النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2419)الاربعاء ديسمبر 2022
أخبار فلسطينية
- قيادة الفصائل الفلسطينية تطالب بتعزيز الوحدة وعقد اجتماع قيادي لتنفيذ استراتيجية تحمي الحقوق والمقاومة
- الفلسطينيون يعدّون موت الأسير أبو حميد «إعداماً متعمداً سيفجر الأوضاع»
- حماس": احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد ناصر أبو حميد سلوك نازي واضح
- فلسطين.. الأسرى بسجون الاحتلال يطالبون بإنقاذهم من “الإهمال الطبي”
- تهديدات إسرائيلية بالقتل للقيادي الفلسطيني تيسير خالد
- حماس": احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد ناصر أبو حميد سلوك نازي واضح
- 74 أسيرا شهيدا نتيجة الإهمال الطبيّ... آخرهم ناصر أبو حميد
- الرئيس الفلسطيني: عملية اغتيال ناصر أبو حميد جريمة حرب مكتملة الأركان
أخبار إسرائيلي
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- حرس الحدود الإسرائيلي”يقر بقتل 50 فلسطينيا واعتقال 4000
- غانتس يقرر عدم تسليم جثمان الشهيد الاسير ناصر ابو حميد
- »الكنيست يقرّ بقراءة أولى مشروع قانون "بن غفير" المثير للجدل
- المصادقة على "قانون بن غفير" بالقراءة الأولى
- الجيش الإسرائيلي يدعي إسقاط مُسيّرة لـ"حزب الله
- تقرير: "حزب الله" يفقد السيطرة على عناصره جنوبي لبنان
- نتنياهو سيبلغ هرتسوغ اليوم بتمكنه من تشكيل الحكومة
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اخبار دولية
- مساعٍ أميركية لعقد اجتماع للدول العربية المطبّعة وإسرائيل
- المنسق الأممي: تنامي الاحتلال يقوّض الآمال في حل الصراع.. والاستيطان انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة
- الأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة حق الشعب الفلسطيني في تقرير
- صحيفة امريكية تكشف عن استراتيجية "ادارة بايدن" للتعامل مع حكومة نتنياهو
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اخبار عربية
- "المحامين العرب": الاحتلال الإسرائيلي تعمد إلحاق الضرر الطبي بالشهيد ناصر أبو حميد
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- سلطات الاحتلال ترفض تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد لذويه حتى يواروه الثرى
- مواجهات مع قوات الاحتلال في البيرة واقتحامات المستوطنين للأقصى تتواصل لليوم الثالث احتفالاً بـ”عيد الأنوار” اليهودي
- عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى
- فلسطين.. الأسرى بسجون الاحتلال يطالبون بإنقاذهم من “الإهمال الطبي”
- تهديدات إسرائيلية بالقتل للقيادي الفلسطيني تيسير خالد
- المنسق الأممي: تنامي الاحتلال يقوّض الآمال في حل الصراع.. والاستيطان انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة
- قيادة الفصائل الفلسطينية تطالب بتعزيز الوحدة وعقد اجتماع قيادي لتنفيذ استراتيجية تحمي الحقوق والمقاومة
- حرس الحدود الإسرائيلي”يقر بقتل 50 فلسطينيا واعتقال 4000
- استشهاد الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال
-
الشرق الأوسط
- الحكومة الإسرائيلية تكمل الخط الداخلي لسكة حديد الحجاز
- الفلسطينيون يعدّون موت الأسير أبو حميد «إعداماً متعمداً سيفجر الأوضاع»
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الاخبار اللبنانية
- ناصر أبو حميد... «وتموت وحدك دون دار»
- مفاوضات التبادل: المقاومة لم تتخلَّ عن أبو حميد
- «الأسد المقنّع» آخر المترجّلين: هكذا يُقتل الأسرى
- «التنسيقي» رهين الخلافات: حاضنة السوداني السياسية تهتزّ
- مساعٍ أميركية لعقد اجتماع للدول العربية المطبّعة وإسرائيل
- عدوان إسرائيلي على محيط دمشق
الاهرام المصرية
الغد الأردنية
- غضب فلسطيني باستشهاد الأسير “أبو حميد” في سجون الاحتلال
- حداد عام بالضفة الغربية والقدس على روح الشهيد أبو حميد
- تضاعف البناء الاستيطاني في الضفة منذ فوز…
”الشروق المصرية
الشرق القطرية
- أم ناصر.. اختزال صعب لحكاية طويلة من الكفاح الفلسطيني
- الأمم المتحدة تقر بأغلبية ساحقة حق الشعب الفلسطيني في تقرير
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- حماس": احتجاز الاحتلال لجثمان الشهيد ناصر أبو حميد سلوك نازي واضح
- محدث بالفيديو والصور اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى في رابع أيام "عيد الحانوكاه"
- تقرير نكبة تهجير جماعي تهدد 100 فرد في سلوان
- تقرير اغتيال "أبو حميد" بالسجون.. السلطة "الضمير الغائب" وفتح مكبّلة الإرادة!
