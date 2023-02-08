النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2457) الأربعاء 8فبراير 2023
أخبار فلسطينية
- نابلس: استشهاد فتى من مخيم عسكر خلال التصدي لاقتحام شرق المدينة
- وفد حماس يطرح في القاهرة ملف التصعيد الإسرائيلي والهجمة ضد الأسرى.. والجهاد تنهي لقاءاتها
- وزارة الأسرى: أكثر من 900 أسير إداري بسجون الاحتلال
- ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا وتركيا إلى 62
- الأسرى الإداريون يعلنون مواجهة مفتوحة مع الاحتلال
- أمين الجهاد الإسلامي يبعث رسالة تعزية إلى الرئيس السوري إثر الزلزال المدمر
- حماس تحمل إسرائيل سلطات الاحتلال سقوط حجارة من مصلى في المسجد الأقصى- (فيديو)
أخبار إسرائيلي
- نائب في الكنيست يدعو إلى «عصيان مدني»... والحكومة ماضية في مشروعها القضائي
- وفد حماس يطرح في القاهرة ملف التصعيد الإسرائيلي والهجمة ضد الأسرى.. والجهاد تنهي لقاءاتها
- الإعلام العبري يصف الخان الأحمر بـ”مستوطنة فلسطينية” ويحرض على
- حقوقي إسرائيلي يستنكر «صمت» أوروبا حيال سياسة حكومة نتنياهو
اخبار دولية
- واشنطن تجدد رفضها التعاون مع النظام السوري لمساعدة ضحايا الزلزال
- فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة” يشارك في عمليات الإنقاذ تركيا وسوريا
- مطالبات لـ”الأونروا” بمساعدة اللاجئين المنكوبين في زلزال سوريا وتركيا بعد ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين
اخبار عربية
- وفد برلماني فلسطيني يصل القاهرة لحضور مؤتمر البرلمان العربي
- الحصيلة الإجمالية لضحايا الزلزال ترتفع إلى 8364 قتيلا في سوريا وتركيا
- القاهرة لا تعتزم إطلاق جولة حوار مع الفصائل
- وفد سوداني يزور تل أبيب خلال أيام لبحث اتفاق التطبيع
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الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة
- هزة أرضية تضرب فلسطين ومركزها نابلس
- ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في زلزال تركيا وسوريا إلى 0
- جماهير حاشدة تشيع جثمان شهيد في نابلس وأبقار المستوطنين تتلف 80 دونما من المحاصيل البعلية في الأغوار
- حماس تحمل إسرائيل سلطات الاحتلال سقوط حجارة من مصلى في المسجد الأقصى- (فيديو)
- “فريق فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة” يشارك في عمليات الإنقاذ تركيا وسوريا
- مطالبات لـ”الأونروا” بمساعدة اللاجئين المنكوبين في زلزال سوريا وتركيا بعد ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين
- وفد حماس يطرح في القاهرة ملف التصعيد الإسرائيلي والهجمة ضد الأسرى.. والجهاد تنهي لقاءاتها
- الإعلام العبري يصف الخان الأحمر بـ”مستوطنة فلسطينية” ويحرض على
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-
الشرق الأوسط
- نائب في الكنيست يدعو إلى «عصيان مدني»... والحكومة ماضية في مشروعها القضائي
- حقوقي إسرائيلي يستنكر «صمت» أوروبا حيال سياسة حكومة نتنياهو
- سالي عازر أول «قسيسة» لوثرية في فلسطين
- إسرائيل تقتل فلسطينياً في نابلس وتشن حملة اعتقالات
- مدير «بيت مال القدس»: المغرب ظل المساهم الوحيد في ماليته
الاخبار اللبنانية
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
الشرق القطرية
- صدع البحر الميت.. هل يمكن أن يؤثر زلزال تركيا على الخليج أو المنطقة العربية؟
- فتح الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا،
- تركيا تحذر 14 دولة من تسونامي قد يضرب المحافظات الساحلية
الشروق المصرية
- أمين الجهاد الإسلامي يبعث رسالة تعزية إلى الرئيس السوري إثر الزلزال المدمر
- وسائل إعلام: القوات الإسرائيلية تقتحم مدينتي نابلس وجنين
- وفد برلماني فلسطيني يصل القاهرة لحضور مؤتمر البرلمان العربي
- ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا وتركيا إلى 62 شخصا
- تفاصيل زلزال بقوة 4 درجات يضرب الأراضي الفلسطينية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- "الأسرى الإداريّين": ذاهبون نحو مواجهة مفتوحة خلال الشهرين القادمين مع الاحتلال
- محدث بالفيديو والصورمستوطنون يقتحمون "الأقصى" اليوم الأربعاء 8 فبراير
- تقرير أنفاق إسرائيلية بالضفة.. الاستيطان يلتهمُ ما فوق الأرض وتحتها
- محدث ارتفاع أعداد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا
- إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في نابلس
- هزّة أرضية تضرب الأراضي الفلسطينية
- انهيارات تهدد منازل المقدسيين في سلوان وجبل المكبر
صحيفة الأيام
- نابلس: استشهاد فتى من مخيم عسكر خلال التصدي لاقتحام شرق المدينة
