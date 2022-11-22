المنتخب التونسي يحصل على أول نقطة له في كأس العالم

الدوحة- الرأي

حسم التعادل السلبي، المباراة التي أُقيمت بين المنتخب التونسي ونظيره الدنمارك، اليوم الثلاثاء، على أرض استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

حيث استهل المنتخب التونسي، مشواره في مونديال كأس العالم قطر 2022، بالتعادل مع الدنمارك، ضمن مباريات المجموعة الرابعة من مونديال كأس العالم.

وبحسب محللين ومراقبين، فقد قدّم نسور قرطاج أداءً احترافيًا مميزًا، ما عزّز لديهم فرصة الفوز، لولا الفُرص الضائعة، لتنتهي الجولة الحماسية بينهم وبين الدنمارك بالتعادل، الذي سيلعب دورًا مهمًا في مشوار الفريق التونسي خلال نهائيات كأس مونديال العالم.

وفيما يلي بعض تفاصيل المباراة الساخنة التي جمعت بين منتخب تونس ونظيره الدنماركي، حيث شهدت الدقيقة الـ 88 خروج العيدوني ودراغر ودخول كشريدة وفرجاني ساسي، وفي الدقيقة الثمانين دفع المدرب جلال القادري بحنبعل المجبري مكان يوسف المساكني وبطه ياسين الخنيسي مكان الجبالي قبل 10 دقائق من نهاية المباراة.

وفي الدقيقة الواحدة والسبعين من زمن المباراة، طالَب المنتخب التونسي بركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد أندرسن داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم المكسيكي أشار إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 69 مِن عُمر المباراة تقدم لاعب مانشستر يونايتد كريستيان إريكسن في وسط الملعب ويطلق كرة صاروخية من حدود منطقة الجزاء على المرمى التونسي لكن الحارس دحمان تألق في التصدي، وسط ضغط ملحوظ من نسور قرطاج على نظيرهم الدنماركي والذي بدأ واضحًا خلال المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها.

وخلال الشوط الثاني، قدم نسور قرطاج التونسي أداءً احترافيًا وتقدمًا ملحوظًا ما تسبب في إحراج المنتخب الدنمارك الصَلب والمُصنف العاشر على مستوى العالم، بعد فوزه على فرنسا ذهابًا وإيابًا في دوري الأُمم الأوروبية.

وفي الدقيقة الـ 38 من الشوط الثاني للمباراة النارية كاد نسور قرطاج يتمكنوا من افتتاح التسجيل، حيث استغل عيسى العيدوني كرة مرتدة من الدفاع في منطقة الجزاء وأطلقها قوية جداً بقدمه اليمنى لكنها تمر بسنتيمرات قليلة فوق العارضة.

وعند الدقيقة الثالثة والثلاثين من زمن المباراة صوّب اللاعب الدنماركي بيير اميل هوبيرغ من خارج منطقة الجزاء والحارس دحمان تمكن من السيطرة على الكرة بسهولة.

وخلال الدقيقة 23 مِن عُمر المباراة تلقى عصام الجبالي كرة طويلة بالعُمق وتقدم بها نحو المرمى ليُسددها في الشِباك الدنماركي، لكن الحَكم رفع راية التسلل، ولم يُحسب الهدف الذي أثلج عشاق الساحرة المستديرة من محبي منتخب قرطاج التونسي

وفي الدقيقة الحادية عشر من زمن المباراة، أطلق اللاعب محمد دراغر كرةً قوية ومحكمة على مرمى الحارس كاسبر شمايكل ولكنها ارتدت من قِبل المدافع أندرياس كريستينسن وتحولت إلى ركنية.

وخلال الدقيقة الخامسة بادر المنتخب التونسي العريق بالهجوم، فيما وجد المنتخب الدنماركي صعوبة بالغة عند محاولة الخروج من المنطقة.