الأوقاف والتعليم يُنفّذان حملة دعويّة في المدارس

غزة-الراي

نفّذت مديرية أوقاف غزة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حملة دعويّة في مدارس المحافظة بعنوان "إلّا صلاتي"؛ بهدف المحافظة على الصلاة، والمداومة على أدائها في وقتها، بمشاركة رئيس قسم الدعوة والإرشاد م. محمد قنيطة، ولفيف من الدعاة والخطباء.



بدوره ،أكد قنيطة على أهمية الجولات الدعويّة في تقديم النصيحة والموعظة الحسنة، واستقطاب الجيل، من خلال تربيته على منهاج الله تعالى، وموائد القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنّ الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة في نشر تعاليم ديننا الإسلاميّ، وبناء الشخصيّة المسلمة ،مشيداً بجهود القائمين على الحملة، وبتعاون وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يؤكد على أهمية تكامل العمل الدعويّ.