- بالفيديو والصور 36 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة
- رسالةٌ مؤثرةٌ من الأسير القائد حسن سلامة إلى رفيقه الشهيد ناصر أبو حميد
- بالفيديو "عرين الأسود" تكشف: أوقعنا إصاباتٍ في صفوف المستوطنين
صحيفة الأيام
- استشهاد الأسير ناصر أبو حميد.. مسيرات حاشدة تندد بالجريمة وإضراب شامل
- »الرئيس: اغتيال ناصر أبو حميد جريمة حرب مكتملة الأركان
- »حالة من التوتر في مختلف سجون الاحتلال
- »الشيخ: جهود تبذل من أجل تحرير جثمان الشهيد أبو حميد
- »عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال تظاهرات تندد بجريمة اغتيال الأسير أبو...
- »الكنيست يقرّ بقراءة أولى مشروع قانون "بن غفير" المثير للجدل
- »صحيفة: أميركا ستعتبر نتنياهو مسؤولاً عن كافة أفعال وقرارات وزرائه
- » قمة خماسية بالأردن في محاولة لنزع فتيل الأزمات المتفاقمة في المنطقة
صحيفة القدس
- الاحتلال يقرر الاحتفاظ بجثمان الشهيد ناصر أبو حميد
- هآرتس: إسرائيل تتابع بقلق التطورات الأخيرة في الأردن
- البدء خلال أيام بمشروع تحلية المياه من طبريا
- نتنياهو سيبلغ هرتسوغ اليوم بتمكنه من تشكيل الحكومة
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
» الحياة الجديدة
- سنديانة فلسطين وخنساؤها: لا عزاء قبل أن يدفن بين أهله
- "التربية" تخصص الإذاعة المدرسية للحديث عن الشهيد ناصر أبو حميد
- أبو بكر يطالب بتدخل دولي عاجل لمعاقبة إسرائيل على جرائمها بحق الأسرى
- الاحتلال يعيق وصول طلبة تقوع إلى مدارسهم
- الاحتلال يقرر عدم تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد لعائلته
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وكالة الرأي
الاحتلال يقرر عدم تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد
- إحصائية عمل وزارة المالية على معابر غزة أمس الثلاثاء
- وزارة الأسرى: الاحتلال يتجاوز الأعراف البشرية باحتجاز جثمان "أبو حميد"
- 5 إصابات إثر 9 حـوادث سير خلال24 ساعة الماضية
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
- كشف تنسيقات السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس
- الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة
وكالة صفا
- لغرض إعادة الأسرى والمفقودين".."إسرائيل" تقرر احتجاز جثمان الشهيد ناصر أبو حميد
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- اعتقالات باقتحامات واسعة لقوات الاحتلال بالضفة
وكالة سما
- غانتس يقرر عدم تسليم جثمان الشهيد الاسير ناصر ابو حميد
- صحيفة امريكية تكشف عن استراتيجية "ادارة بايدن" للتعامل مع حكومة نتنياهو
- هل تخلت المقاومة عن الشهيد ناصر أبو حميد؟
- صحيفة عبرية: "هدوء مخادع".. الأوضاع بالشرق الأوسط قد تنفجر في أي لحظة
- جدل في "إسرائيل" بشأن تسليم جثمان الشهيد أبو حميد
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فلسطين اليوم
