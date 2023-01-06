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أخبار » الرياضة و الملاعب

سكولز يضرب وست هام فى الدوري الإنجليزي

06 كانون ثاني / يناير 2023 06:49

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.
 
 
مباريات مانشستر يونايتد ضد وستهام يونايتد دائمًا ما تتسم بالقوة والندية على مدار التاريخ، وعلى مستوى المواجهات القارية.
 
خاض مانشستر يونايتد ضد وستهام يونايتد إحدى مباريات الدورى الإنجليزى عام 2000 التى شهدت إحراز بول سكولز هدفا لنادى  مانشستر يونايتد ظل عالقا فى ذاكرة الجماهير حتى الآن.

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