جيل بلجيكا الذهبي يخوض آخر محطاته في كأس العالم

بعدما ألمح نجم بلجيكا كيفن دي بروين إلى نهاية حقبة الجيل الحالي، باقراره أن كأس العالم في قطر ستكون على الأرجح الأخيرة له، يمتلك "الجيل الذهبي" لـ"الشياطين الحمر"، فرصة أخرى، للتخلي عن سمعته كمتخلف مستمر عن حصد الألقاب في المواعيد الكبرى.

في تشكيلة من النجوم تضم إلى دي بروين، الحارس المتألق تيبو كورتوا، القائد إيدن هازار والدبابة البشرية المصابة راهناً روميلو لوكاكو، تُصنّف بلجيكا كواحدة من المرشحين البارزين في المونديال.

كان الفوز الودي على هولندا (4-2) عام 2012، بمثابة نقطة التحول لهذا الجيل، إذ ارتقى مذذاك إلى مستوى المنتخبات المنافسة.

وبعد التأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2014، خسرت بلجيكا أمام الأرجنتين، لكنها تقدمت خطوة إلى الأمام بعدها بأربع سنوات، بتأهلها إلى نصف النهائي وخسارتها أمام فرنسا (حاملة اللقب) في ما اعتبر، حتى الآن، كأفضل نتيجة في حقبة كان منتظرًا أن يحقق الشياطين الحمر خلالها الكثير.

بالنسبة لمنتخب يُنظر إليه على أنه مرشح محتمل باللقب، لم يكن الخروج من ربع نهائي كأس أوروبا في نسختي 2016 و2020 مجزيًا بما فيه الكفاية، مما أدى إلى تصنيف بلجيكا على أنها "ضعيفة الإنجاز".

وفي تقييم لاذع لفشل المنتخب بالفوز بأي لقب، شكّك المدرب السابق لبلجيكا جورج ليكنز في عقلية منتخب المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس.

قال ليكنز "بدون لقب، صعدنا إلى المركز الأول في تصنيف فيفا (الاتحاد الدولي)، لكن هذا المركز لا يعني شيئًا".

يضيف "عندما لا تجرؤ على القيام ببعض الأمور، لن تمتلك شيئاً. هذه العقلية، وإرادة الفوز غير موجودة في مجموعة مارتينيس".

ومع بلوغ الغالبية العظمى من نجوم بلجيكا مرحلة الثلاثينيات، يبدو أن كأس العالم المقبلة ستكون آخر محطات هذا الجيل.

وفيما تمثل المواهب الناشئة مثل لويس أوبندا (22 عامًا)، شارل دي كيتلار (21 عامًا) وأمادو أونانا (21 عامًا) الأمل لمستقبل مشرق لبلجيكا، يبدو أن نجوماً حاليين مثل دي بروين، هازار (31 عامًا) ، كورتوا (30 عاماً)، توبي ألدرفايرلد (33 عاماً)، يان فيرتونغن (35 عاماً)، أكسل فيتسل (33 عاماً)، ودريس مرتنس (35 عاماً) سيعتزلون أو سيقدمون أفضل وآخر ما لديهم بحلول كأس العالم المقبلة عام 2026.

اعترف هازار ، قاد المنتخب منذ 2015، أن فريقه يواجه لحظة حاسمة عندما يشارك في مونديال قطر "هناك دائمًا حديث عن الجيل الذهبي، وهناك بعض الحقيقة في ذلك. لقد أمضينا ما يقرب من 10 سنوات معًا".

أضاف "بالطبع ، لدينا جيل مذهل من اللاعبين، لكننا لم نفز بأي شيء بعد. إذا كنا نريد حقًا كسب لقب الجيل الذهبي هذا، أعتقد أن هذا هو الشيء الوحيد الذي ما زلنا بحاجة إلى إثباته".

يأمل مارتينيس، في عامه السادس كمدرب لبلجيكا، بأن يحفّز شعور دي بروين بعدم خوضه نهائيات كأس العالم مرة أخرى، بقية اللاعبين الذين بلغوا أيضًا الثلاثين من العمر".

سيُحضِر لاعب خط وسط مانشستر سيتي عائلته إلى قطر لمتابعة المباريات، إذ يرغب بأن يتابعه أطفاله وهو يلعب في كأس العالم، لمرّة واحدة على الأقل.

تستهل بلجيكا مشوارها الاربعاء أمام كندا على استاد أحمد بن علي في الريان، ضمن مجموعة سادسة تجمع أيضاً كرواتيا والمغرب.

يقول دي بروين "عائلتي ستنتقل إلى قطر في دور المجموعات. من الواضح أنني أبلغ من العمر 31 عامًا، ولا أعرف ماذا سيحدث خلال السنوات الأربع المقبلة. هذه المرة الأولى التي سيتمكن أولادي من الحضور إلى كأس العالم".

يتابع "هذا هو سبب قدومهم للمونديال. سيكون حدثًا خاصًا، ولا أريد أن يفوتهم. تتراوح أعمارهم بين ستة، أربعة، وعامين. الولدان يتابعان كرة القدم قليلاً، لكن إبنتي الصغيرة لا (..)، لكن يمكنها الذهاب والاستمتاع بالشمس واللعب في المسبح".

يعتبر صاحب 25 هدفاً في 94 مباراة دولية "هذه الأحداث رائعة وكبيرة ويتابعها الجميع، لكن لا جدوى من التوتر بسببها".

يختم دي بروين، الذي انضم للمنتخب الأول عام 2010، "أنا متحمسٌ. سيكون المونديال الثالث لي، وهو دائمًا حدثٌ مميز".

ومع الإعجاب الذي يحصده منتخب "الشياطين الحمر"، على نطاق واسع، بالتزامه اللعب الهجومي، لن تكون عائلة دي بروين الوحيدة التي تأمل أن يرتقي رجال مارتينيس أخيرًا إلى مستوى إمكانياتهم في مونديال قطر.