إعلام الأوقاف يناقش دليل إجراءات المناسبات والفعاليات

غزة- الرأي

عقدت وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الأوقاف، ورشة عمل بعنوان "دليل إجراءات المناسبات والفعاليات"، في قاعة القدس بمقر الوزارة، بحضور مديرها العام أ. أنور أبو شاويش، ومدير عام التخطيط والتطوير د. محمد أبو مصطفي، ومدراء المديريات والدوائر وموظفي الاعلام في الوزارة.

بدوره أكد أبو شاويش علي أهمية الورشة في وضع النقاط الخاصة بترتيب الفعاليات والتخطيط المسبق والإعداد السليم لها لتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أهمية اعتماد دليل الإجراءات من أجل تحديد المهام المراد تنفيذها قبل وأثناء وبعد الفعالية، والعمل بشكل جاد ومتكامل من أجل إنجاح الفعالية بكل تفاصيلها.

وأوضح دور العلاقات العامة والاعلام في تحديد المهام وتوزيع الصلاحيات بين الجهة المنظمة وموظفي العلاقات العامة والاعلام، ووضع خطة طوارئ لمعالجة الإشكاليات الإدارية والفنية، إلى جانب الاشراف علي مكان تنظيم الحفل والمواد والنشرات المراد توزيعها.

وأشار إلى ضرورة عقد اجتماع الجهة المنظمة مع فريق العلاقات العامة والاعلام بوقت كافي لترتيب بروتوكول الفعالية، لافتاً إلى أن نجاح الفعالية يدل علي سلامة الفريق وانتمائه الوظيفي لمؤسسته, مشيداً بجهود كافة موظفي العلاقات العامة والاعلام في مقر الوزارة ومديريات الأوقاف علي مستوى المحافظات.

من جهته، استعرض رئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن عواد دليل إجراءات المناسبات والفعاليات خلال عرض مرئي تخلل الحديث حول المهام المراد تنفيذها ودور العلاقات العامة والإعلام تجاه الفعالية وتقييم كامل لها.