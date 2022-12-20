النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2419) الثلاثاء 20/12/2022
أخبار فلسطينية
حماس تطالب بتصعيد داخل السجون بعد استشهاد أبوحميد
حرس الحدود الإسرائيلي ”يقر بقتل 50 فلسطينيا واعتقال 4000
استشهاد الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال
الخارجية الفلسطينية: مصير الفلسطينيين لن يرتهن بطبيعة الحكومات الإسرائيلية المُتعاقبة
أشتية يطالب بنشر دوريات مراقبة أممية في الأراضي الفلسطينية
المجلس التشريعي يدعو البرلمانات الدولية لنصرة للأقصى
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يخطط لأداء حكومته اليمين يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل
الشاباك يؤكد أن عملية الدهس في تل أبيب "قومية"
نتنياهو يوعز بإخضاع مقربين منه لجهاز فحص الكذب
عضو كنيست من حزب سموتريتش: الضم يجب أن يجري بدون تهور
غانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو بشأن الجيش والشرطة
اخبار دولية
في نهاية العام “الأكثر دموية” منذ 2006.. “القدس العربي” تسأل غوتيريش: لماذا لم يدن جرائم إسرائيل “بصوت عال”؟- (فيديو)
الأمم المتحدة: طرد اسرائيل لصلاح الحموري "جريمة حرب"
أخبار عربية
هجوم إسرائيلي على دمشق.. ماسك والتنحي..عدم أهلية ترامب
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في حلحول والعروب
تشييع جثمان شهيد من “كتيبة جنين” والاحتلال يهدم منزلين في أريحا
مركز حقوقي يحذر من سياسة الاحتلال الممنهجة لتهويد مدينة القدس
لجنة حقوقية: إسرائيل “تستهتر” بحياة الأسرى المرضى
قوات الاحتلال والمستوطنون يصعدون الهجمات ضد الفلسطينيين مع اقتراب تشكيل حكومة اليمين
اشتية يطالب الأمم المتحدة بنشر طواقمها لتوثيق انتهاكات الاحتلال
الشرق الأوسط
وينسلاند يعبّر عن «قلقه البالغ» من «تقويض» المستوطنات حل الدولتين
مشروع قانون يمنع رفع علم فلسطين في إسرائيل
الاهرام المصرية
مسئول فلسطيني: مشاورات مكثفة مع الدول العربية بشأن مستقبل العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية
الشروق المصرية
مسؤول فلسطيني يطالب دبلوماسيين أجانب بأن تتخذ دولهم إجراءات فاعلة ضد الاحتلال الإسرائيلي
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي جنوبي المسجد الأقصى
مسؤول فلسطيني: مشاورات مكثفة مع الدول العربية بشأن مستقبل العلاقة مع الحكومة الإسرائيلية
الأوقاف الإسلامية بالقدس: مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في باحات المسجد الأقصى
الغد الأردنية
إنهاء ولاية عباس لا تقلق الفلسطينيين بل الفوضى وراءه
الاحتلال يطرد 13 ألف فلسطيني من القدس لتهويدها
الشرق القطرية
دبلوماسيون عرب لـ الشرق: قطر عنوان للريادة والمواقف الداعمة لفلسطين
الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى وسط دعوات لاقتحامه في عيد الأنوار اليهودي
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
اقتحامات واسعة للمسجد "الأقصى" وسط دعوات لتكثيف الرباط فيه
عائلة الشهيد أبو حميد تعلن عدم فتح عزاء لابنها حتى استلام جثمانه
استشهاد الأسير ناصر أبو حميد نتيجة الإهمال الطبي
وصية الشهيد الأسير ناصر أبو حميد
عشرات الإصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في حلحول
