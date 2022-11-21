رئيس سلطة المياه يناقش عدة تقارير مع التشريعي

غزة- الرأي

أكد رئيس سلطة المياه وجوده البيئة الحالي د. يوسف ابراهيم، أن ملف المياه هو ملف أمن قومي، مشيرا إلى الواقع الصعب للمياه.

جاء ذلك، خلال جلستي استماع عقدتها اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، برئاسة النائب د. يحيى العبادسة، لرئيس سلطة المياه وجوده البيئة الحالي د. يوسف ابراهيم، ورئيس سلطة المياه السابق م. ياسر الشنطي.

وحضر الجلستين رئيس اللجنة الاقتصادية النائب د. يحيى العبادسة ومقررها النائب أ. يونس أبو دقة، وأعضاؤها النائب د. سالم سلامة، والنائب د. هدى نعيم.

وأكد د. إبراهيم، أن قطاع المياه يعاني من عجز كبير يبلغ حوالي 100 مليون متر مكعب، ويرى بأن الحل الأمثل للتغلب على عجز المياه يتمثل بالتركيز على استخدام مياه الأمطار.

ويرجع د. إبراهيم السبب الرئيسي لعجز المياه في القطاع إلى ارتفاع التعداد السكاني مما يشكل ضغطاً كبيراً على مصادر المياه المتوافرة، مشيراً أن زيادة حفر الآبار دون رقابة تمثل سبباً أساسياً في أزمة المياه.

بدوره أكد النائب العبادسة، أن الجلسات تأتي نظراً لأهمية موضوع المياه المرتبط بكافة جوانب الحياة، ولمناقشة عدد من التقارير حول أعمال سلطة المياه.