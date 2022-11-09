النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2389)الاربعاء11 نوفمبر2022

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2389) الاثنين11 تشرين ثاني/ نوفمبر 2022
أخبار فلسطينية
· استشهاد فتى برصاص الاحتلال شرق نابلس
· مدير سجن "جلبوع" يطلب التقاعد بفعل عملية "نفق الحرية"
· عرين الأسود تعلن التصدي لقوات الاحتلال شرق نابلس
· استشهادُ شابٍّ برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة
· عقب ما كشفته "فلسطين".. السلطة تُوقّع اتفاقية إعادة ترميم مختبر الصحة بغزة
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
- موظفو “الأونروا” يخوضون إضرابا تحذيريا.. والمفوض العام: 90% من اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر
- دعوة عباس لتفعيل شبكة الأمان المالية العربية لا تلقى تجاوباً
أخبار إسرائيلي
- مطالب يمينية من نتنياهو تقضي على «مشروع الدولة الفلسطينية»
- مؤرخ إسرائيلي بارز: “إسرائيل” دولة يحكمها زعران ونتنياهو دمية في…
- سياسية إسرائيلية: نتنياهو يتفاوض مع أحزاب خارج تكتله للفكاك من اليمين المتطرف
· بن غفير يتمنى رحيل النواب العرب عن إسرائيل دون رجعة ويُطمئن المتخوفين: “لقد نضجت”- (تغريدة)
· هرتسوغ يلتقي الأحزاب الإسرائيلية لتكليف رئيس الحكومة المقبلة بتشكيلها
· الخارجية الإسرائيلية تهاجم ندوة ثقافية تتناول الهولوكوست والنكبة
· إسرائيل تطلب ربط شرائحها الخليوية بالشبكات القطرية خلال المونديال
اخبار دولية
- فوز فلسطينيين في عضوية برلمان ولايتي جورجيا والينوي ورشيدة طليب تجدد فوزها في الكونجرس
- بايدن يهنّئ نتنياهو بالفوز
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- كرونيكا الإسبانية: كأس العالم فرصة استثنائية لاكتشاف الثقافة العربية
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اخبار عربية
- جمعية رجال الأعمال تشارك بمنتدى الأعمال الدولي 26 ومعرض "موصياد اكسبو" في اسطنبول
- اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للكتاب الفلسطينيين واتحاد كتاب عموم إفريقيا
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة الغربية
- إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيات بدعوى محاولتهن استهداف الجنود
- أجهزة الأمن الفلسطينية تقتحم مقر “التحالف الشعبي” وتمنع مؤتمرا صحافيا بعد حملة رسمية ضد المنظمين- (فيديو)
- العالول يحذر من توجهات اليمين الإسرائيلي المتطرفة.. والخارجية الفلسطينية تطالب بتنفيذ توصيات لجان التحقيق الدولية
- كتاب إسرائيليون يحرضون حكومة اليمين على قتل الفلسطينيين ويهاجمون تقرير الأمم المتحدة
- موظفو “الأونروا” يخوضون إضرابا تحذيريا.. والمفوض العام: 90% من اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر
- بن غفير يتمنى رحيل النواب العرب عن إسرائيل دون رجعة ويُطمئن المتخوفين: “لقد نضجت”- (تغريدة)
- قوات الاحتلال تهدم 5 منازل في مدن متفرقة في الضفة والمستوطنون يتلفون 160 شجرة زيتون في رام الله
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الشرق الأوسط
- دعوة عباس لتفعيل شبكة الأمان المالية العربية لا تلقى تجاوباً
- مطالب يمينية من نتنياهو تقضي على «مشروع الدولة الفلسطينية»
الاخبار اللبنانية
- أسرى «عوفر» يصعّدون ضدّ اعتداءات الاحتلال: نحو «إغلاق الأقسام» غداً
- بايدن يهنّئ نتنياهو بالفوز
- الأسرى في مهداف بن غفير: برنامج فلسطيني للمواجهة
الغد الأردنية
- مؤرخ إسرائيلي بارز: “إسرائيل” دولة يحكمها زعران ونتنياهو دمية في…
- الجمهوريون الأوفر حظا في السيطرة على “النواب الأميركي” في انتخابات…
- استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية
- الاحتلال يتوغل شرق دير البلح في قطاع غزة
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الاهرام المصرية
”الشروق المصرية
- مكتب رئيس إسرائيل ينفي تشجيعه للابيد وجانتس تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو
- سياسية إسرائيلية: نتنياهو يتفاوض مع أحزاب خارج تكتله للفكاك من اليمين المتطرف
الشرق القطرية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
· عقب ما كشفته "فلسطين".. السلطة تُوقّع اتفاقية إعادة ترميم مختبر الصحة بغزة
· "حماس" تنعى الشهيد "حشاش" وتؤكد مواصلة المقاومة
· تقرير حيُّ بئر أيوب.. جارُ الأقصى الذي يُواجِه التهويد الإسرائيلي
· عرين الأسود تعلن التصدي لقوات الاحتلال شرق نابلس
· استشهادُ شابٍّ برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة
· إصابات بالمطاطي والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بالجلمة
· 13 عملًا مقاومًا ومقتل مستوطن في الضفة خلال 24 ساعة الأخيرة
صحيفة القدس
· إصابات خلال التصدي لاقتحام "قبر يوسف".. استشهاد فتى برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة
· توغل إسرائيلي محدود وسط قطاع غزة
· قوات الاحتلال تمنع توسعة الشارع الرئيسي لقرية دير نظام
· فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة محافظتي رفح وسلفيت
· العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
· أول اختبار للحكومة اليمينية الإسرائيلية يتعلق بإخلاء بؤرة حومش
· من بينها البحرين والإمارات.. هذه أبرز الدول التي تجاهلت تهنئة نتنياهو
· مناصرة للفلسطينيين تفوز بالانتخابات في النواب و"إيباك" تلعق جراحها
· هرتسوغ يلتقي الأحزاب الإسرائيلية لتكليف رئيس الحكومة المقبلة بتشكيلها
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
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صحيفة الأيام
· تنفيذ حملة هدم واسعة لمنازل ومنشآت والمستوطنون يواصلون شنّ "حرب الزيتون"
· »لائحة اتهام ضد مقدسيين بدعوى بيع السلاح للشهيد عدي التميمي
· »"العسكرية العليا"في غزة تؤيد أحكاماً بالإعدام في قضايا مقتل القيق والتخابر...
