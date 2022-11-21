البدء بتنفيذ مشروع مياه أمطار في حي الشجاعية بمدينة غزة

غزة- الرأي

شرعت مصلحة مياه بلديات الساحل بتمويل من مؤسسة انيرا وبالشراكة مع بلدية غزة، في تنفيذ مشروع تصريف مياه امطار في حي الشجاعية بمدينة غزة، حيث يشمل المشروع انشاء خط تصريف مياه امطار يمتد من شارع المنصورة حتى شارع المنطار، وذلك من اجل تجميع مياه الامطار المتجمعة في بداية شارع المنطار وتصريفها الى الشبكة القائمة ومن ثم ترشيحها الى الخزان الجوفي من خلال حوض تجميع مياه أمطار"عسقولة " وتبلغ قيمة المشروع 160 ألف دولار ويخدم هذا المشروع حوالي 50.000 نسمة.

ويهدف هذا المشروع الى حماية السكان وممتلكاتهم من مخاطر فيضان مياه الامطار خلال المنخفضات الجوية الماطرة بفصل الشتاء وذلك من خلال تعزيز منظومة تصريف مياه الامطار.