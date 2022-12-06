النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2408) الثلاثاء 6/12/2022
أخبار فلسطينية
هنية يهنئ بن زايد باليوم الوطني للإمارات
هدوء في جبهة قطاع غزة بتدخل قطري
فلسطين تعلن تسليم الجنائية الدولية ورقة حول “جرائم” إسرائيل بحق الأطفال
الجبهة الشعبية” تتبنى استهداف جنود الاحتلال في بيت لحم
حماس تحذر من تصعيد إسرائيل “اقتحامات” المسجد الأقصى في القدس
حماس تعلن شعار ذكرى انطلاقتها الـ35.. فلسطين من البحر للنهر والبندقية خيار التحرير
وزير فلسطيني لـ«الشروق»: الانتخابات الفلسطينية لن تجرى بدون مشاركة القدس
أشتية يدعو لرفع مستوى رد الفعل الدولي إزاء جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين
أخبار إسرائيلية
المعارضة الإسرائيلية تقود حملة تمرد على الحكومة اليوم
نتنياهو يتفق مع سموترتش على إبعاد الجيش عن الشؤون المدنية لفلسطينيي الضفة
الرئيس الإسرائيلي يؤكد لنظيره الإماراتي أن جميع الإسرائيليين يدعمون اتفاقات إبراهيم
وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تهاجم حكومة نتنياهو المرتقبة: سيشعل النار في الميدان
المخابرات الإسرائيلية تحذر من حالة عدم الاستقرار الناشئة بالضفة
"هآرتس": الاتحاد الأوروبي يدرس السماح لإسرائيل باستخدام معلومات تتعلق بالضفة الغربية
الليكود يعلن عن تقدم بمفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية
اخبار دولية
«الشرعية الدولية» تهدد «المصالحة الفلسطينية» قبل لقاء الجزائر
بلينكن يجدد التزام واشنطن بدعم حل الدولتين
"الغارديان": تحقيق جديد يزيد الضغط على إدارة بايدن بشأن اغتيال أبو عاقلة
فيديو.. مشجعون إنجليز يفاجئون مراسلا إسرائيليا خلال مباراة السنغال: الحرية لفلسطين
باريس: إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
الرئيس الإيطالي: حل الدولتين أساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
دعوة برلمانات أمريكيا اللاتينية للانضمام للحركة العالمية لمناهضة "الأبرتهايد"
أخبار عربية
"التعاون الإسلامي" تطالب بتشكيل لجنة تحقيق بجريمة إعدام الشهيد مفلح
توافق أردني - إيطالي على حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الرئيسان الإماراتي والإسرائيلي يبحثان علاقات التعاون
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
اشتباكات في مخيم جنين.. ومحكمة إسرائيلية تفرض عقوبة مخففة على جنود حطموا أسنان عمال فلسطينيين
دعوات مقدسية للاحتشاد في ساحة بلدية الاحتلال لوقف قرار هدم بناية تأوي 100 مواطن مقدسي
اشتية ينتقد عبارات “القلق” الدولية ويطالب بإجراءات جدية لمحاسبة الاحتلال
جهود وساطة كبيرة تنشط في الضفة وغزة لوقف التصع
المجلس الثوري لحركة فتح يناقش توسيع المقاومة الشعبية والانتخابات الداخلية
يد العسكري قبل وصول حكومة اليمين
الشرق الأوسط
«الشرعية الدولية» تهدد «المصالحة الفلسطينية» قبل لقاء الجزائر
مقتل فلسطيني وإصابة 6 آخرين برصاص إسرائيلي في بيت لحم
الاهرام المصرية
رئيس وزراء فلسطين: لولا شعور الاحتلال بأنه يفلت من العقاب لما ارتكب كل جرائمه
الشروق المصرية
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يهدم مسجدا بالخليل واندلاع اشتباكات في مخيم العروب
حماس تحذر من تصعيد إسرائيل اقتحامات المسجد الأقصى في القدس
حماس تحذر من تصعيد إسرائيل اقتحامات المسجد الأقصى في القدس
الخارجية الفلسطينية تُسلم الجنائية الدولية ورقة حول جرائم إسرائيل بحق الأطفال
فيديو.. تشييع جثمان شاب فلسطيني استشهد برصاص قوات الاحتلال
الغد الأردنية
الاحتلال يربط بين ملفي “الأقصى” وغزة.. والقدس تنتفض ضده اليوم
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
هل يُشعل لهيب التوتر في الضفة نيران المواجهة بغزة؟
