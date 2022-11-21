وكالة الرأي الفلسطينية رئيس سلطة المياه يناقش عدة تقارير مع التشريعي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2398) الاثنين 21 نوفمبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تعلن نتائج امتحان المستوى للعام 2022-2023 وكالة الرأي الفلسطينية إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل وكالة الرأي الفلسطينية شهيد متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف طلبات العلاج المسجلة خلال شهر 2021/12 وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابة في 8 حوادث سير وقعت خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية بلدية عبسان الكبيرة تنظم اللقاء التعريفي بنظام لجان الأحياء وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تنظم وقفة للأطفال في اليوم العالمي للطفل
أخبار » الأخبار الحكومية

رئيس سلطة المياه يناقش عدة تقارير مع التشريعي

21 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:26

رئيس سلطة المياه يناقش عدة تقارير مع التشريعي
رئيس سلطة المياه يناقش عدة تقارير مع التشريعي

غزة- الرأي

 أكد رئيس سلطة المياه وجوده البيئة الحالي د. يوسف ابراهيم، أن ملف المياه هو ملف أمن قومي، مشيرا إلى الواقع الصعب للمياه.

جاء ذلك، خلال جلستي استماع عقدتها اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، برئاسة النائب د. يحيى العبادسة،  لرئيس سلطة المياه وجوده البيئة الحالي د. يوسف ابراهيم، ورئيس سلطة المياه السابق م. ياسر الشنطي.

وحضر الجلستين رئيس اللجنة الاقتصادية النائب د. يحيى العبادسة ومقررها النائب أ. يونس أبو دقة، وأعضاؤها النائب د. سالم سلامة، والنائب د. هدى نعيم.

وأكد د. إبراهيم، أن قطاع المياه يعاني من عجز كبير يبلغ حوالي 100 مليون متر مكعب، ويرى بأن الحل الأمثل للتغلب على عجز المياه يتمثل بالتركيز على استخدام مياه الأمطار. 

ويرجع د. إبراهيم السبب الرئيسي لعجز المياه في القطاع إلى ارتفاع التعداد السكاني مما يشكل ضغطاً كبيراً على مصادر المياه المتوافرة، مشيراً أن زيادة حفر الآبار دون رقابة تمثل سبباً أساسياً في أزمة المياه.

بدوره أكد النائب العبادسة، أن الجلسات تأتي نظراً لأهمية موضوع المياه المرتبط بكافة جوانب الحياة، ولمناقشة عدد من التقارير حول أعمال سلطة المياه.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

إصدار كتاب "لسنا أرقاماً" للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