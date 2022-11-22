النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2399) الثلاثاء 22/11/2022
أخبار فلسطينية
وزير الخارجية الفلسطيني يرحب بإسقاط الادعاء الألماني دعوى ضد محمود عباس
الحكومة تعلن مواعيد 3 إجازات رسمية في فلسطين
"الخارجية" تدين جريمة اعدام الطالب محمود السعدي
اشتية يحذر من إعلان الحكومة الإسرائيلية المقبلة حربا على الفلسطينيين
مجلس الوزراء الفلسطيني يقرر إنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني
د. بحر يوجه رسائل لرؤساء برلمانات العالم لكسر الحصار عن غزة
أخبار إسرائيلية
إسرائيل.. تعثر مساعي نتنياهو لتشكيل حكومة بـ”حقيبة الدفاع”
نتنياهو يواجه مفاوضات شاقة لإقناع حلفاؤه باليمين لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
السلام البارد".. صحيفة عبرية: مصر تمنع مواطنيها من زيارة "إسرائيل"
المتطرف "غليك" يقود اقتحاما استفزازيا للأقصى
اقتحام نائب إسرائيلي متطرف لندوة فلسطينية في حيفا- (فيديو)
محكمة إسرائيلية تقضي بأن يدفع أولمرت تعويضا لعائلة نتنياهو في دعوى قذف وتشهير
تقرير: إسرائيل أمدت بريطانيا بمعلومات حول مخططات لـ"هجمات" في لندن
اخبار دولية
الشرطة التركية تعتقل فلسطينيا بسبب فيديو عن انفجار شارع تقسيم
"نيويورك تايمز": عودة نتانياهو توسع الانقسام حول إسرائيل بين اليهود الأمريكيين
منافس ترامب الجمهوري لا يعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة
أخبار عربية
الجامعة العربية تطالب بتطبيق القرارات الأممية الخاصة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
حزب الله: إيران تشهد عنف وإجرام قلة مشبوهة تعتمد على توجيهات أمريكا وإسرائيل
الجامعة العربية تدعو لتطبيق القرارات الأممية وتوفير الحماية للفلسطينيين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
وفد قيادي من حركة حماس يلتقي برئيس البرلمان الجزائري
الخارجية تطالب بإجراءات دولية لحماية أطفال فلسطين
ارتفاع عدد هجمات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد الضفة وغزة.. والمقاومة ترد بتصعيد الفعل المقاوم
لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 تدعو لرصّ الصفوف ورفع الجاهزية لمواجهة مخاطر تشكيل حكومة يمين فاشية
الشرق الأوسط
إسرائيل تقتل طالباً فلسطينياً خلال مهمة اعتقال في جنين
أشتية: حكومة نتنياهو تحضِّر لحرب ضد الفلسطينيين
مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين بعملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية
لأول مرة .. الشرطة الفلسطينية تشارك في تأمين المونديال
الشروق المصرية
خدعة في حفل.. مسؤول يكشف سبب حريق أودى بحياة 22 شخصا في غزة
فلسطين.. مشجعو كأس العالم في غزة يشاهدون من الخطوط الجانبية
الغد الأردنية
مدارس القدس في مرمى الهدم والاستيلاء
مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى
"الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
معطى": 28 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الماضية
إصابات بالاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على مباراة
العواودة تدعو إلى نصرة المسجد الإبراهيمي وإحياء فجر الحشد العظيم
تحذيرات من تدهور الوضع الصحي للأسير "معطان"
بحر يهنئ نظيره القطري بنجاح افتتاح مونديال قطر 2022
بيان صحفي من "حماس" في ذكرى عملية فدائية ضربت أمن الاحتلال
القدس المحلية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس
نتنياهو يواجه مفاوضات شاقة لإقناع حلفاؤه باليمين لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
تأجل محاكمة الصحفية غوشة واستمرار حبسها منزليًا
العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
مواجهات مع المستوطنين وقوات الاحتلال في الخليل
شهادة "المسار المدرسي".. هل ستقيّم الطلبة وتفتح آفاقًا نحو الدراسة الجامعية؟
الصالح: إسرائيل ترفض المصادقة على مخططات لتوسيع بلدات بالضفة
الحياة الجديدة
الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس في سلوان
الأسير عبد الله برغيش من مخيم جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال
الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس في سلوان
الأسير عبد الله برغيش من مخيم جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال
الادعاء الالماني يرد الشكوى المرفوعة ضد الرئيس محمود عباس
مستوطنون يحرقون أشجار زيتون ويخطون شعارات عنصرية ويعطبون إطارات مركبات شرق طولكرم
جريدة الأيام
جنود الاحتلال يقتلون طالب "توجيهي" خلال اقتحام واشتباكات في مخيم جنين
»الأسير زكريا الزبيدي يواجه ظروفاً قاسية في العزل الانفرادي
»الحكومة تقرر إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
»إصابات خلال مواجهات في الخليل وتقوع والاحتلال يواصل عمليات الهدم والاقتلاع
»"دير شبيغل": أوروبا وإسرائيل تتفاوضان على تبادل بيانات تشمل السكان الفلسطينيين