الاحتلال يهدم قرية “العراقيب” للمرة الـ210
عباس: علينا جميعاً مواجهة وإفشال الحكومة الإسرائيلية الجديدة
الشرق القطرية
" السلطة الفلسطينية تدين محاولات الاحتلال تهويد المسجد الإبراهيمي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
مخابرات الاحتلال: "الاستقرار" في الضفة يتم تقويضه بفعل المقاومة المتصاعدة
"عرين الأسود" تصدر بيانًا مهمًّا .. ماذا جاء فيه؟
"المالية بغزة" تعلن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر نوفمبر
الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويقتحم منازل أسرى في الضفة الغربية
مراقبان: هدم معبر المنطار تشديد لحصار غزة وفرض وقائع على الأرض
الاحتلال يعتقل فلسطينيين ويقتحم منازل أسرى في الضفة الغربية
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير مصعب الحصري
إطلاق النار على مستوطنة "عوفرا" والاحتلال يغلق مداخل شرق رام الله
"الجبهة الشعبية" تتبنى استهداف قوة من جيش الاحتلال في بيت لحم
القدس المحلية
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بالضفة الغربية
العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة عوفرا
ثوري "فتح" يعقد جلسة مسائية خلال أعمال دورته العاشرة
لوحاتي.. إبداعي أنا".. معرض فني لذوي الإعاقة الذهنية
مصرع سيدة وإصابة 4 اخرين بحادث سير ذاتي بنابلس
الأسيران أحمد وعدال موسى يعودان لخوض إضراب مفتوح عن الطعام
الحياة الجديدة
مجلس الوزراء يصادق على عددٍ من المشاريع التنموية في مجالات الطرق والطاقة وإنشاء المباني
الاحتلال يعتقل مواطنين ويفتش منازل في الخليل
الأسير عبد اللطيف حمادة من برقين يدخل عامه الـ21 في سجون الإحتلال
"القوى الوطنية والاسلامية" تؤكد أهمية تصعيد المقاومة الشعبية الشاملة
جريدة الأيام
شهيد برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة واشتباكات خلال التصدي لاقتحام مخيم...
»مداولات استمرت 6 ساعة تكشف تواطؤ مؤسسات إسرائيلية ضد الفلسطينيين في سلوان
»هكذا ستؤثر الصلاحيات الممنوحة لحزب بن غفير على حياة المقدسيين
»في قطاع غزة المحاصر.. إصلاح مراكب الصيادين يتطلب إشرافاً أممياً
»إضاءة شجرة الميلاد في رام الله
»"العودة المتخيَّلة".. فيرا تماري تحيي ذاكرات فلسطينيّة من وحي صور عائلية
»البرازيل تستحضر الأسطورة بيليه وترد له التحية بأربعة أهداف في مرمى الكوريين
»هيكلية إدارية جديدة لقيادة مجموعة الاتصالات الفلسطينية.. عبد المجيد...
وكالة صفا
حماس: مهرجان الانطلاقة 35 سيحمل رسائل واضحة وحاسمة
إطلاق نار صوب قوة إسرائيلية شمالي الخليل
أبو كويك لـ"صفا": ممارسات السلطة تعيق المشروع المقاوم
مواجهات ليلية في سلواد واقتحام عين يبرود
مقاومون يستهدفون مستوطنة "عوفرا"
عرين الأسود تتبنى عدة عمليات وتحيي المقاومة في غزة ومطلق "الستريلا"
إصابة مواطن من نابلس باعتداء للمستوطنين
عمر عساف لـ"صفا": محاولات تصفية المقاومة فشلت وعلى السلطة مغادرة مربع التنسيق
الاحتلال يداهم منازل أسرى محررين في عرابة بجنين
عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كرمي تسور شمال الخليل
الأسرى: انتكاسة حدثت على الحالة الصحية للأسير مقداد
قوات الاحتلال تهدم غرفتين زراعيتين في بلدة إذنا غرب الخليل
الداخلية تعلن عن كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح البري
فلسطين اليوم
اعتقالات في الضفة ومداهمات لعدد من منازل قادة وعناصر حركة الجهاد الإسلامي في عرابة بجنين
أصحاب أكثر من 12 دونما في حي وادي الربابة بسلوان يتصدون لادعاءات حارس أملاك الغائبين
الأسير عبد اللطيف حمادة من برقين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء
إصابتان خطيرة ومتوسطة بجريمة إطلاق نار على شارع 6
صحيفة عبرية تكشف: جاهـــــزية الجيـــش تضــررت.. وهذا هو السبب!
