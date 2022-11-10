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الاقتصاد: دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية تصدر تقريرها الأسبوعي

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:11

الاقتصاد: دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية تصدر تقريرها الأسبوعي
الاقتصاد: دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية تصدر تقريرها الأسبوعي

غزة- الرأي

أصدرت دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني تقريرها الأسبوعي لعمل الدائرة خلال الفترة ما بين 1/11 حتى 7/11/ 2022.

وبين التقرير أن دائرة الملكية الصناعية استقبلت  (19) طلب شملت طلبات علامات تجارية "رسم صناعي – تغيرات ما بين علامات تجارية ورسوم صناعية محلية ودولية.

وأوضح التقرير أنه تم  استقبال (17) معاملة شملت تغييرات على العلامات ما بين تجديد ونقل ملكية وتغير اسم وكذلك تغيير الوكيل وتغيير شكل علامة.

وأشارت التقرير إلى أنه وبعد انتهاء فترة الاعتراض على نشر العلامات التجارية في عدد الوقائع الفلسطينية العدد (68) تم طباعة وتسليم (20) شهادة علامة تجارية، وتم تسجيل  (10) اعتراضات، وتسليم (19) لوائح جوابية، وتقديم افادات بخصوص قبول أو اعتراض على علامة تجارية (02) وحضور جلستين  للمحكمة وتقديم الشهادات بالخصوص، ونشر (33) ملف منها تم تفتيشها سابقاً.

وأكدت الدائرة حرصها على تقديم الافادة الشفوية من خلال الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو وجاهياً بالحضور للمكتب فيما يخص تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم الصناعية والتي بلغت (35) استفسارا.

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