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سامسونغ تطلق هاتفاً رخيص الثمن يعمل مع شبكات 5G

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:45

سامسونغ تطلق هاتفاً رخيص الثمن يعمل مع شبكات 5G
سامسونغ تطلق هاتفاً رخيص الثمن يعمل مع شبكات 5G

تتحضر سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من الفئة "A"، سعره منافس وقادر على العمل مع شبكات 5G الخلوية الحديثة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Galaxy A14 القادم سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (146.8/70.8/7.8) ملم.

وسيزود بشاشة IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 388 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز له نظام تشغيل "أندرويد-12"، ومعالج Exynos 1280، ومعالج رسوميات Mali-G68، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح ذاكرة خارجية، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت.


أما الكاميرا الأساسية له فستحصل على 3 عدسات بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 13 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وسيحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

المصدر: 4apk

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