- العدد يرتفع لـ 11 وأقدمهم محتجز منذ 32 عاماً
- قدورة فارس لـ "فلسطين اليوم": احتجاز جثمان أبو حميد جريمة يقترفها عدو حاقد وينفرد بها الاحتلال
- غـــانتس يقرر عدم تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد
- محدث بالفيديو والصورمستوطنون يقتحمون الأقصى والمرابطون يتصدون لهم بالتهليل والتكبير
- قوات الاحتلال تقتحم جنين وتعتقل شاباً وسط اندلاع اشتباكات مُسلحة
عرب 48
- 74 أسيرا شهيدا نتيجة الإهمال الطبيّ... آخرهم ناصر أبو حميد
- الرئيس الفلسطيني: عملية اغتيال ناصر أبو حميد جريمة حرب مكتملة الأركان
- استشهاد ناصر أبو حميد: إصابات بعضها بالرصاص الحيّ خلال مواجهات في الضفة
- المصادقة على "قانون بن غفير" بالقراءة الأولى
- الجيش الإسرائيلي يدعي إسقاط مُسيّرة لـ"حزب الله
- تقرير: "حزب الله" يفقد السيطرة على عناصره جنوبي لبنان
- مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى بثالث أيام الـ"حانوكاه"
- كيف يرى الإسرائيليون "التشريعات الخاطفة" لمعسكر نتنياهو؟
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وكالة وفا
- "التربية" تخصص الإذاعة المدرسية للحديث عن الشهيد ناصر أبو حم ...
- (محدث) الاحتلال يقرر عدم تسليم جثمان الشهيد ناصر أبو حميد لع ...
- الاحتلال يعتقل ستة شبان من جنين
- ثلاثة قتلى بينهم رضيع في جريمتي إطلاق نار في الناصرة والنقب
حدث في مثل هذا اليوم
21 كانون أول (ديسمبر)
- 2003م الاحتلال يعتقل الأستاذ عدنان عصفور ، المتحدّث الرسمي باسم حركة حماس في الضفة الغربية ، بعد سنوات من الملاحقة له
- 2002م حزب العمل الإسرائيلي يطرح خطّةً للفصل أحادي الجانب بين الإسرائيليين والفلسطينيين دون اتفاقٍ سياسيّ .
- 2001م شرطة السلطة الفلسطينية تطلق النار على جموع الفلسطينيين الغاضبين بعد صلاة الجمعة في جباليا ، و تقتل 6 منهم و تجرح 80 آخرين .. كما أقدمت السلطة على عزل منزل د. عبد العزيز الرنتيسي بقطع الهاتف و الكهرباء عنه بعدما رفض أن يذعن لأمر السلطة بتسليم نفسه لها.
- 2000م ناصر عويضة (29 عاماً) من بلدة شعفاط ، يدهس بشاحنته أربعة جنود صهاينة فيصيبهم بجراحٍ اثنان منهم بحالةٍ خطرة .
- 1987م مقتل ثلاثة فلسطينيين على أيدي الشرطة الإسرائيلية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
- 1983 م رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات (ولد عام 1929) يصل إلى القاهرة ويلتقي الرئيس حسني مبارك (ولد عام 1928) في انفراج تاريخي في العلاقات المتبادلة.
- 1973م افتتاح مؤتمر جنيف لـ (السلام) بحضور كلّ من الجمهورية العربية المتحدة و الأردن والكيان الصهيوني تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة و الرئاسة المشتركة لكلّ من الولايات المتحدة و الاتحاد السوفييتي .
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