· »إنقاذ أربعة شبان والعثور على جثة خامس من ضحايا غرق قارب الهجرة
· »بايدن يهنئ نتنياهو بالفوز في الانتخابات بعد 6 أيام من إعلانها
· »بن غفير يرفع سقف مطالبه حول البرامج والمناصب لدخول الحكومة
· »النقب: المؤسسة الإسرائيلية تستأنف مخطط الاقتلاع والتهجير في أم الحيران
» الحياة الجديدة
· استشهاد فتى وإصابة 3 آخرين خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس
· الاحتلال يعتقل مواطنا من ذوي الاحتياجات الخاصة في الخليل
· فتح باب الترشح لانتخابات غرفتي تجارة وصناعة محافظتي رفح وسلفيت
· رئيس المجلس الوطني يدين جريمة الاحتلال في نابلس
· 22 عاما على استشهاد حسين عبيّات.. أول اغتيال بالطائرات
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وكالة الرأي
· استشهاد فتى برصاص الاحتلال شرق نابلس
· مدير سجن "جلبوع" يطلب التقاعد بفعل عملية "نفق الحرية"
· توغل لآليات الاحتلال شرق دير البلح
· "الزراعة" تعلن كميات هطول الأمطار على غزة أمس
· محدث الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا بالضفة والقدس
· المرور: وفاة وإصابة بـ 12 حادث سير خلال 24 ساعة الماضية
· عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
· أسعار المنتجات الزراعية واللحوم في الأسواق المحلية
· كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس
· إصابة شاب برصاص الاحتلال في رام الله
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وكالة صفا
بدء التوصيات لتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة
مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
تعرض قافلة أعضاء الكنيست لإطلاق نار في نابلس
الذاكرة الفلسطينية.. أهم أحداث التاسع من نوفمبر
شهيد وإصابات باشتباكات خلال اقتحام الاحتلال نابلس
"وكالة سما
- 20قتيلا في هجوم منسوب لإسرائيل على الحدود السورية العراقية وهذا ما استهدفته ..
- وزير إسرائيلي : الدول العربية متخوفة من الحكومة القادمة
- شهيد برصاص الاحتلال في نابلس (فيديو)
- انتقاما لاغتيال النابلسي.. الاحتلال يدعي احباط عملية فدائية تقودها "3 نساء"
- "إسرائيل" تنقل رسالة تحذير للسلطة الفلسطينية
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فلسطين اليوم
جباليا: مياه الأمطار تغمر محلات ومنازل ومدرسة وسط خسائر فادحة
بالفيديو استشهاد "محمد حشاش" خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال في محيط مقام يوسف شرق نابلس
مدير سجن جلبوع يستقيل من منصبه بعد عام على "نفق الحرية"
الجهاد تنعى الشهيد مهدي حشاش وتؤكد أن دماءه تجديد عهد للمقاومين في الدفاع عن أرضنا
عرب 48
· اشتيّة في "كوب 27": الاحتلال الإسرائيليّ مدمِّر للإنسان والبيئة
· خطوات احتجاجية للأسرى في سجون الاحتلال
· تقرير: الاحتلال نفّذ نحو 6 آلاف عملية اعتقال منذ مطلع العام
· إسرائيل تحاول عرقلة "مناورة دبلوماسية" للسلطة الفلسطينية
· الاحتلال يعتقل ثلاث شابات ويزعم: "خططن لتنفيذ عمليات شمالي الضفة"
· الاحتلال يصادق على اقتحام أعضاء كنيست لقبر يوسف
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وكالة وفا
· (محدث) الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة
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