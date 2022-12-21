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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2419)الاربعاء ديسمبر 2022

21 كانون أول / ديسمبر 2022 11:05

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2419)الاربعاء ديسمبر  2022

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حدث في مثل هذا اليوم

21 كانون أول (ديسمبر)

  • 2003م  الاحتلال يعتقل الأستاذ عدنان عصفور ، المتحدّث الرسمي باسم حركة حماس في الضفة الغربية ، بعد سنوات من الملاحقة له
  • 2002م حزب العمل الإسرائيلي يطرح خطّةً للفصل أحادي الجانب بين الإسرائيليين والفلسطينيين دون اتفاقٍ سياسيّ .
  • 2001م شرطة السلطة الفلسطينية تطلق النار على جموع الفلسطينيين الغاضبين بعد صلاة الجمعة في جباليا ، و تقتل 6 منهم و تجرح 80 آخرين .. كما أقدمت السلطة على عزل منزل د. عبد العزيز الرنتيسي بقطع الهاتف و الكهرباء عنه بعدما رفض أن يذعن لأمر السلطة بتسليم نفسه لها.
  • 2000م ناصر عويضة (29 عاماً) من بلدة شعفاط ، يدهس بشاحنته أربعة جنود صهاينة فيصيبهم بجراحٍ اثنان منهم بحالةٍ خطرة .
  • 1987م مقتل ثلاثة فلسطينيين على أيدي الشرطة الإسرائيلية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
  • 1983 م رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) يصل إلى القاهرة ويلتقي الرئيس حسني مبارك (ولد عام 1928) في انفراج تاريخي في العلاقات المتبادلة.
  • 1973م افتتاح مؤتمر جنيف لـ (السلام) بحضور كلّ من الجمهورية العربية المتحدة و الأردن والكيان الصهيوني تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة و الرئاسة المشتركة لكلّ من الولايات المتحدة و الاتحاد السوفييتي .
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