وكالة الرأي الفلسطينية هيئة المعابر: تخصيص عمل معبر رفح غدًا لمغادرة المعتمرين وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من النيابة العامة وكالة الرأي الفلسطينية نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية عن مصير المعتقل" عبد الله" وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية تنقذ أحد الصيادين انقلب مركبه داخل البحر وكالة الرأي الفلسطينية "المالية": أنفقنا 136 مليون شيقل خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون مدرسة" خرسا" بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الخطة الاستراتيجية تعقد لقاءً مع رؤساء المحاكم وكالة الرأي الفلسطينية لجنة حضانات قطاع غزة تنظم أمسية علمية للوقاية من فيروس RSV وكالة الرأي الفلسطينية الوفد الطبي الفرنسي يختتم زيارته بإجراء (12) عملية جراحية وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى الرنتيسى النصر تقدم خدماتها لنحو 3 ألاف مراجع أكتوبر الماضي
أخبار » الأخبار الحكومية

الأوقاف والتعليم يُنفّذان حملة دعويّة في المدارس

13 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 12:29

1111
1111

غزة-الراي 
نفّذت مديرية أوقاف غزة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حملة دعويّة في مدارس المحافظة بعنوان "إلّا صلاتي"؛ بهدف المحافظة على الصلاة، والمداومة على أدائها في وقتها، بمشاركة رئيس قسم الدعوة والإرشاد م. محمد قنيطة، ولفيف من الدعاة والخطباء.


بدوره ،أكد قنيطة على أهمية الجولات الدعويّة في تقديم النصيحة والموعظة الحسنة، واستقطاب الجيل، من خلال تربيته على منهاج الله تعالى، وموائد القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنّ الأوقاف تبذل جهودًا كبيرة في نشر تعاليم ديننا الإسلاميّ، وبناء الشخصيّة المسلمة ،مشيداً بجهود القائمين على الحملة، وبتعاون وزارة التربية والتعليم، الأمر الذي يؤكد على أهمية تكامل العمل الدعويّ.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كتلة الصحفي" بغرب غزة تنظم مخيم "مفتاح العودة 1" للإعلاميات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