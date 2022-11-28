بلدية عبسان الكبيرة تكرم الموظف سامي أبو يوسف

خان يونس- الرأي

كرمت بلدية عبسان الكبيرة الموظف المتقاعد سامي أبو يوسف رئيس شعبة الحرف والصناعات، والذي أنهى السن القانوني للخدمة في البلدية بعد عطاء استمر أكثر من 18عام.

حيث شارك في التكريم رئيس البلدية د. أنور أبو ظريفة وأعضاء المجلس البلدي ومدراء الدوائر والموظفين.

من جهته أشاد رئيس البلدية بالزميل المتقاعد وبعمله المتفاني طوال سنوات عمله في تطوير قسم الحرف والصناعات متقدما له بأجمل عبارات الثناء والعرفان للفترة التي قضاها.

وفي نهاية الحفل عبر أبو يوسف عن اعتزازه بزملائه والعمل معهم لسنوات طويلة من أجل المساهمة في بناء وتطوير بلديتهم وبلدتهم وتقديم خدمات جليلة للمواطنين.