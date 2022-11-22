النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2399) الثلاثاء 22/11/2022

أخبار فلسطينية﻿

وزير الخارجية الفلسطيني يرحب بإسقاط الادعاء الألماني دعوى ضد محمود عباس

اشتية يحذر من إعلان الحكومة الإسرائيلية المقبلة حربا على الفلسطينيين

مجلس الوزراء الفلسطيني يقرر إنشاء هيئة وطنية للأمن السيبراني

أخبار إسرائيلية

إسرائيل.. تعثر مساعي نتنياهو لتشكيل حكومة بـ”حقيبة الدفاع”

السلام البارد".. صحيفة عبرية: مصر تمنع مواطنيها من زيارة "إسرائيل "

المتطرف "غليك" يقود اقتحاما استفزازيا للأقصى

محكمة إسرائيلية تقضي بأن يدفع أولمرت تعويضا لعائلة نتنياهو في دعوى قذف وتشهير

اخبار دولية

الشرطة التركية تعتقل فلسطينيا بسبب فيديو عن انفجار شارع تقسيم

منافس ترامب الجمهوري لا يعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة

أخبار عربية

الجامعة العربية تطالب بتطبيق القرارات الأممية الخاصة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

وفد قيادي من حركة حماس يلتقي برئيس البرلمان الجزائري

الخارجية تطالب بإجراءات دولية لحماية أطفال فلسطين

ارتفاع عدد هجمات جيش الاحتلال والمستوطنين ضد الضفة وغزة.. والمقاومة ترد بتصعيد الفعل المقاوم

لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 تدعو لرصّ الصفوف ورفع الجاهزية لمواجهة مخاطر تشكيل حكومة يمين فاشية

الشرق الأوسط

مقتل فلسطيني وإصابة 4 آخرين بعملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية

لأول مرة .. الشرطة الفلسطينية تشارك في تأمين المونديال

الشروق المصرية

خدعة في حفل.. مسؤول يكشف سبب حريق أودى بحياة 22 شخصا في غزة

فلسطين.. مشجعو كأس العالم في غزة يشاهدون من الخطوط الجانبية

الغد الأردنية

" الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

العواودة تدعو إلى نصرة المسجد الإبراهيمي وإحياء فجر الحشد العظيم

القدس المحلية

تأجل محاكمة الصحفية غوشة واستمرار حبسها منزليًا

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

شهادة "المسار المدرسي".. هل ستقيّم الطلبة وتفتح آفاقًا نحو الدراسة الجامعية؟

الصالح: إسرائيل ترفض المصادقة على مخططات لتوسيع بلدات بالضفة

الحياة الجديدة

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس في سلوان

الأسير عبد الله برغيش من مخيم جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

الاحتلال يقتحم منزل محافظ القدس في سلوان

الأسير عبد الله برغيش من مخيم جنين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

الادعاء الالماني يرد الشكوى المرفوعة ضد الرئيس محمود عباس

مستوطنون يحرقون أشجار زيتون ويخطون شعارات عنصرية ويعطبون إطارات مركبات شرق طولكرم

جريدة الأيام

جنود الاحتلال يقتلون طالب "توجيهي" خلال اقتحام واشتباكات في مخيم جنين

»الأسير زكريا الزبيدي يواجه ظروفاً قاسية في العزل الانفرادي

»الحكومة تقرر إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

»إصابات خلال مواجهات في الخليل وتقوع والاحتلال يواصل عمليات الهدم والاقتلاع

»"دير شبيغل": أوروبا وإسرائيل تتفاوضان على تبادل بيانات تشمل السكان الفلسطينيين

»إسرائيل: تقدم بمفاوضات تشكيل الحكومة ومنح بن غفير مسؤولية مطلقة على الشرطة

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

12 من ذوي أسرى غزة يزورون أبنائهم بسجن "بئر السبع"

فلسطين اليوم

غزة ماهي رسائل مقاومة للوسطاء حال إقدام الاحتلال على أي عمل عسكري في القطاع؟

سرايا القدس-كتيبة نابلس: استهداف قوات الاحتلال بصليات من الرصاص في عدة محاور بمدينة نابلس

غزة المرور ب : 4 إصابـات بـ 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

سما نيوز

صحيفة تكشف عن رسائل تهديد "جدّية" من المقاومة للاحتلال وهذا ما جاء فيها ..

لبيد يحذر: المتشددون دينيا سيحكموننا وهذا ما سيفعلونه في "إسرائيل"

بالفيديو: مشاهد تُنشر لأول مرة من عملية الشهيد فادي أبو شخيدم في القدس

سابقة خطيرة.. أوروبا و"إسرائيل" تتفاوضان على تبادل بيانات تشمل فلسطين

آخر مستجدات تشكيل الحكومة الإسرائيد. أبو هولي: اللاجئون الفلسطينيون على سلم أولويات المنظمة وتعمل على تعزيز صمودهم

عرب 48

برلين: إسقاط دعوى ضد الرئيس الفلسطيني بزعم "إنكار الهولوكوست"

الاحتلال يرفض 116 مخطّطا لتوسيع بلدات فلسطينيّة بالضفة منذ 2013

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 22تشرين ثاني (نوفمبر)

ý 2002م مجاهد قسّاميّ يهاجم دوريّة صهيونية في دير البلح، و يصرع أفراد الدوريّة الثلاثة

ý 2001م استشهاد خمسة أطفال في خانيونس إثر انفجار عبوة زرعها الاحتلال في المنطقة

ý 2000م اغتيال جمال عبد القادر عبد الرازق من حركة فتح من رفح خلال إطلاق النار عليه واستشهد معه في نفس الحادث سامي أبو لبن من غزة وعوني إسماعيل أبو ظهير ونائل اللداوي من رفح.

ý 2000م مقتل خمسة إسرائيليين في الخضيرة عندما انفجرت سيّارة مفخّخة بحافلة إسرائيلية في مدينة الخضيرة المحتلة عام 48 ، ممّا أدّى إلى مصرع 5 مستوطنين صهاينة و إصابة 50 آخرين ، و كتائب القسّام تتبنّى العمليّة .

ý 2000م دبابات الاحتلال الصهيوني تستهدف سيّارتين مدنيّتين فلسطينيتين قرب مستوطنة "موراج" في رفح ، ممّا أدّى إلى استشهاد 5 فلسطينيين و جرح 8 آخرين

ý 1995 م زلزال يضرب منطقة خليج العقبة في البحر الأحمر, يسفر عن وقوع خسائر طفيفة.

ý 1979 م اغتيال علي حسن سلامة (أبو حسن) أحد القادة العسكريين لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" بانفجار لغم في سيارته في العاصمة اللبنانية بيروت. كان مسؤولاً عن (القوة 17) التابعة لحركة "فتح".

ý 1974 م إقرار حقوق الشعب الفلسطيني الجمعية العامة تصدر القرار رقم 2236 (الدورة – 29) أن الجمعية العامة، وإذ تشير إلى قراراتها المتصلة بالموضوع والتي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

ý 1974 م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم 3226 الذي أقر بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه، وتضمن القرار في فقرته الثانية تأكيداً على حقوق الفلسطينيين الثابتة في العودة إلى ديارهم التي شردوا منها.

ý 1967 م صدور قرار مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة رقم 242مالذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها عام 1967.

ý 1967م صدور قرار مجلس الأمن الشهير والذي يحمل رقم (242) وهو قرار خاص بقضية الشرق الأوسط ويدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة في حرب حزيران 1967م.