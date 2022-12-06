النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2408) الثلاثاء 6/12/2022

أخبار فلسطينية﻿

هدوء في جبهة قطاع غزة بتدخل قطري

فلسطين تعلن تسليم الجنائية الدولية ورقة حول “جرائم” إسرائيل بحق الأطفال

الجبهة الشعبية” تتبنى استهداف جنود الاحتلال في بيت لحم

حماس تحذر من تصعيد إسرائيل “اقتحامات” المسجد الأقصى في القدس

حماس تعلن شعار ذكرى انطلاقتها الـ35.. فلسطين من البحر للنهر والبندقية خيار التحرير

وزير فلسطيني لـ«الشروق»: الانتخابات الفلسطينية لن تجرى بدون مشاركة القدس

أشتية يدعو لرفع مستوى رد الفعل الدولي إزاء جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين

أخبار إسرائيلية

المعارضة الإسرائيلية تقود حملة تمرد على الحكومة اليوم

نتنياهو يتفق مع سموترتش على إبعاد الجيش عن الشؤون المدنية لفلسطينيي الضفة

الرئيس الإسرائيلي يؤكد لنظيره الإماراتي أن جميع الإسرائيليين يدعمون اتفاقات إبراهيم

وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تهاجم حكومة نتنياهو المرتقبة: سيشعل النار في الميدان

اخبار دولية

«الشرعية الدولية» تهدد «المصالحة الفلسطينية» قبل لقاء الجزائر

بلينكن يجدد التزام واشنطن بدعم حل الدولتين

فيديو.. مشجعون إنجليز يفاجئون مراسلا إسرائيليا خلال مباراة السنغال: الحرية لفلسطين

باريس: إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الرئيس الإيطالي: حل الدولتين أساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أخبار عربية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

اشتباكات في مخيم جنين.. ومحكمة إسرائيلية تفرض عقوبة مخففة على جنود حطموا أسنان عمال فلسطينيين

دعوات مقدسية للاحتشاد في ساحة بلدية الاحتلال لوقف قرار هدم بناية تأوي 100 مواطن مقدسي

اشتية ينتقد عبارات “القلق” الدولية ويطالب بإجراءات جدية لمحاسبة الاحتلال

جهود وساطة كبيرة تنشط في الضفة وغزة لوقف التصع

المجلس الثوري لحركة فتح يناقش توسيع المقاومة الشعبية والانتخابات الداخلية

يد العسكري قبل وصول حكومة اليمين

«الشرعية الدولية» تهدد «المصالحة الفلسطينية» قبل لقاء الجزائر

مقتل فلسطيني وإصابة 6 آخرين برصاص إسرائيلي في بيت لحم

الاهرام المصرية

رئيس وزراء فلسطين: لولا شعور الاحتلال بأنه يفلت من العقاب لما ارتكب كل جرائمه

الشروق المصرية

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يهدم مسجدا بالخليل واندلاع اشتباكات في مخيم العروب

حماس تحذر من تصعيد إسرائيل اقتحامات المسجد الأقصى في القدس

حماس تحذر من تصعيد إسرائيل اقتحامات المسجد الأقصى في القدس

الخارجية الفلسطينية تُسلم الجنائية الدولية ورقة حول جرائم إسرائيل بحق الأطفال

فيديو.. تشييع جثمان شاب فلسطيني استشهد برصاص قوات الاحتلال

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" السلطة الفلسطينية تدين محاولات الاحتلال تهويد المسجد الإبراهيمي

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة عوفرا

ثوري "فتح" يعقد جلسة مسائية خلال أعمال دورته العاشرة

لوحاتي.. إبداعي أنا".. معرض فني لذوي الإعاقة الذهنية

الاحتلال يعتقل شابا من أريحا

مصرع سيدة وإصابة 4 اخرين بحادث سير ذاتي بنابلس

الأسيران أحمد وعدال موسى يعودان لخوض إضراب مفتوح عن الطعام

الحياة الجديدة

مجلس الوزراء يصادق على عددٍ من المشاريع التنموية في مجالات الطرق والطاقة وإنشاء المباني

الاحتلال يعتقل مواطنين ويفتش منازل في الخليل

الأسير عبد اللطيف حمادة من برقين يدخل عامه الـ21 في سجون الإحتلال

"القوى الوطنية والاسلامية" تؤكد أهمية تصعيد المقاومة الشعبية الشاملة

جريدة الأيام

شهيد برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة واشتباكات خلال التصدي لاقتحام مخيم...

