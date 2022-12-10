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أخبار » الرياضة و الملاعب

التاريخ ينتصر للأسود الثلاثة على حساب الديوك

10 كانون أول / ديسمبر 2022 09:15

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يتفوق منتخب إنجلترا تاريخيًا على فرنسا في تاريخ المواجهات التي جمعتهما قبل الصدام الناري بينهما التاسعة مساء اليوم السبت، صمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

موعد مباراة إنجلترا ضد فرنسا والقنوات الناقلة
 

مباراة إنجلترا ضد فرنسا تقام فى تمام الساعة 9 مساء اليوم، وتذاع عبرقناتى beIN Sports HD 3 Max-  beIN Sports HD 1 Max

فاز منتخب إنجلترا على السنغال 3-0 في دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022، وانتزع بطاقة التأهل إلي الدور ربع النهائي من المونديال، فيما تغلب منتخب فرنسا على بولندا بنتيجة 3-1 في نفس الدور.

 إنجلترا ضد فرنسا
 

التقى منتخبا إنجلترا وفرنسا في 31 مواجهة قبل مباراة ربع النهائي بالمونديال الليلة، كانت أول مباراة بينهما في مايو 1923 والتي انتهت بفوز الأسود الثلاثة بنتيجة 4-1حيث استغرق تسجيل أول هدف في المباراة 9 دقائق فقط بعدما استطاع البريطاني جاكي هيجان التقدم لفريقه.

ويملك منتخب إنجلترا سجلاً تاريخياً حافلاً قبل مباراة ربع النهائي أمام فرنسا، حيث استطاع الفوز في 17 مباراة والتعادل في 5 وتلقي الخسارة أمام الديوك في 9 لقاءات.

 إنجلترا ضد فرنسا
 

وسجل منتخب إنجلترا 71 هدفاً مقبل 39 لصالح فرنسا ما يمنح الأسود الثلاثة أفضلية تاريخية كبيرة قبل القمة المرتقبة.

وخلال نهائيات كأس العالم التقيا منتخبا إنجلترا ضد فرنسا في مباراتين كان نصيب الأسود الثلاثة الفوز فيهما حيث سجلوا 5 أهداف مقابل هدف وحيد.

 إنجلترا ضد فرنسا
 

وعلى مستوى كأس العالم تقابل المنتخبان في مرتين فقط، نسخة 1966 وفازت إنجلترا 2/0، ثم كرر الإنجليز الانتصار على فرنسا في المونديال نسخة 1982 بنتيجة 3/1.

وشهدت النتيجة الأعلى بين منتخبي إنجلترا ضد فرنسا عبر تاريخهم فوز الأسود الثلاثة بنتيجة 6-0 في المباراة التي أقيمت بينهما ودياً في مايو 1927 والتي أقيمت على ملعب الديوك.

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