النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2405) الثلاثاء 29/11/2022

أخبار فلسطينية﻿

السلطة الفلسطينية منعت سلسلة عمليات تفجيرية ضد أهداف إسرائيلية

اشتية يطالب بإرسال فرق حماية لأبناء شعبنا من اعتداءات الاحتلال

الصحة: قدّمنا 211 شكوى على صفحات مجهولة تروِّج للمستحضرات الصيدلانية

أخبار إسرائيلية

مشفى إسرائيلي يفصل طبيباً فلسطينياً بسبب “قطعة حلوى” قُدّمت لأسير مريض

جانتس: طموح بن غفير يهدد أمن إسرائيل

اخبار دولية

الأمم المتحدة تدعو إلى خطوات عاجلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

مسؤولة أممية: المجتمع الدولي لا يترجم رفضه لحصار غزة فعليا

وينسلاند يحذر من «تلاشي» مبادئ أوسلو وحل الدولتين

روسيا : العام الحالي هو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين منذ 2005

بريطانيا تدين هدم إسرائيل لمدرسة ابتدائية في الخليل وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

مبعوث صيني يدعو إلى الأمن المشترك بين الإسرائيليين والفلسطينيين

تبون: إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس

موسكو: الشعب الفلسطيني يتعرض لأكثر الأعوام دموية بسبب العنف الإسرائيلي

أخبار عربية

تبون: إعلان الجزائر يستهدف التأسيس لأرضية حقيقية تنهي الانقسام الفلسطيني

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

استشهاد 3 فلسطينيين بينهم شقيقان برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية- (صور وفيديوهات)

الضفة.. إصابة 8 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال

الاحتلال يهدم 3 منازل في الخليل وسلفيت ويعلن عن خطة لـ”شرعنة بؤر شبيبة التلال” الاستيطانية

قيادة فلسطينيي الداخل تحذّر من استفحال الفاشية في إسرائيل

الشرق الأوسط

وينسلاند يحذر من «تلاشي» مبادئ أوسلو وحل الدولتين

الاهرام المصرية

إصابة 11 فلسطينييا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة بيت أمر

الأمم المتحدة تدعو إلى خطوات عاجلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

الأمم المتحدة: ضرورة حل الصراع المستمر من أجل جميع الإسرائيليين والفلسطينيين

الرئيس الجزائري يجدد الدعوة إلى ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الشروق المصرية

الأمم المتحدة تدعو إلى خطوات عاجلة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

بريطانيا تدين هدم الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة في الخليل وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

أحمد عساف: قضية جثامين الشهداء تمثل الأولوية في الخطاب الإعلامي الفلسطيني

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" وكالة الأنباء الفرنسية: علم فلسطين حاضر بكل مكان في مونديال قطر..

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

"مترجم": هدوء هش.. رسالة الجيش الإسرائيلي للحكومة الجديدة!

الاحتلال يعتقل نجل أسير من طولكرم

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

الصهيونية الدينية تدعم تغيير رئيس الكنيست بعد تقدم المفاوضات مع الليكود

الحياة الجديدة

الملتقى الثقافي التربوي الفلسطيني العاشر في بيروت.. إرادة حياة تضاهي الجبال

عباس زكي: التضامن مع شعبنا يتوجب ترجمته بالزام الاحتلال على التسليم بحقوق شعبنا

أم يوسف.. من حلم العرس لبياض الكفن

جنين: الاحتلال يصيب عاملا بالرصاص ويعتقل ويلاحق آخرين

منصور في رسائل متطابقة: مع استمرار شلل مجلس الأمن فإن المزيد من المدنيين يفقدون أرواحهم في ظل الاحتلال

جريدة الأيام

حملة هدم واسعة طالت منازل ومنشآت وجيش الاحتلال يقتحم بلدتَي سلوان ويعبد

»حكومة نتنياهو تخطط لمصادرة آلاف الدونمات لتكريس البؤر الاستيطانية

»الخليل: الاحتلال يعتقل ناشطاً نشر فيديو لاعتداء قواته على ناشط اسرائيلي

»فلسطين الغائبة.. أبرز الحاضرين في المونديال

»النظر في التماسات ضد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الخميس

»العاهل الأردني: القضية الفلسطينية هي مفتاح السلام والاستقرار في المنطقة

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مؤتمر حصار غزة: الحصار إعلان حرب وجريمة ضد الإنسانية

فلسطين اليوم

سما نيوز

شهيد وإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت أمر (صور وفيديو)

قناة عبرية: وفد أوكراني عسكري رفيع يلتقي سراً مسؤولين إسرائيليين

الاحتلال يرصد ارتفاعا حادا في جرائم الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين ويتحدث عن مرحلة ما بعد الرئيس عباس..

البرتغال ثالث المتأهلين إلى دور الـ16 في مونديال قطر

تفاهمات بين الليكود والصهيونية الدينية واتفاق على رئيس كنيست مؤقت

عرب 48

اقتحامات للأقصى والاحتلال يلاحق العمال على جدار الفصل

نحو 500 انتهاك إسرائيليّ بحقّ صيّادي غزة منذ بداية العام

عقوبة مزدوجة" تطبّقها سلطات الاحتلال بحقّ الأطفال الفلسطينيين الأسرى

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 29 تشرين ثاني (نوفمبر)

ý 2004م استشهاد فلسطينيين من كتائب عز الدين القسام وألوية الناصر صلاح الدين حيث نفذا عملية عسكرية استهدفت موقعاً للعدو الإسرائيلي في "كارني نتساريم" جنوب شرق غزة وفي بيان مشترك للكتائب وألوية الناصر أن هذه العملية قتلت 3 من الجنود الإسرائيليين والشهداء هم خميس يوسف الغزالي 20 عاماً من كتائب القسام من سكان حي الدرج ومحمد خليل عودة الخروبي 22معاماً من سكان حي الدرج في مدينة غزة والعضو في أولوية الناصر صلاح الدين.

ý 2002م عملية فدائية في غزة حيث قام المجاهد سالم محمد شهوان (23 عاماً) من خانيونس، باقتحام مستوطنة "بدولح" قرب خانيونس، و الاشتباك مع الاحتلال، و يوقع عدداً من القتلى و الجرحى في صفوف العدو قبل أن يسقط شهيداً ، و كتائب شهداء الأقصى تتبنّى العمليّة .

ý 2001م عملية استشهادية في حافلة في مدينة تل أبيب حيث قام الاستشهادي سامر عمر أبو سليمان (شواهنة) من سيلة الحارثة قضاء جنين وهو من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بتفجير نفسه في وسط الحافلة ما أدى إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 17 آخرين بجروح مختلفة.

ý 1993م استشهاد أحمد خالد سرحان أبو الريش التابع لحركة فتح من خانيونس حيث اغتيل على يد القوات الخاصة الإسرائيلية.

ý 1978 م الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وقاطعت الاحتفال الولايات المتحدة ونحو 20 دولة أخرى.

ý 1977م إعلان يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.

ý 1966م أول مؤتمر لكتاب فلسطين في مدينة غزة.

ý 1947 م صدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181مالذي يوصي بوضع خطة لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود، وإنشاء نظام دولي خاص لمدينة القدس تحت إشراف الأمم المتحدة.

ý 1947 م صدور قرار التقسيم رقم 181موالذي يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية.