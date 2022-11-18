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إسبانيا تهزم ألمانيا فى صراع الأغلى بالمجموعة الخامسة

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 06:05

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يتفوق منتخب إسبانيا على نظيره الألماني في صدارة قائمة المنتخبات الأغلى في المجموعة الخامسة في نهائيات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر الجارى وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

وتضم منافسات المجموعة الخامسة في مونديال 2022 منتخبات ألمانيا، إسبانيا، كوستاريكا، واليابان.

وتبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الإسبانى 902 مليون يورو وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمى، ليتفوق على الماكينات الألمانية التي تصل قيمتها لنحو 885.5 مليون يورو.

ويشارك في مونديال قطر 2022، 32 منتخبا تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم.

ومن المقرر أن ينطلق كأس العالم 2022، بالمباراة الافتتاحية الى تجمع بين المنتخب القطرى ونظيره الإكوادورى يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر الجارى، على ملعب "البيت".

وجاءت القيمة التسويقية للمنتخبات الأربعة، كالتالي:

منتخب إسبانيا – 902 مليون يورو

منتخب ألمانيا – 885.50 مليون يورو

منتخب اليابان – 152.70 مليون يورو

منتخب كوستاريكا – 18.33 مليون يورو

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