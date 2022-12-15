التعليم تستقبل وفداً من مؤسسة الشيخ الشهيد أحمد ياسين الدولية

غزة- الرأي

استقبلت وزارة التربية والتعليم العالي، وفداً من مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية، حيث جرى بحث التعاون المشترك في عدة مجالات أبرزها التنسيق لإقامة حفل تكريمي للمعلمين الحاصلين على جوائز دولية وذلك على شرف يوم المعلم الفلسطيني.

وشارك في اللقاء أ. أحمد عايش النجار مدير عام وحدة العلاقات الدولية والعامة، ود. رجب البابا ممثل مؤسسة الشيخ أحمد ياسين.

ورحّب النجار بالوفد مثمناً دور مؤسسة الشيخ الشهيد أحمد ياسين ونشاطاتها العلمية والثقافية المتنوعة، موضحاً أن الوزارة يُسعدها تعزيز التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات لخدمة طلبتنا ومعلمينا والعملية والتعليمية.

وأشاد النجار بتوجه المؤسسة لإقامة فعالية لتكريم المعلمين في يوم المعلم الفلسطيني، لافتاً إلى أن الشيخ الشهيد أحمد ياسين كان معلماً وله جهود وإسهامات كبيرة في المجال التعليمي والتربوي.

من جهته ثمّن البابا دور وزارة التعليم وإنجازاتها على كافة الصعد، مؤكداً أن مؤسسته لا تدخر أي جهد لإقامة برامج تعاونية مع الوزارة، ومبيناً أن قراراً اتخذ من قبل مجلس أمناء مؤسسة الياسين لإقامة فعالية لتكريم للمعلمين في وقت قريب، حيث إن الاهتمام بالمعلمين أحد اهتمامات المؤسسة بالقطاع التربوي.