مونديال 2022... قطر تخسر أمام السنغال بثلاثية لهدف

وكالات-الرأي:

خسر منتخب قطر أمام نظيره منتخب السنغال بثلاثية مقابل هدف على استاد "الثمامة"، ضمن مباريات المجموعة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم بنسختها الأولى على أرض عربية في قطر.

وكان المنتخب القطري، البلد المضيف، قد خسر مباراته الأولى في افتتاح المونديال بهدفين مقابل لا شيء، أمام المنتخب الإكوادوري.

وتأتي مباراة قطر ضد السنغال بعد أولى مباريات اليوم، والتي حقّق المنتخب الإيراني فيها فوزا قاتلا على نظيره الويلزي، بهدفين مقابل صفر، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية في مباراة جرت على استاد "أحمد بن علي (الريان)" في منطقة أم الأفاعي، غربيّ الدوحة.

ويسعى المنتخب القطري للإبقاء على آماله بالمنافسة، فيما ترمي السنيغال إلى الدنوّ من التأهل، وتعويض سقوطها في ظهورها الأول كبطلة لإفريقيا عام 2021، وإبقاء حظوظها بقيادة أليو سيسيه للعبور إلى الدور الثاني على غرار النسخة الماضية، وذلك بعد صدمة خسارتها للاعبها ساديو مانيه، نجم بايرن ميونخ الألماني.

مجريات الشوط الأوّل:

- انطلاق صافرة بداية المباراة

- دقيقة 9: تسديدة قوية من السنغال من اللاعب نامبليس ميندي، تمرّ بجوار القائم.

- دقيقة 20: بطاقة صفراء للاعب قطر إسماعيل محمد.

- دقيقة 30: بطاقة صفراء للاعب السنغال بولايي ديا.

- دقيقة 41: هدف لمنتخب السنغال من لاعبه بولايي ديا في أسفل يمين المرمى.

- دقيقة 45: الحكم يحتسب 7 دقائق إضافية للشوط، من الوقت بدل الضائع.

- دقيقة 47: بطاقة صفراء للاعب المنتخب القطريّ همام الأمين أحمد.

- دقيقة 54 + 7:04: صافرة الحكم تعلن نهاية شوط المباراة الأول.

- مجريات الشوط الثاني:

- دقيقة 48: هدف ثان لمنتخب السنغال بواسطة اللاعب فامارا دييدهيو.

- دقيقة 52: بطاقة صفراء للاعب منتخب السنغال إسماعيل جاكوبس.

- دقيقة 78: منتخب قطر يقلص الفارق بهدف عن طريق اللاعب محمد مونتاري.

- دقيقة 84: هدف ثالث لمنتخب السنغال أحرزه اللاعب بامبا دينج.

- دقيقة 87: بطاقة صفراء للاعب منتخب السنغال باتي سيس.

- دقيقة 90: بطاقة صفراء للاعب منتخب قطر عاصم ماديبو.

تشكيلة منتخب قطر:

في حراسة المرمى: مشعل برشم. في خطّ الدفاع: بدرو ميجيل، عبدالكريم حسن، همام أحمد، خوخي بوعلام، اسماعيل محمد. في خطّ الوسط: حسن الهيدوس، كريم بوضياف، عاصم ماديبو. وفي خطّ الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي.

تشكيلة منتخب السنغال:

في حراسة المرمى: إدوارد مندي. في خطّ الدفاع: إسماعيل جياكوب، كاليدو كوليبالي، يوسف سابالي، عبدو ديالو. في خطّ الوسط: إدريسا جايا، نامباليس مندي، كريبين دياتا، اسماعيلا سار، فامارا ديدهيو. وفي الهجوم: بولايي ديا.