التعليم تُوزع كتباً مكبرة للطلبة ذوي الإعاقة البصرية

غزة-الرأي

وزَعت الإدارة العامة للإرشاد والصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم العالي في غزة كتباً مكبرة لطلبة الثانوية العامة من ذوي الإعاقة البصرية بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، وذلك في مقر الوزارة بغزة.

وشارك في حفل التوزيع د. محمود مطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، ود. خالد أبو فضة مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية، وأ. مصطفى عابد مدير الإغاثة الطبية، وعدد من رؤساء أقسام الإرشاد والتربية الخاصة في المديريات.

وأكد مطر أن هذه الخدمة تأتي كإحدى الخدمات التي تُقدمها الوزارة والتي تهتم بجميع الطلبة ومن ضمنهم هذه الفئة، مقدماً شكره للإدارة العامة للإرشاد ولجمعية الإغاثة الطبية ولكل من يُساهم في دعم العملية التعليمية.

بدوره أوضح أبو فضه، أن توفير الكتب المكبرة لهؤلاء الطلبة له فوائد مهمة في تعليمهم وتفاعلهم الصفي وتحصيلهم الدراسي، مبيناً سعى إدارته مع كافة المؤسسات المعنية لطباعة وتوفير هذه النوعية من الكتب.

من جهته بيَّن عابد أن هناك تعاوناً بين الجمعية ووزارة التعليم بما يخص الطلبة من ذوي الإعاقة بكافة أشكالها وخصوصاً من ضعاف البصر، موضحاً أن دعم التعليم يأتي على سلّم أولويات جمعيته بهدف تقديم خدمة نوعية لطلبتنا.