»إسرائيل: تقدم بمفاوضات تشكيل الحكومة ومنح بن غفير مسؤولية مطلقة على الشرطة
وكالة صفا
وفد من حماس يلتقي رئيس مجلس الأمة الجزائري
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس بينهم أسرى محررون
مستوطنون يغلقون مدخل بلدة نعلين ويهاجمون منازل
إصابات بالتصدي لمستوطنين اقتحموا بيت أمر شمال الخليل
دعوات لإحياء "الفجر العظيم" يوم الجمعة بالحرم الإبراهيمي
تحليل: منح "بن غفير" صلاحيات أمنية سيجعل الوضع بالداخل "فاشيًا"
"رابطة مشجعي فلسطين" تنطلق خلال مونديال قطر
الاحتلال يقطع أشجار الزيتون في بيت فجار في بيت لحم
12 من ذوي أسرى غزة يزورون أبنائهم بسجن "بئر السبع"
المدهون يوجه رسالة لمؤسسات دولية حول معاناة الأسرى الأطفال
4 إصابـات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية بغزة
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
الدفاع المدني لـ"الرأي": إصابة طفيفة جراء حريق بالنصيرات
الصحة تثمن دور قناة الكوفية في دعم القضايا الوطنية والصحية
فلسطين اليوم
ماهي رسائل مقاومة غزة للوسطاء حال إقدام الاحتلال على أي عمل عسكري في القطاع؟
بالأسماء : حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة المحتلة
سرايا القدس-كتيبة نابلس: استهداف قوات الاحتلال بصليات من الرصاص في عدة محاور بمدينة نابلس
المرور بغزة: 4 إصابـات بـ 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بقيادة المتطرف "غليك"
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء
الأسير سامر العيساوي يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الـ"25" والاحتلال يواصل عزله
زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال القطاع
شركة "إسرائيلية" تضع عينها على "خزان كبير" للغاز الطبيعي في الصحراء المغربية
سما نيوز
صحيفة تكشف عن رسائل تهديد "جدّية" من المقاومة للاحتلال وهذا ما جاء فيها ..
لبيد يحذر: المتشددون دينيا سيحكموننا وهذا ما سيفعلونه في "إسرائيل"
بالفيديو: مشاهد تُنشر لأول مرة من عملية الشهيد فادي أبو شخيدم في القدس
سابقة خطيرة.. أوروبا و"إسرائيل" تتفاوضان على تبادل بيانات تشمل فلسطين
آخر مستجدات تشكيل الحكومة الإسرائيد. أبو هولي: اللاجئون الفلسطينيون على سلم أولويات المنظمة وتعمل على تعزيز صمودهم
الصالح: "إسرائيل" ترفض المصادقة على 116 مخططا لتوسيع بلدات فلسطينية بالضفة
عرب 48
اعتقالات بالضفة والقدس واشتباكات بجنين وبلاطة
برلين: إسقاط دعوى ضد الرئيس الفلسطيني بزعم "إنكار الهولوكوست"
الاحتلال يرفض 116 مخطّطا لتوسيع بلدات فلسطينيّة بالضفة منذ 2013
11 شهيدا برصاص الاحتلال منذ مطلع نوفمبر
وكالة وفا
الجماهير العربية ترفض التطبيع وتؤكد دعمها للق ...
تأجيل جلسة محاكمة الصحفية المقدسية لمى غوشة إ ...
محاولة لإنقاذ مركب يقل نحو 500 مهاجر قبالة ال ...
الاحتلال يعتقل شابين من مخيم الدهيشة
حدث في مثل هذا اليوم
ý 22تشرين ثاني (نوفمبر)
ý 2002م مجاهد قسّاميّ يهاجم دوريّة صهيونية في دير البلح، و يصرع أفراد الدوريّة الثلاثة
ý 2001م استشهاد خمسة أطفال في خانيونس إثر انفجار عبوة زرعها الاحتلال في المنطقة
ý 2000م اغتيال جمال عبد القادر عبد الرازق من حركة فتح من رفح خلال إطلاق النار عليه واستشهد معه في نفس الحادث سامي أبو لبن من غزة وعوني إسماعيل أبو ظهير ونائل اللداوي من رفح.
ý 2000م مقتل خمسة إسرائيليين في الخضيرة عندما انفجرت سيّارة مفخّخة بحافلة إسرائيلية في مدينة الخضيرة المحتلة عام 48 ، ممّا أدّى إلى مصرع 5 مستوطنين صهاينة و إصابة 50 آخرين ، و كتائب القسّام تتبنّى العمليّة .
ý 2000م دبابات الاحتلال الصهيوني تستهدف سيّارتين مدنيّتين فلسطينيتين قرب مستوطنة "موراج" في رفح ، ممّا أدّى إلى استشهاد 5 فلسطينيين و جرح 8 آخرين
ý 1995 م زلزال يضرب منطقة خليج العقبة في البحر الأحمر, يسفر عن وقوع خسائر طفيفة.
ý 1979 م اغتيال علي حسن سلامة (أبو حسن) أحد القادة العسكريين لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بانفجار لغم في سيارته في العاصمة اللبنانية بيروت. كان مسؤولاً عن (القوة 17) التابعة لحركة "فتح".
ý 1974 م إقرار حقوق الشعب الفلسطيني الجمعية العامة تصدر القرار رقم 2236 (الدورة – 29) أن الجمعية العامة، وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ý 1974 م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 3226 الذي أقر بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه، وتضمن القرار في فقرته الثانية تأكيداً على حقوق الفلسطينيين الثابتة في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها.
ý 1967 م صدور قرار مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة رقم 242مالذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها عام 1967.
ý 1967م صدور قرار مجلس الأمن الشهير والذي يحمل رقم (242) وهو قرار خاص بقضية الشرق الأوسط ويدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة في حرب حزيران 1967م.