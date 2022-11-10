وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تضبط كمية من "الحشيش" قبل تهريبها لغزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يخطر بوقف بناء منشآت في الأغوار الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مستوطنة وتضرر حافلة جنود رشقاً بالحجارة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية استهداف قوات الاحتلال بالرصاص عند حاجز "جلبوع" وكالة الرأي الفلسطينية لجنة متابعة العمل الحكومي تعقد اجتماعاً خاصاً للوقوف على تداعيات المنخفض الجوي الأخير وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يطلق حملة "تواصل" لزيارة المؤسسات الإعلامية وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة المجتمعية بغزة تُنهي "3" خلافات مالية بقيمة "32" ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بإنشاء مسار للمشاة الأول على مستوى "غزة" وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنًا من دير البلح عبر حاجز بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُناقش خطتها السنوية للأنشطة الطلابية للعام 2022- 2023
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم تُناقش خطتها السنوية للأنشطة الطلابية للعام 2022- 2023

10 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 01:32

التعليم تُناقش خطتها السنوية للأنشطة الطلابية للعام 2022- 2023
التعليم تُناقش خطتها السنوية للأنشطة الطلابية للعام 2022- 2023

غزة- الرأي
عقدت الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم العالي اجتماعاً لمدراء الدوائر بالإدارة ورؤساء أقسام الأنشطة بالمديريات لمناقشة سير تنفيذ خطتها السنوية للعام الدراسي 2022-2023.

وشارك في اللقاء مُسيّر عمل الإدارة العامة للأنشطة الطلابية أ. عبد الغني الشيخ، ومدير دائرة القيادات الطلابية أ. فطين البنا، ومدير الدائرة الثقافية أ. أحمد الشامي، وعدد من رؤساء الأقسام في المديريات.

ورحّب الشيخ بالحضور، مقدماً لهم الشكر على جهودهم والإنجازات التي تُحققها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية، مضيفاً بأن هذه الإنجازات جاءت نتيجة العمل بروح الفريق والتعاون للوصول إلى هذه المكانة التي نسعى للحفاظ إليها وتحسينها هذا العام.

وخلال اللقاء جرى التطرق لمفاصل الخطة والتي أبرزها برنامج غرس وتعزيز القيم، والأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والكشفية، والعلاقة بين المدارس والوزارة والمجتمع المحلي والتأكيد على تعميم وتفعيل الخطط الفصلية على المدارس في الوقت المناسب إضافة إلى تقارير الإنجاز واحتياجات الأقسام.

كما تم الحديث عن المقترحات والبرامج الجديدة التي سيجري تنفيذها منها: إعداد دليل الأنشطة الطلابية، وبرنامج واحة المواهب الخاص باكتشاف المواهب، إضافة لمقترح إقامة فعاليات رياضية بالتزامن مع انطلاق كأس العالم 2022 في دولة قطر الشقيقة.

بدورهم شارك رؤساء الأقسام بطرح تصوراتهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم الميدانية للخطة بما يراعي التقسيم المناسب لتنفيذ الأنشطة بالصورة المناسبة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