النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2419) الثلاثاء 20/12/2022

أخبار فلسطينية﻿

حماس تطالب بتصعيد داخل السجون بعد استشهاد أبوحميد

حرس الحدود الإسرائيلي ”يقر بقتل 50 فلسطينيا واعتقال 4000

استشهاد الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال

الخارجية الفلسطينية: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة

أشتية يطالب بنشر دوريات مراقبة أممية في الأراضي الفلسطينية

أخبار إسرائيلية

نتنياهو يخطط لأداء حكومته اليمين يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل

الشاباك يؤكد أن عملية الدهس في تل أبيب "قومية"

نتنياهو يوعز بإخضاع مقربين منه لجهاز فحص الكذب

عضو كنيست من حزب سموتريتش: الضم يجب أن يجري بدون تهور

غانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو بشأن الجيش والشرطة

اخبار دولية

في نهاية العام “الأكثر دموية” منذ 2006.. “القدس العربي” تسأل غوتيريش: لماذا لم يدن جرائم إسرائيل “بصوت عال”؟- (فيديو)

الأمم المتحدة: طرد اسرائيل لصلاح الحموري "جريمة حرب"

أخبار عربية

هجوم إسرائيلي على دمشق.. ماسك والتنحي..عدم أهلية ترامب

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في حلحول والعروب

تشييع جثمان شهيد من “كتيبة جنين” والاحتلال يهدم منزلين في أريحا

مركز حقوقي يحذر من سياسة الاحتلال الممنهجة لتهويد مدينة القدس

لجنة حقوقية: إسرائيل “تستهتر” بحياة الأسرى المرضى

قوات الاحتلال والمستوطنون يصعدون الهجمات ضد الفلسطينيين مع اقتراب تشكيل حكومة اليمين

اشتية يطالب الأمم المتحدة بنشر طواقمها لتوثيق انتهاكات الاحتلال

وينسلاند يعبّر عن «قلقه البالغ» من «تقويض» المستوطنات حل الدولتين

مشروع قانون يمنع رفع علم فلسطين في إسرائيل

الاهرام المصرية

الشروق المصرية

مسؤول فلسطيني يطالب دبلوماسيين أجانب بأن تتخذ دولهم إجراءات فاعلة ضد الاحتلال الإسرائيلي

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي جنوبي المسجد الأقصى

مسؤول فلسطيني: مشاورات مكثفة مع الدول العربية بشأن مستقبل العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية

الأوقاف الإسلامية بالقدس: مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى

الغد الأردنية

الشرق القطرية

دبلوماسيون عرب لـ الشرق: قطر عنوان للريادة والمواقف الداعمة لفلسطين

الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى وسط دعوات لاقتحامه في عيد الأنوار اليهودي

رئيس مجلس الطلبة: حملة السلطة الشرسة ضد طلبة بيرزيت تعمّق الأزمة

نادي الأسير يستعرض معطيات هامة حول الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

الإضراب يعم محافظات الوطن حدادا على روح الشهيد القائد أبو حميد

مركزية فتح: الأسير القائد ناصر أبو حميد حكاية شعب

مستوطنون يقتحمون موقع "تل ماعين" جنوب الخليل

مستوطنون يستولون على 120 رأس غنم لمزارع من بلدة عرابة

الأمم المتحدة: طرد إسرائيل للفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري "جريمة حرب"

"القوى الوطنية" تؤكد أهمية توسيع الفعاليات المساندة للأسرى

جريدة الأيام

استشهاد الأسير ناصر أبو حميد

»هدم منزلين في أريحا ومستوطنون يهاجمون قرية الساوية

»مبعوث أممي: الاحتلال دفع مخططات لبناء 3100 وحدة استيطانية في القدس الشرقية...

»شهيد من مخيم جنين متأثراً بجروحه

»الشيخ: مشاورات مع الدول العربية ودول العالم حول مستقبل العلاقة مع الحكومة...

»مساعٍ أوروبية لتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق (ج) وإسرائيل تسعى للمواجهة

»اشتية يطالب الأمم المتحدة بنشر "دوريات مراقبة" في الضفة

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

اليد اليمنى لمروان البرغوثي وأول من اطلق قذيفة هاون بالضفة

استشهاد الاسير القائد ناصر ابو حميد

أول تعليق من عائلة الشهيد ناصر ابو حميد على استشهاد نجلها

وثيقة سرية": الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق (ج).. سموتريتش يعلق

هآرتس: "هوية وريث الرئيس عباس".. مشهد بطله الفوضى في "معركة الخلافة"

اصوات تكبيرات.. حالة من التوتر داخل سجون الاحتلال بعد استشهاد أبو حميد

عرب 48

مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات ببيت لحم

عائلته: "الأمل ضئيل" أن يخرج الأسير أبو حميد من غيبوبته

الأمم المتحدة: ترحيل الحموري "جريمة حرب"

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

20 كانون أول (ديسمبر)

2002م سرايا القدس تقتل بنيرانها عميد الحاخامين في مستوطنات الصهاينة وتصيب 3 مستوطنين آخرين في قطاع غزة

2002م سرايا القدس تتبنّى عمليّة فدائيّة في مستوطنة "كيسوفيم" وسط قطاع غزة ، أسفر عن مصرع مستوطنٍ صهيوني و جرح آخر

2000م معتقلو حركة حماس و منهم د. عبد العزيز الرنتيسي في سجن جنيد التابع للسلطة الفلسطينية يعلنون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم ، رغم صدور أمرٍ من ياسر عرفات بالإفراج عن بعضهم

1990م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 681مالذي يشجب قرار "إسرائيل" باستئناف إبعاد الفلسطينيين عن الأراضي المحتلة

1983م بعد حصار إسرائيلي دام عدة شهور قاسي وعاني وكابد خلالها رجال المقاومة خرج 4000 مقاتل فلسطيني بين رجل وامرأة وطفل بزعامة ياسر عرفات على سفن يونانية تحمل أعلام الأمم المتحدة وفي حماية البحرية الفرنسية والمقاتلات الجوية المصرية قاصدين اليمن عبر قناة السويس والأراضي المصرية

1983م خرج الفدائيّون الفلسطينيون من حصار طرابلس بعد حصار صهيونيّ دام عدة شهور، قاسى وعانى و كابد خلالها رجال المقاومة الفلسطينية، خرج 4000 مقاتل فلسطيني بين رجل و امرأة و طفل يتقدّمهم ياسر عرفات على سفن يونانية تحمل أعلام الأمم المتحدة و في حماية البحرية الفرنسية و المقاتلات الجوية المصرية ، قاصدين اليمن عبر قناة السويس و الأراضي المصرية

1983 م ياسر عرفات (ولد عام 1929) رئيس حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية يغادر لبنان، للمرة الثانية خلال 16 شهراً، على رأس أربعة آلاف من أنصاره بعد اندلاع قتال ضار حول مدينة طرابلس دام عدة أسابيع بين الموالين له والمنشقين عنه، الذين تدعمهم سوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص من مدنيين وعسكريين.

1947م عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية تهاجم قرية قزازة (قضاء رام الله).