سما نيوز
المخابرات الإسرائيلية تحذر من حالة عدم الاستقرار بالضفة وهذا ما قالته عن غزة ..
عرين الأسود تتبنى 5 عمليات إطلاق نار ردا على إعدام الشهيد عمار مفلح
فيديو: مقاومون يطلقون النار تجاه مستوطنة"عوفرا"
انتقادات أمنية إسرائيلية لاتفاق نتنياهو - سموتريتش
برئاسة الرئيس عباس.. ثوري "فتح" يعقد جلسة مسائية خلال أعمال دورته العاشرة
نقل أسير إلى المستشفى بعد تدهور صحته بشكل مفاجئ
"القوى الوطنية والاسلامية" تؤكد أهمية تصعيد المقاومة الشعبية الشاملة في مواجهة الاحتلال
توافق أردني - إيطالي على حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
عرب 48
مواجهات واعتقالات بالضفة وإطلاق نار تجاه قوات الاحتلال
صرف جزئي لرواتب موظفي السلطة... للشهر الثالث عشر على التوالي
إغلاق أقسام حركة "فتح" في سجن "عوفر"
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل مواطنين ويفتش منازل في الخليل
الأسير عبد اللطيف حمادة من برقين يدخل عامه ال ...
الاحتلال يغلق مدخل البيرة الشمالي ومدخل بلدة ...
حدث في مثل هذا اليوم
ý 6 كانون أول (ديسمبر)
ý 2003م استشهد الأسير الفلسطيني بشير محمد عويص في معتقل العفّولة الصهيوني ، بسب سياسة الإهمال الطبّيّ تجاهه .
ý 2002م عشرة شهداء في مجزرة صهيونية في مخيم البريج
ý 2002م توغلت قوات الاحتلال الصهيوني في ثاني أيام عيد الفطر السعيد في مخيم البريج شرق مدينة غزة ودمرت عدداً من المنازل وأطلقت النار على السكان مما أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة ما يزيد على 30 مواطناً بجراح مختلفة.
ý 2001م شرطة الحكم الذاتي الفلسطيني تطلق النار على جموعٍ غفيرة من الفلسطينيين في غزة حاولت كسر الإقامة الجبرية المفروض على الشيخ أحمد ياسين ، و تقتل فلسطينياً و تجرح آخرين .
ý 1988 م واشنطن تجري أول اتصال علني مع منظمة التحرير الفلسطينية من خلال سفيرها في تونس روبرت بلليترو، وذلك بعد إعلان المنظمة تبنيها لخط التسوية السياسية مع إسرائيل.
ý 1987 م المؤتمر الصهيوني الحادي والثلاثين بالقدس وقد انعقد في الفترة من 6-10/12/1987.
ý 1975 م رئيس حزب الكتائب "الماروني اللبناني" بيار جميل يطلب تدخل سورية عسكرياً في لبنان لمساعدة المسيحيين في مواجهة خصومهم من تحالف القوى الوطنية اللبنانية وقوات منظمة التحرير الفلسطينية.
ý 1973م انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين في بغداد بحضور مندوبين عن الروابط الهندسية الفلسطينية المكونة في العراق وسوريا وليبيا والجزائر والكويت وممثلين عن المهندسين الفلسطينيين في مصر ولبنان ودول الخليج العربي.
ý 1910 م تأسيس مجلة "الدستور" التي تصدر عن المدرسة الدستورية في القدس (فلسطين) التي أسسها خليل السكاكيني، والذي تولى رئاسة تحرير الصحيفة وخلفه جميل الخالدي ابتداء من عام 1913. مجلة أسبوعية علمية ثقافية.