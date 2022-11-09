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التعليم تُوزع كتباً مكبرة للطلبة ذوي الإعاقة البصرية

09 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:12

التعليم تُوزع كتباً مكبرة للطلبة ذوي الإعاقة البصرية
التعليم تُوزع كتباً مكبرة للطلبة ذوي الإعاقة البصرية

غزة-الرأي

وزَعت الإدارة العامة للإرشاد والصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم العالي في غزة كتباً مكبرة لطلبة الثانوية العامة من ذوي الإعاقة البصرية بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، وذلك في مقر الوزارة بغزة.

وشارك في حفل التوزيع د. محمود مطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية، ود. خالد أبو فضة مدير عام الإرشاد والصحة المدرسية، وأ. مصطفى عابد مدير الإغاثة الطبية، وعدد من رؤساء أقسام الإرشاد والتربية الخاصة في المديريات.

وأكد مطر أن هذه الخدمة تأتي كإحدى الخدمات التي تُقدمها الوزارة والتي تهتم بجميع الطلبة ومن ضمنهم هذه الفئة، مقدماً شكره للإدارة العامة للإرشاد ولجمعية الإغاثة الطبية ولكل من يُساهم في دعم العملية التعليمية.

بدوره أوضح أبو فضه، أن توفير الكتب المكبرة لهؤلاء الطلبة له فوائد مهمة في تعليمهم وتفاعلهم الصفي وتحصيلهم الدراسي، مبيناً سعى إدارته مع كافة المؤسسات المعنية لطباعة وتوفير هذه النوعية من الكتب.
من جهته بيَّن عابد أن هناك تعاوناً بين الجمعية ووزارة التعليم بما يخص الطلبة من ذوي الإعاقة بكافة أشكالها وخصوصاً من ضعاف البصر، موضحاً أن دعم التعليم يأتي على سلّم أولويات جمعيته بهدف تقديم خدمة نوعية لطلبتنا.

التعليم تُوزع كتباً مكبرة للطلبة ذوي الإعاقة البصرية 314505298_3080993495525486_3398319717363028253_n 312653427_3080993455525490_6259462807000687705_n 314471559_3080993412192161_6574716604890458755_n 313417397_3080993375525498_131833779816749270_n
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