهيد "حشاش" وتؤكد مواصلة المقاومة

·         تقرير حيُّ بئر أيوب.. جارُ الأقصى الذي يُواجِه التهويد الإسرائيلي

·         عرين الأسود تعلن التصدي لقوات الاحتلال شرق نابلس

·         استشهادُ شابٍّ برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

·         إصابات بالمطاطي والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالجلمة

·         13 عملًا مقاومًا ومقتل مستوطن في الضفة خلال 24 ساعة الأخيرة

 

 

 

صحيفة القدس

 

·         إصابات خلال التصدي لاقتحام "قبر يوسف".. استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

·         توغل إسرائيلي محدود وسط قطاع غزة

·         قوات الاحتلال تمنع توسعة الشارع الرئيسي لقرية دير نظام

·         فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة محافظتي رفح وسلفيت

·         العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

·         أول اختبار للحكومة اليمينية الإسرائيلية يتعلق بإخلاء بؤرة حومش

·         من بينها البحرين والإمارات.. هذه أبرز الدول التي تجاهلت تهنئة نتنياهو

·         مناصرة للفلسطينيين تفوز بالانتخابات في النواب و"إيباك" تلعق جراحها

·         هرتسوغ يلتقي الأحزاب الإسرائيلية لتكليف رئيس الحكومة المقبلة بتشكيلها

·         الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

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صحيفة الأيام

 

·         تنفيذ حملة هدم واسعة لمنازل ومنشآت والمستوطنون يواصلون شنّ "حرب الزيتون"

·         »لائحة اتهام ضد مقدسيين بدعوى بيع السلاح للشهيد عدي التميمي

·         »"العسكرية العليا"في غزة تؤيد أحكاماً بالإعدام في قضايا مقتل القيق والتخابر...

·         »إنقاذ أربعة شبان والعثور على جثة خامس من ضحايا غرق قارب الهجرة

·         »بايدن يهنئ نتنياهو بالفوز في الانتخابات بعد 6 أيام من إعلانها

·         »بن غفير يرفع سقف مطالبه حول البرامج والمناصب لدخول الحكومة

·         »النقب: المؤسسة الإسرائيلية تستأنف مخطط الاقتلاع والتهجير في أم الحيران

 

 

» الحياة الجديدة

·         استشهاد فتى وإصابة 3 آخرين خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

·         الاحتلال يعتقل مواطنا من ذوي الاحتياجات الخاصة في الخليل

·         فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة محافظتي رفح وسلفيت

·         رئيس المجلس الوطني يدين جريمة الاحتلال في نابلس

·         22 عاما على استشهاد حسين عبيّات.. أول اغتيال بالطائرات

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وكالة  الرأي

 

·         استشهاد فتى برصاص الاحتلال شرق نابلس

·         مدير سجن "جلبوع" يطلب التقاعد بفعل عملية "نفق الحرية"

·         توغل لآليات الاحتلال شرق دير البلح

·         "الزراعة" تعلن كميات هطول الأمطار على غزة أمس

·         محدث الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا بالضفة والقدس

·         المرور: وفاة وإصابة بـ 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية

·         عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

·         أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في الأسواق المحلية

·         كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

·         إصابة شاب برصاص الاحتلال في رام الله

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وكالة صفا

بدء التوصيات لتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة

 

  •  

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

 

  •  

تعرض قافلة أعضاء الكنيست لإطلاق نار في نابلس

 

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الذاكرة الفلسطينية.. أهم أحداث التاسع من نوفمبر

 

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شهيد وإصابات باشتباكات خلال اقتحام الاحتلال نابلس

 

 

"وكالة سما

فلسطين اليوم

جباليا: مياه الأمطار تغمر محلات ومنازل ومدرسة وسط خسائر فادحة

 

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بالفيديو استشهاد "محمد حشاش" خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال في محيط مقام يوسف شرق نابلس

 

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مدير سجن جلبوع يستقيل من منصبه بعد عام على "نفق الحرية"

 

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الجهاد تنعى الشهيد مهدي حشاش وتؤكد أن دماءه تجديد عهد للمقاومين في الدفاع عن أرضنا

 

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عرب 48

 

·         اشتيّة في "كوب 27": الاحتلال الإسرائيليّ مدمِّر للإنسان والبيئة

·         خطوات احتجاجية للأسرى في سجون الاحتلال

·         تقرير: الاحتلال نفّذ نحو 6 آلاف عملية اعتقال منذ مطلع العام

·         إسرائيل تحاول عرقلة "مناورة دبلوماسية" للسلطة الفلسطينية

·         الاحتلال يعتقل ثلاث شابات ويزعم: "خططن لتنفيذ عمليات شمالي الضفة"

·         الاحتلال يصادق على اقتحام أعضاء كنيست لقبر يوسف

·         الخارجية الإسرائيلية تهاجم ندوة ثقافية تتناول الهولوكوست والنكبة

·         إسرائيل تطلب ربط شرائحها الخليوية بالشبكات القطرية خلال المونديال

·          

وكالة وفا

·         (محدث) الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة

·         مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

·         إصابة شاب واعتقال آخر في النبي صالح شمال غرب رام الله

·         استشهاد فتى وإصابة 3 آخرين خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس 

حدث في مثل هذا اليوم

8 تشرين ثاني (نوفمبر)

·         2004م الإرهاب الإسرائيلي، الاحتلال يتوغل في شمال رفح وشرق خانيونس، ويعتقل عشرة مواطنين في نابلس.

·         2001م الاستشهادي مؤيد محمود صلاح الدين عيادة من طولكرم والتابع لحركة المقاومة الإسلامية حماس كان في طريقه للقيام بعملية استشهادية ولكن أوقفته دورية عسكرية إسرائيلية وحاولت اعتقاله في بلدة باقة الشرقية ولكنه رفض أن يسلم نفسه فقام بتفجير نفسه في الجنود مما أدى إلى إصابة اثنين من الجنود الإسرائيليين.

·         2000م استشهاد الطفل الفلسطيني فارس عودة والذي أظهره وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية وهو يواجه دبابة إسرائيلية بالحجارة في قطاع غزة

·         1987 م مؤتمر القمة العربي في عمان حيث عقدت هذه القمة الاستثنائية في الفترة من 8-11/11/1987، في ظل ظروف الانقسام العربي وحرب الخليج الأولى وجمود القضية الفلسطينية والأزمة اللبنانية والانقلاب

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"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

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