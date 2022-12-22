الأوقاف تنفّذ سلسة برامج دعويّة في الجامعات الفلسطينيّة

غزة- الرأي

نفّذت الإدارة العامة للدعوة والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة سلسلة برامج دعويّة، بالتعاون مع مجالس الطلبة في الجامعات الفلسطينيّة والكتلة الإسلاميّة، بحضور نخبة من الدعاة والقرّاء المميزين.

بدوره أوضح مدير دائرة الدعوة المجتمعيّة والإلكترونيّة أ. يوسف أبو معيلق أهمية تعزيز القيم والأخلاق لدى شرائح المجتمع باختلاف فئاته العمريّة، منوهًا بأنّ المشروع يستهدف 29 موقعًا جامعيًّا في قطاع غزة ضمن خطة وزارة الأوقاف في مجال الدعوة والإرشاد.

وأشار أنّ الأوقاف نفذت الملتقي الدعويّ الكبير (معلق المونديال) في مقر الكلية الجامعيّة للعلوم التطبيقيّة، وتناول فقرات ثقافيّة ودعويّة متنوعة، تهدف إلى غرس الفضائل والآداب المجتمعيّة.