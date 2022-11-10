سلطة المياه تناقش نظام ترخيص الآبار التجارية

غزة- الرأي

عقدت وحدة الشؤون التنظيمية والرقابة المائية في سلطة المياه وجودة البيئة، ورشة عمل حول مناقشة نظام ترخيص الآبار التجارية.

وأكد مدير عام وحدة الشؤون التنظيمية الرقابة القانونية م.سامح أبو زعنونة، أن الورشة جاءت لمناقشة نظام ترخيص آبار المياه التجارية للعمل على تنفيذ هذه الإجراءات بكفاءة وفعالية بما تقتضيه المصلحة العامة.

وجمعت الورشة بين الوحدات والادارات العامة كوحدة التخطيط والمشاريع ووحدة مصادر المياه.

فيما اعتبر رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم أن نظام ترخيص الآبار التجارية من ضمن استراتيجية عمل سلطة المياه وجودة البيئة والعمل على تحقيق الأهداف العامة يما يضمن المصلحة العامة.