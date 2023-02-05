وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 9 إصابات بـ 9 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية السنغال تتوج بكأس إفريقيا للاعبين المحليين بفوزها على الجزائر وكالة الرأي الفلسطينية جوجل يضيف ميزة جديدة بسجل متصفح كروم لمستخدمى أندرويد وكالة الرأي الفلسطينية حفاضات ذكية ترسل تنبيهات إلى هاتفك عندما تحتاج إلى التغيير وكالة الرأي الفلسطينية يوتيوب يعلن عن ميزة "Go Live Together" لمساعدة المبدعين وكالة الرأي الفلسطينية "AirPods Lite" سماعات جديدة من أبل تصل فى 2024.. اعرف التفاصيل وكالة الرأي الفلسطينية طفل يبصر النور مفاجئاً الجميع بشيء في كفه! وكالة الرأي الفلسطينية عالم يكتشف "عن طريق الخطأ" أقدم دماغ من أي حيوان فقاري! وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد محمد علي بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية فوائد زيت الزيتون للبشرة وعلاج الشفاه الجافة والمتشققة فى الشتاء
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

حفاضات ذكية ترسل تنبيهات إلى هاتفك عندما تحتاج إلى التغيير

05 شباط / فبراير 2023 08:53

حفاضات ذكية ترسل تنبيهات إلى هاتفك عندما تحتاج إلى التغيير
حفاضات ذكية ترسل تنبيهات إلى هاتفك عندما تحتاج إلى التغيير

ابتكر العلماء "حفاضات ذكية"، حيث يكون الحفاض به مستشعر، يمكنه إرسال تنبيه إلى الهاتف عندما يبتل، ويتكون الجهاز الصغير من ورق تمت معالجته مسبقًا بكلوريد الصوديوم، وله مخطط لوحة دائرة كهربائية عليه، ويتم تتبع لوحة الدائرة، ونقل الجرافيت إلى السطح، ثم يتم توصيل بطارية ليثيوم صغيرة بالجهاز.
 
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عندما تبتل الورقة، يحتاج الطفل إلى تغيير حفاضه، حيث يتفاعل الجرافيت مع السائل وكلوريد الصوديوم، وعندما يمتص الورق جزيئات الماء، تبدأ الإلكترونات في التدفق إلى الجرافيت وتطلق جهاز استشعار، ثم يرسل رسالة إلى الهاتف.
 
يمكن للتكنولوجيا أيضًا أن تشير إلى مدى بلل الحفاض، مما يسمح للآباء بمعرفة ما إذا كان يحتاج إلى التغيير بشكل عاجل.
 
دمج الفريق، من جامعة ولاية بنسلفانيا، أربعة من المستشعرات بين الطبقات الماصة للحفاض لإنشاء "حفاضات ذكية" قادرة على اكتشاف البلل.
 
قال الباحث الرئيسي الدكتور Huanyu Cheng، وهو أب لطفلين صغيرين: "لقد ولد هذا التطبيق في الواقع من تجربة شخصية"، مضيفا "لا توجد طريقة سهلة لمعرفة مدى رطوبة البلل، ويمكن أن تكون هذه المعلومات مفيدة حقًا للآباء".
 
يمكن أن يوفر المستشعر بيانات على المدى القصير، للتنبيه إلى تغييرات الحفاضات، ولكن أيضًا على المدى الطويل، لإظهار الأنماط التي يمكن أن تُعلم الوالدين بالصحة العامة لطفلهم.
 
قال الباحثون، إن أجهزة الاستشعار الخاصة بهم يمكن أن تستخدم أيضًا في المستشفيات ودور رعاية المسنين، أو حتى للتنبؤ بالمخاوف الصحية الرئيسية مثل السكتة القلبية والالتهاب الرئوي، واختبروا أجهزتهم في قناع وجه ووجدوا أنه قادر على تصنيف ثلاث حالات تنفس مختلفة، عميقة ومنتظمة وسريعة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يستقبل وفدًا رفيعًا من جمعية السلامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