رئيس مجلس الطلبة: حملة السلطة الشرسة ضد طلبة بيرزيت تعمّق الأزمة
وفدٌ من الدائرة الإعلامية لحركة حماس يزور إذاعة صوت الشعب
العواودة: استمرار الاحتلال في اعتقال الأسير المريض ناصر أبو حميد إمعان في تعذيبه
القدس المحلية
أسطورة ومن عائلة مناضلة.. من هو ناصر أبو حميد
تفاصيل تنشر لأول مرة عن التاريخ المقاوم للأسير الشهيد ناصر أبو حميد
حالة من التوتر داخل سجون الاحتلال بعد استشهاد أبو حميد
نادي الأسير يستعرض معطيات هامة حول الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي
الحياة الجديدة
الإضراب يعم محافظات الوطن حدادا على روح الشهيد القائد أبو حميد
مركزية فتح: الأسير القائد ناصر أبو حميد حكاية شعب
مستوطنون يقتحمون موقع "تل ماعين" جنوب الخليل
مستوطنون يستولون على 120 رأس غنم لمزارع من بلدة عرابة
الأمم المتحدة: طرد إسرائيل للفلسطيني الفرنسي صلاح الحموري "جريمة حرب"
"القوى الوطنية" تؤكد أهمية توسيع الفعاليات المساندة للأسرى
جريدة الأيام
»هدم منزلين في أريحا ومستوطنون يهاجمون قرية الساوية
»مبعوث أممي: الاحتلال دفع مخططات لبناء 3100 وحدة استيطانية في القدس الشرقية...
»شهيد من مخيم جنين متأثراً بجروحه
»الشيخ: مشاورات مع الدول العربية ودول العالم حول مستقبل العلاقة مع الحكومة...
»مساعٍ أوروبية لتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق (ج) وإسرائيل تسعى للمواجهة
»اشتية يطالب الأمم المتحدة بنشر "دوريات مراقبة" في الضفة
وكالة صفا
بالفيديو اشتباكات باقتحام الاحتلال بيت لحم ومحاصرة منزل أسير محرر
مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الإبراهيمي للاحتفال بـ"عيد الأنوار"
قرارات ونتائج اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله
اختتام حملة "حبر" لدعم الطلبة الجامعيين في غزة
حماس تلتقي "وينسلاند" بغزة وتحذر من "خروج الأمور عن السيطرة"
شهيد من "سرايا القدس" متأثرًا بإصابته في مخيم جنين
توغل محدود لآليات الاحتلال شرقي رفح
محدث الناعوق: استشهاد أبوحميد وصمة عار على جبين المجتمع الدولي
كتائب شهداء الأقصى تنعى شهيدها القــــائد الأسير "أبو حميد"
المرور: 5 إصـابات في 13 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية
ترتيبات عاجلة من الصليب لتنسيق زيارة والدة الأسير أبو حميد له
حماس تنعى الشهيد نشرتي وتؤكد أنّ المقاومة هي خيار شعبنا
مدرسة إحسان الأغا تنفذ فعالية أسبوع اللغة العربية
فلسطين اليوم
البطش : فتح بيت عزاء للشهيد ناصر أبو حميد اليوم في غزة في تمام الـثالثة عصراً
الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد المناضل الأسير ناصر أبو حميد
القيادي عليان: الشهيد ناصر أبو حميد قتل بقرار صهيوني منذ أكثر من عشرين عامًا
فصائل المقاومة تنعي الشهيد القائد أبو حميد وتدعو لتصعيد مقاومة الاحتلال
إضراب جزئي في كافة مدارس فلسطين اليوم انتصاراً للشهيد ناصر أبو حميد
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء
كتائب شهداء الأقصى تنعى شهيدها القــــائد الأسير ناصر أبو حميد
الشقاقي: نحمّل الاحتلال مسؤولية استشهاد الأسير أبو حميد ونطالب المؤسسات الدولية لحماية الأسرى
استنفار بسجون الاحتلال بعد استشهاد أبو حميد والأسرى يعلنون الحداد وخطوات تصعيدية
سما نيوز
اليد اليمنى لمروان البرغوثي وأول من اطلق قذيفة هاون بالضفة
موقع عبري ينشر تفاصيل لأول مرة عن التاريخ المقاوم للأسير الشهيد ناصر أبو حميد
