سلطة المياه توقع اتفاقية رباعية لإنشاء بئر مياه لمركز العودة الصحي

غزة-الرأي

وقع رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم، اتفاقية رباعية لانشاء بئر ومحطة نحلية لصالح مركز العودة الصحي والمجتمعي – مركز بيت حانون الصحي.

و أكد د.يوسف ابراهيم أن الاتفاقية تقع ضمن التعاون في الاشراف وتمويل وتنفيذ مشروع انشاء بئر مياه ومحطة تحلية لصالح مركز العودة الصجي والمجتمعي – بيت حانون بهدف تزويد المركز بمصدر مياه مناسب، الذي سيؤثر على مستوى تقديم الخدمات بالمركز بشكل ايجابي.

حيث اعتبر مدير عام وحدة التخطيط والمشاريع في سلطة المياه وجودة البيئة م.مازن البنا أن الاتفاقية جاءت من اجل تحقيق تعاون مثمر بين جميع الاطراف في مجالات تطوير الخدمات المقدمة للمركز وكافة المستفيدين من مركز العودة الصحي والمجتمعي – بيت حانون شمال غزة.

فيما أشار نائب مدير دائرة تجنيد الأموال في جمعية العودة الصحية والمجتمعية أ.سعيد سحويل أن الجمعية هي مؤسسة أهلية صحية مجتمعية غير هادفة للربح وهي الجهة المستفيدة من المشروع بشكل أساسي.

في حين، أكد مدير مكتب فلسطين في مؤسسة الندوة العالمية للشباب أ.أدهم عكاشة أن المؤسسة تخدم شرائح مجتمعية مختلفة وليست مقتصرة على المشاريع الاغاثية والتنموية فقط، معتبر أن انشاء بئر مياه ومحطة تحلية لصالح مركز العودة الصحي والمجتمعي يعتبر من المشاريع في غاية الاهمية نظرا لخدمتها لعدد كبير من أفراد المجتمع خاصة في شمال غزة.

في ختام اللقاء، ثمّن د.يوسف ابراهيم جميع الجهود المبذولة من أجل تطوير الخدمة المائية المقدمة للمواطن الفلسطيني من خلال تنفيذ عدة مشاريع تطويرية ونوعية على صعيد قطاع المياه.