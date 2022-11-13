مركز نور الحياة الشبابي يُنظم ملتقى شبابي تدريبي دولي

غزة-الرأي

نظم مركز نور الحياة الشبابي بالتعاون مع التجمع الإعلامي ومنصة استثمر وقتك ومنصة متميزون، تحت رعاية الهيئة العامة للشباب والثقافة، ملتقى شبابي تدريبي دولي افتراضي عبر منصة زووم بعنوان "صُناع الأمل".



وتضمن الملتقى الشبابي التدريبي الدولي محاضرات تدريبية في عدة محاور قدمها مدربين من فلسطين، العراق، سوريا، الأردن، والكويت، وهم: الدكتور ماجد أبو دية، الدكتور محمود أبو شر، الدكتور نادر أبو شرخ، الدكتور هالة ليث، الدكتور عبد اللطيف عبد الرحمن الدعي، الأستاذة حنان مصطفى، الأستاذ كرار المنصوري، الأستاذ محمد السيقلي.



وحضر افتتاح الملتقى التدريبي مدير دائرة التدريب والتأهيل في الهيئة الدكتور محمد المدهون، ورئيس قسم الشباب بمكتب خانيونس الأستاذ تيسير قويدر، ورئيس مركز نور الحياة الشبابي الأستاذ باسل السقا، وعدد من رؤساء وأعضاء المراكز الشبابية، والطلبة والخريجين.



وفي كلمة له، أكد المدهون على أهمية عقد الملتقيات التدريبية الوجاهية والافتراضية والتي تستهدف شريحة الشباب وتساهم في الارتقاء بشريحة الشباب وتطوير قدراتهم واكسابهم خبرات نوعية جديدة، مشددًا على دور الشباب في نهوض المجتمعات ورقيها.



وأشار المدهون إلى أن التدريب يحظى باهتمام بالغ لدى رئاسة الهيئة العامة للشباب والثقافة لمواكبة التغييرات التي تحدث في المجالات المعرفية والمعلوماتية والعمل على زيادة المستوى الكمي والكيفي للمعلومات والمهارات التي يمكلها الشباب الفلسطيني، داعيًا المتدربين إلى استثمار المحاضرات التدريبية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم ليكون لهم دور في نهوض المجتمع.



بدوره، شكر السقا الهيئة العامة للشباب والثقافة والتجمع الإعلامي ومنصتي استثمر وقتك ومتميزون على تعاونهم مع المركز لتنفيذ الملتقى الشبابي الدولي، ووجه شكره للمدربين والمدربات في الملتقى، مؤكدًا أن مركز نور الحياة سيواصل جهوده للنهوض بالشباب الفلسطيني في جميع المجالات.



يُذكر أن الملتقى التدريبي استمر لمدة يوم واحد، وتخلله محاضرات تدريبية حول دور الشباب في نهضة الحضارات، وتطوير الذات والثقة بالنفس، وكيفية إستثمار الوقت والربح من خلال الانترنت، وأسس تكوين أسرة سعيدة وناجحة، وأثر العقل الباطن على الصحة النفسية، ودور العمل التطوعي في خدمة المجتمع، ومهارات كتابة الأخبار الصحفية.