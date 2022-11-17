مدير عام الشرطة يعزز تعاونه مع رئيس ديوان المظالم

غزة-الرأي

استقبل مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح،بمكتبه بمدينة عرفات للشرطة وفداً من ديوان المظالم في مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حسن الصيفي.

جاء ذلك، بحضور مدير عام ديوان المظالم رامز تمراز ومدير دائرة حقوق الانسان موفق الضاني ومدير مكتب رئيس ديوان المظالم مصطفى اليازجي ومدير وحدة الشؤون القانونية العميد سامح السلطان ومفتش عام الشرطة العميد منير عدوان , ومدير ديوان المظالم بالشرطة العميد رائد العامودي.

من جانبه رحب اللواء صلاح برئيس ديوان المظالم والوفد المرافق له، مؤكداً على تكامل العلاقة بين الشرطة وكافة الجهات الرسمية والمراكز الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني التي تُعنى بحقوق الإنسان.

وأكد اللواء صلاح قائلا: "أننا نتابع سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بقضايا وشكاوى المواطنين في كافة مراكز تقديم الخدمة الشرطية، ونعمل على تصويب كافة المسارات بما يحقق العدالة ورد الحقوق لأصحابها".

من جهته، أشاد رئيس ديوان المظالم برئاسة مجلس الوزراء د. حسن الصيفي بالتطور العام في جهاز الشرطة فضلاً عن تطور أداء العاملين في الأقسام القانونية والحقوقية بإدارات الشرطة وسرعة إنجاز قضايا المواطنين.



وأوضح د. الصيفي أن الشرطة تعمل بالشراكة مع كافة الجهات القانونية في معالجة شكاوى المواطنين ورد الحقوق لأصحابها، للمساهمة في تعزيز السلم المجتمعي مثمنًا في ذات السياق دور ديوان المظالم بالشرطة في معالجة العديد من القضايا العالقة حيث ساهم بشكل كبير في رد المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها.