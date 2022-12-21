النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2419)الاربعاء ديسمبر  2022

13:02تعليم شرق خان يونس يعقد لقاءً تدريبيًا حول امتحان الـ TIMSS

13:30"الدفاع المدني" يُخرج عددًا من الدورات التدريبية

13:33المباحث العامة تُوقف مطلقًا للنار في شجار بالوسطى

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