استشهاد الاسير القائد ناصر ابو حميد
أول تعليق من عائلة الشهيد ناصر ابو حميد على استشهاد نجلها
وثيقة سرية": الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز الوجود الفلسطيني في المناطق (ج).. سموتريتش يعلق
هآرتس: "هوية وريث الرئيس عباس".. مشهد بطله الفوضى في "معركة الخلافة"
اصوات تكبيرات.. حالة من التوتر داخل سجون الاحتلال بعد استشهاد أبو حميد
اعلان الاضراب الشامل .. الرئيس ينعى الشهيد الأسير القائد ناصر أبو حميد
أصله من مخيم النصيرات .. من هو ناصر أبو حميد ؟
الاحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة الشهر الماضي
مستوطنون يستولون على 120 رأس غنم لمزارع من بلدة عرابة
مستوطنون يقتحمون موقع "تل ماعين" جنوب الخليل
عرب 48
مواجهات واعتقالات بالضفة واشتباكات ببيت لحم
عائلته: "الأمل ضئيل" أن يخرج الأسير أبو حميد من غيبوبته
الأمم المتحدة: ترحيل الحموري "جريمة حرب"
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الاحصاء: ارتفاع الصادرات السلعية المرصودة الش ...
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الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من بيت لحم
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- 20 كانون أول (ديسمبر)
- 2002م سرايا القدس تقتل بنيرانها عميد الحاخامين في مستوطنات الصهاينة وتصيب 3 مستوطنين آخرين في قطاع غزة
- 2002م سرايا القدس تتبنّى عمليّة فدائيّة في مستوطنة "كيسوفيم" وسط قطاع غزة ، أسفر عن مصرع مستوطنٍ صهيوني و جرح آخر
- 2000م معتقلو حركة حماس و منهم د. عبد العزيز الرنتيسي في سجن جنيد التابع للسلطة الفلسطينية يعلنون الإضراب عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم ، رغم صدور أمرٍ من ياسر عرفات بالإفراج عن بعضهم
- 1990م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 681مالذي يشجب قرار "إسرائيل" باستئناف إبعاد الفلسطينيين عن الأراضي المحتلة
- 1983م بعد حصار إسرائيلي دام عدة شهور قاسي وعاني وكابد خلالها رجال المقاومة خرج 4000 مقاتل فلسطيني بين رجل وامرأة وطفل بزعامة ياسر عرفات على سفن يونانية تحمل أعلام الأمم المتحدة وفي حماية البحرية الفرنسية والمقاتلات الجوية المصرية قاصدين اليمن عبر قناة السويس والأراضي المصرية
- 1983م خرج الفدائيّون الفلسطينيون من حصار طرابلس بعد حصار صهيونيّ دام عدة شهور، قاسى وعانى و كابد خلالها رجال المقاومة الفلسطينية، خرج 4000 مقاتل فلسطيني بين رجل و امرأة و طفل يتقدّمهم ياسر عرفات على سفن يونانية تحمل أعلام الأمم المتحدة و في حماية البحرية الفرنسية و المقاتلات الجوية المصرية ، قاصدين اليمن عبر قناة السويس و الأراضي المصرية
- 1983 م ياسر عرفات (ولد عام 1929) رئيس حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية يغادر لبنان، للمرة الثانية خلال 16 شهراً، على رأس أربعة آلاف من أنصاره بعد اندلاع قتال ضار حول مدينة طرابلس دام عدة أسابيع بين الموالين له والمنشقين عنه، الذين تدعمهم سوريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص من مدنيين وعسكريين.
- 1947م عصابة الأرغون الصهيونية الإرهابية تهاجم قرية قزازة (قضاء رام الله).
- 1921م المندوب السامي البريطاني يوافق على إنشاء المجلس الإسلامي الأعلى للإشراف على شؤون الأوقاف والمقدسات في فلسطين.