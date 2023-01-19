العودة يدخل المربع الذهبيّ بفوزه على جاره أهلي البريج بثنائية

حقق نادي العودة فوزاً ثميناً على أهلي البريج، بنتيجة 2-1 على ملعب الشهيد محمّد، في ختام مباريات الأسبوع الرّابع في فرع الوسطى والجنوب، سجلهما أحمد سهمود في الدقيقة 16، ومحمد أبو عمر في الدقيقة 38 من تمريرة زميله محمود ابو ستة، فيما سجل للبريج محمد ابو لبدة في الدقيقة 89. وشهد اللقاء إصابة لاعب البريج محمود عاشور، وجرى نقله إلى المستشفى، فيما أنذر حكم الساحة محمود أبو مصطفى اللاعبين محمد القبطي من العودة في الدقيقة 27، وأحمد الصوص من البريج في الدقيقة 73.

ورفع العودة رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الرابع، وتابعه أهلي البريج بنفس الرصيد النقطي في المركز الخامس. وكان المُصَدر رفع رصيده إلى 10 نقاط بالمركز الثّاني خلف المتصدر العطاء بنفس الرصيد بفارق الأهداف، وتراجع التّرابط برصيد 8 نقاط إلى المركز الثّالث

مباريات اليوم الخميس

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة عن مواعيد مباريات الدرجة الثالثة في الأسبوع الخامس للفرعين غزة والشمال، والوسطى والجنوب، ويلتقي عصر اليوم الخميس المشتل وشباب الزيتون على ملعب بيت لاهيا، واتحاد جباليا والسّلام على ملعب بيت حانون البلديّ، والشمس وفلسطين على ملعب فلسطين الدوليّ، فيما يلتقي الأربعاء من الأسبوع المقبل العودة والشافعي على ملعب خانيونس البلديّ، والعطاء والمصدر على ملعب رفح البلديّ، والتَّرابط والشوكة على ملعب المدينة الرياضية.

مباريات الدرجة الثّانية

وأعلنت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، مواعيد مباريات الدرجة الثّانية، في الأسبوع الخامس عشر في الفرعين غزة والشمال، والوسطى والجنوب، ويلتقي عصر الأحد جمعية الصلاح والاستقلال على ملعب الشهيد محمّد، ويلتقي الاثنين الرضوان واليرموك على ملعب بيت لاهيا، وخدمات جباليا وشباب المغراقة على ملعب بيت حانون البلديّ، والتفاح والزيتون على ملعب اليرموك البلديّ، واتحاد دير البلح وخدمات المغازي على ملعب الشهيد محمّد، ويلتقي الثلاثاء شباب معن والقادسية على ملعب خانيونس البلديّ، وخدمات دير البلح والرُّباط على ملعب الشهيد محمد.