»مداولات استمرت 6 ساعة تكشف تواطؤ مؤسسات إسرائيلية ضد الفلسطينيين في سلوان

»هكذا ستؤثر الصلاحيات الممنوحة لحزب بن غفير على حياة المقدسيين

»في قطاع غزة المحاصر.. إصلاح مراكب الصيادين يتطلب إشرافاً أممياً

»إضاءة شجرة الميلاد في رام الله

»"العودة المتخيَّلة".. فيرا تماري تحيي ذاكرات فلسطينيّة من وحي صور عائلية

»البرازيل تستحضر الأسطورة بيليه وترد له التحية بأربعة أهداف في مرمى الكوريين

»هيكلية إدارية جديدة لقيادة مجموعة الاتصالات الفلسطينية.. عبد المجيد...

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

المخابرات الإسرائيلية تحذر من حالة عدم الاستقرار بالضفة وهذا ما قالته عن غزة ..

عرين الأسود تتبنى 5 عمليات إطلاق نار ردا على إعدام الشهيد عمار مفلح

فيديو: مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة"عوفرا"

انتقادات أمنية إسرائيلية لاتفاق نتنياهو - سموتريتش

برئاسة الرئيس عباس.. ثوري "فتح" يعقد جلسة مسائية خلال أعمال دورته العاشرة

نقل أسير إلى المستشفى بعد تدهور صحته بشكل مفاجئ

عرب 48

مواجهات واعتقالات بالضفة وإطلاق نار تجاه قوات الاحتلال

صرف جزئي لرواتب موظفي السلطة... للشهر الثالث عشر على التوالي

هدم مسجد في دورا الخليل

إغلاق أقسام حركة "فتح" في سجن "عوفر"

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 6 كانون أول (ديسمبر)

ý 2003م استشهد الأسير الفلسطيني بشير محمد عويص في معتقل العفّولة الصهيوني ، بسب سياسة الإهمال الطبّيّ تجاهه .

ý 2002م عشرة شهداء في مجزرة صهيونية في مخيم البريج

ý 2002م توغلت قوات الاحتلال الصهيوني في ثاني أيام عيد الفطر السعيد في مخيم البريج شرق مدينة غزة ودمرت عدداً من المنازل وأطلقت النار على السكان مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة ما يزيد على 30 مواطناً بجراح مختلفة.

ý 2001م شرطة الحكم الذاتي الفلسطيني تطلق النار على جموعٍ غفيرة من الفلسطينيين في غزة حاولت كسر الإقامة الجبرية المفروض على الشيخ أحمد ياسين ، و تقتل فلسطينياً و تجرح آخرين .

ý 1988 م واشنطن تجري أول اتصال علني مع منظمة التحرير الفلسطينية من خلال سفيرها في تونس روبرت بلليترو، وذلك بعد إعلان المنظمة تبنيها لخط التسوية السياسية مع إسرائيل.

ý 1987 م المؤتمر الصهيوني الحادي والثلاثين بالقدس وقد انعقد في الفترة من 6-10/12/1987.

ý 1975 م رئيس حزب الكتائب "الماروني اللبناني" بيار جميل يطلب تدخل سورية عسكرياً في لبنان لمساعدة المسيحيين في مواجهة خصومهم من تحالف القوى الوطنية اللبنانية وقوات منظمة التحرير الفلسطينية.

ý 1973م انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين في بغداد بحضور مندوبين عن الروابط الهندسية الفلسطينية المكونة في العراق وسوريا وليبيا والجزائر والكويت وممثلين عن المهندسين الفلسطينيين في مصر ولبنان ودول الخليج العربي.

ý 1910 م تأسيس مجلة "الدستور" التي تصدر عن المدرسة الدستورية في القدس (فلسطين) التي أسسها خليل السكاكيني، والذي تولى رئاسة تحرير الصحيفة وخلفه جميل الخالدي ابتداء من عام 1913. مجلة أسبوعية علمية ثقافية.