- »كارثة الزلزال: نحو 8000 قتيل وتشريد ودمار واسعان
- »بلينكن اقترح على عباس ونتنياهو "وقفاً مؤقتاً" لخطوات أحادية الجانب
- »سموتريتش يكشف عن خططه لفرض سيطرته على المشروع الاستيطاني بالضفة
- »القاهرة لا تعتزم إطلاق جولة حوار مع الفصائل
- »بن غفير يوعز بمنح 10 آلاف رخصة سلاح للإسرائيليين شهرياً
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- »ارتفاع عدد المعتقلين إدارياً بسجون الاحتلال إلى 900
صحيفة القدس
- إصابتان إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في نابلس
- محدث|| 8700 قتيل حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا
- ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال إلى 62
- الأسرى الإداريون: سنحضر لخطوة استراتيجية جامعة
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» الحياة الجديدة
- الشهيد حمزة الأشقر.. "ما تركنا يوم إنّام زعلانين"
- الحصيلة الإجمالية لضحايا الزلزال ترتفع إلى 8364 قتيلا في سوريا وتركيا
- إصابتان إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة
- ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا وتركيا إلى 58
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وكالة الرأي
- إصابتان إحداها خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة
- "الأسرى الإداريين": سنخوض مواجهة مفتوحة مع الاحتلال خلال شهرين
- المرور: إصابة واحدة في 5 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
- وزارة الأسرى: أكثر من 900 أسير إداري بسجون الاحتلال
- ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء زلزال سوريا وتركيا إلى 62
- مركزها شمال نابلس .. هزة أرضية تضرب فلسطين
- محدث الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من رام الله وجنين
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وكالة صفا
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويُؤدون طقوسًا تلمودية
- ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا إلى 8700 قتيل
- أكثر من 900 معتقل إداري في سجون الاحتلال
- مركزها شمال نابلس.. هزة أرضية تضرب فلسطين بقوة 4.8
- ماذا يعني ظهور مجموعات منظمة للمقاومة في أريحا؟
فلسطين اليوم
- لجنة الأسرى الإداريين : التحضير لخطوة استراتيجية لإلغاء الاعتقال الإداري وقد تصل للإضراب المفتوح
- بروفيسور أردني مختص بالزلازل يجيب لـ"فلسطين اليوم" بشأن إمكانية وقوع زلزال قريب في فلسطين والأردن
- إصابتان إحداهما خطيرة بعد اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة بنابلس
- القائد النخالة يرسل برقية تضامن مع تركيا للرئيس أردوغان بعد الزلزال المدمر
- "البطش" يكشف عن فحوى اللقاءات التي أجراها وفد الجهاد في "القاهرة"
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سما نيوز
- جدل في مكتب نتنياهو...كبيرة الخبراء الاقتصاديين في "إسرائيل" تحذر من خطة "إضعاف القضاء"
- اشتباكات عنيفة مع المقاومة ..إصابتان احداها خطيرة خلال اقتحام الاحتلال قبر يوسف في نابلس
- هزة أرضية تضرب فلسطين مركزها نابلس
- حالة تأهب في "إسرائيل" لمنع تصعيد محتمل قبل رمضان
- ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الزلزال في سوريا وتركيا إلى 62
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عرب 48
- الأسرى الإداريون يعلنون مواجهة مفتوحة مع الاحتلال
- هزة أرضية تضرب منطقة نابلس
- اشتباكات بنابلس: إصابة خطيرة خلال اقتحام الاحتلال قبر يوسف
- كبيرة الاقتصاديين في وزارة المالية: للخطة القضائية تأثير سلبي على إيرادات الدولة
- بعد أعوام من وفاة والده "تحت التعذيب"... عائلة حوراني تخشى مصير ابنها المعتقل
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وكالة وفا
- الحصيلة الإجمالية لضحايا الزلزال ترتفع إلى 8364 قتيلا في ترك ...
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حدث في مثل هذا اليوم
8 شباط (فبراير)
- 2005م انعقاد قمة شرم الشيخ بين رئيس الوزراء الصهيونيّ آرئيل شارون ورئيس السلطة الفلسطينية "أبو مازن" والرئيس المصري حسني مبارك والملك عبد الله الثاني. وتمّ الخروج بأهمّ بندٍ وهو وقف إطلاق النار وإنهاء الانتفاضة.
- 2004م استشهد القائد الميدانيّ لكتائب أبو علي مصطفى، أشرف أبو لبدة، خلال توغّل صهيونيّ في رفح.
- 2001م تفجير سيّارة مفخّخة في القدس المحتلة يوقع 10 إصابات مختلفة في صفوف المستوطنين الصهاينة حسب مصادر الاحتلال.
- 1983م "إسرائيل" تنشر تقرير كاهان الذي يدين بيغن وشارون في مذابح صبرا وشاتيلا.
- 1976م محكمة صهيونية تقرّر حقّ اليهود في الصلاة على "جبل الهيكل" في منطقة الحرم القدسي الشريف.