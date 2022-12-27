مانشستر يونايتد فى مهمة سهلة أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

تستكمل اليوم الثلاثاء، مباريات الجولة الـ17 من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، وهي الجولة المعروفة باسم (بوكسينج داي)، والتي بدأت أمس الإثنين بعد توقف دام شهر ونصف تقريبا وتحديدا منذ 13 نوفمبر الماضي، حيث يلتقي مانشستر يونايتد مع نوتنجهام فورست في العاشرة مساء.

مان يونايتد ضد نوتنغهام فورست



ويستقبل مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، منافسه نوتنجهام فورست الذي ما يزال في مراكز الهبوط رغم أن أداءه ارتفع في الجولات الماضية، وتعاني كتيبة المدرب الهولندي إريك تين هاج من تذبذب المستوى رغم أن مواجهة نوتنجهام ستكون فرصة لاستعادة الرتم والعودة إلى أجواء المنافسة من جديد.

مانشستر يونايتد يحظى بالأفضلية النظرية على حساب نوتنجهام فورست فى ظل الفوارق الفنية والتاريخية والقيمة التسويقية ولكن نوتينجهام فورست تمكن من تحقيق النقاط الثلاث على حساب ليفربول ولذلك من المحتمل أن يتمكن من حصد نقطة التعادل من مانشستر يونايتد.

مان يونايتد ضد نوتنجهام فورست



ويرغب مانشستر يونايتد بقيادة تين هاج، في إثبات أن الشياطين الحمر لم يتأثر بقرار رحيل الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي رحل مؤخرا عن الفريق قبل انطلاق كأس العالم، بسبب مهاجمته النادي وكذلك المدير الفني.

ويمتلك مانشستر يونايتد 26 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة ويخطط لدخول المربع الذهبي، بينما يمتلك نوتينجهام رصيد 13 نقطة، ويسعي للهروب من دوامة الهبوط.

بدوره، يسعى فريق تشيلسي بقيادة المدرب جراهام بوتر من تحقيق الفوز على ضيفه بورنموث واقتناص الثلاثة نقاط للعودة إلى سكة الانتصارات بعد العديد من الهزائم في الفترة الأخيرة، عندما يستضيفه على ملعبه "ستامفورد بريدج" عند السابعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة على النحو التالي:



تشيلسي X بورنموث – 7.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



مانشستر يونايتد X نوتينجهام فورست – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium