وكالة الرأي الفلسطينية بلدية الزوايدة تبدأ إعداد خطتها التنموية للأعوام الأربعة القادمة وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يخرج دفعة جديدة من برنامج الخبير وكالة الرأي الفلسطينية طوارئ بلدية المغازي تتفقد مصارف مياه الامطار والصرف الصحي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تناقش اطلاق الخطة الاستيراتيجية للبلدية وكالة الرأي الفلسطينية "متابعة العمل الحكومي" تنعى الطبيبة الأسترالية جين كالدر وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه توقع اتفاقية رباعية لإنشاء بئر مياه لمركز العودة الصحي وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 9 إصابات في 14 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يضع خطة لشرعنه بؤر "شبيبة التلال" الاستيطانية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2404) الاثنين28 نوفمبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية إضراب في الطيرة بأراضي الـ 48 احتجاجاً على استمرار العنف والجريمة
أخبار » الأخبار الحكومية

سلطة المياه توقع اتفاقية رباعية لإنشاء بئر مياه لمركز العودة الصحي

28 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:25

سلطة المياه توقع اتفاقية رباعية لإنشاء بئر مياه لمركز العودة الصحي
سلطة المياه توقع اتفاقية رباعية لإنشاء بئر مياه لمركز العودة الصحي

غزة-الرأي
وقع رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، اتفاقية رباعية لانشاء بئر ومحطة نحلية لصالح مركز العودة الصحي والمجتمعي – مركز بيت حانون الصحي.

و أكد د.يوسف ابراهيم أن الاتفاقية تقع ضمن التعاون في الاشراف وتمويل وتنفيذ مشروع انشاء بئر مياه ومحطة تحلية لصالح مركز العودة الصجي والمجتمعي – بيت حانون بهدف تزويد المركز بمصدر مياه مناسب، الذي سيؤثر على مستوى تقديم الخدمات بالمركز بشكل ايجابي.

حيث اعتبر مدير عام وحدة التخطيط والمشاريع في سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا أن الاتفاقية جاءت من اجل تحقيق تعاون مثمر بين جميع الاطراف في مجالات تطوير الخدمات المقدمة للمركز وكافة المستفيدين من مركز العودة الصحي والمجتمعي – بيت حانون شمال غزة.

فيما أشار نائب مدير دائرة تجنيد الأموال في جمعية العودة الصحية والمجتمعية أ.سعيد سحويل أن الجمعية هي مؤسسة أهلية صحية مجتمعية غير هادفة للربح وهي الجهة المستفيدة من المشروع بشكل أساسي.

في حين، أكد مدير مكتب فلسطين في مؤسسة الندوة العالمية للشباب أ.أدهم عكاشة أن المؤسسة تخدم شرائح مجتمعية مختلفة وليست مقتصرة على المشاريع الاغاثية والتنموية فقط، معتبر أن انشاء بئر مياه ومحطة تحلية لصالح مركز العودة الصحي والمجتمعي يعتبر من المشاريع في غاية الاهمية نظرا لخدمتها لعدد كبير من أفراد المجتمع خاصة في شمال غزة.

في ختام اللقاء، ثمّن د.يوسف ابراهيم جميع الجهود المبذولة من أجل تطوير الخدمة المائية المقدمة للمواطن الفلسطيني من خلال تنفيذ عدة مشاريع تطويرية ونوعية على صعيد قطاع المياه.

سلطة المياه توقع اتفاقية رباعية لإنشاء بئر مياه لمركز العودة الصحي 316414020_10210690915906601_1799890308926645244_n 316550197_10210690913826549_8523695217688816963_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون بفضح ممارسات الفصل العنصري للاحتلال ضد الفلسطينيين

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