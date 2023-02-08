النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2457) الأربعاء 8فبراير 2023

10:34"الأحوال المدنية" بالداخلية تُنجز أكثر من 29 ألف معاملة للمواطنين خلال يناير

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