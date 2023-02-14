النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2461) الثلاثاء 14/2/2023

أخبار فلسطينية﻿

قرار فلسطيني بتسريع خطوات التوجه للأمم المتحدة ردا على شرعنة بؤر استيطانية اسرائيلية

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تمارس الضم الفعلي لأراض فلسطينية

"حماس": شرعنة بؤر استيطانية بالضفة عدوان جديد على شعبنا

أخبار إسرائيلية

بعد إعلانه عن هجمات إسرائيلية ومغربية.. موقع وكالة الأنباء الجزائرية يعود للعمل

إعلام إسرائيلي: الإسرائيلي الذي عبر الحدود إلى لبنان عاد بأمان

عشرات الآلاف من الإسرائيليين يحتشدون احتجاجا على خطة إصلاح القضاء

فيديو.. الآلاف يتظاهرون خارج الكنيست الإسرائيلي ضد مشروع تعديل النظام القضائي

قرارات الكابينيت والكنيست.. هل تدفع بالأوضاع نحو انتفاضة ثالثة؟

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل تركيا وسيلتقي أردوغان وأوغلو

اخبار دولية

تركيا تدين «شرعنة» إسرائيل بؤر استيطانية بالضفة الغربية

الاتحاد الأوروبي يرفض قرار الاحتلال شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية

أخبار عربية

رابطة العالم الإسلامي بالسعودية تدين عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية

أبو الغيط: شرعنة إسرائيل للبؤر الاستيطانية تعكس استهانتها بالقانون الدولي

الكويت تدين وتستنكر مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع قانون يهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية

السعودية تعرب عن رفضها للاستيطان في أراضي فلسطين المحتلة

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

مقتل شرطي إسرائيلي برصاص حارس أمن بالخطأ خلال عملية طعن في القدس- (صور وفيديو)‎‎

الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يقررون الإضراب عن الطعام بداية رمضان- (تدوينة)

جمعية فلسطينية: قيود جديدة بحق الأسرى في سجون الاحتلال

قوات الاحتلال تصعد ضد الفلسطينيين وتشن 167 هجوما خلال أسبوع

وزارة الإعلام الفلسطينية تطالب بحماية الصحافيين من بطش الاحتلال

إسرائيل تهاجم غزة بعد قرارات “الكابينيت” وتحدث دمارا كبيرا.. وحماس تتوعد: سينكسر العدوان

الشرق الأوسط

الشروق المصرية

الاحتلال الإسرائيلي يصيب شابا فلسطينيا عقب إطلاق النار على سيارته في مخيم شعفاط

الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال يبدأون صباح غد بتنفيذ خطوات العصيان

مقتل الجندي الإسرائيلي الذي أصيب في هجوم حاجز شعفاط بالقدس

الوطني الفلسطيني: الإجراءات العقابية ضد الأسرى انتهاك للمواثيق الدولية وخرق فاضح لاتفاقية جنيف

السعودية: نجدد رفضنا لمشاريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يصدر بيانا حول عملية الطعن في القدس

القوى الوطنية الفلسطينية تدعو لتوسيع المقاومة الشعبية والتصدي لإرهاب المستوطنين

إصابة مصور الجزيرة برصاص مطاطي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" قطر تدين بأشد العبارات تصويت حكومة الاحتلال على شرعنة بؤر استيطانية

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لمعاقبة دولة الاحتلال على "شرعنة" البؤر الاستيطانية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

نفحة أسرى يشرعون صباح اليوم في تنفيذ باكورة خطواتهم الاحتجاجية

القدس المحلية

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

اعتقال عائلة طفل.. إصابة مواطن برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط

شركات التأمين تدعو نقابة الأطباء للتراجع عن قرار بالامتناع عن التعامل معها

غزة: مصرع طفلة في حادث سير

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

موقع أمريكي: ملوك المنطقة يراقبون بقلق الأحداث في إسرائيل وفلسطين

قوات الاحتلال يخطر بإزالة منشآت سكنية في الأغوار الشمالية

خبراء أمميون يطالبون باتخاذ إجراءات لوقف هدم منازل الفلسطينيين

الحياة الجديدة

إصابة شاب بجروح خطيرة في الرأس بمواجهات مع الاحتلال في مخيم الفارعة

الذكرى السنوية الثانية لرحيل الأديب مريد البرغوثي

منصور: الاحتلال يواصل تكثيف إجراءات الاستعمار والضم والعقاب الجماعي

محدث | الأسرى في سجون الاحتلال يبدأون صباح غد بتنفيذ خطوات العصيان

فتوح: الخطوات العقابية ضد الأسرى جريمة تضاف إلى جرائم حكومة الاحتلال الحالية

جريدة الأيام

شهيد في نابلس برصاص الاحتلال خلال عملية اقتحام واسعة للمدينة

مقتل عنصر في شرطة الاحتلال برصاص زميله عند حاجز شعفاط

الحركة الأسيرة تقرر الشروع بعصيان وصولاً إلى إضراب مفتوح عن الطعام

مواجهات وإصابات في جبل المكبر مع بدء الاحتلال حملة هدم جديدة

عشرات الآلاف يتظاهرون أمام الكنيست رفضاً لمحاولة تعديل النظام القضائي

غارات إسرائيلية تستهدف مواقع ومرافق في القطاع

بوادر أزمة جديدة بين اتحاد شركات التأمين ونقابة الأطباء في الضفة

حجم آثار الزلزال المدمر يتكشف وجهود لإيواء عشرات آلاف المشردين

وكالة صفا

فلسطين اليوم

ضمن خطة متدرجة رداً على إجراءات "بن غفير "

سما نيوز

واشنطن تعارض شرعنة بؤر استيطانية بالضفة.. "إسرائيل": لم نتفاجأ.. مجرد اختلافات في الرأي

إصابة شاب عقب عمليتي الطعن.. مواجهات واعتقالات في شعفاط (صور وفيديو)

ردود الفعل الإسرائيلية على عمليتي الطعن في القدس

بالفيديو والصور: مقتل جندي إسرائيلي خلال عملية طعن عند حاجز شعفاط

إصابة خطيرة في طوباس.. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس

عرب 48

خبراء أمميون يتهمون إسرائيل بتهجير الفلسطينيين قسرا في الضفة

اعتقالات بالضفة وإصابة خطيرة باشتباكات بمخيم الفارعة

الاحتلال ينكل بالأسرى بـ"عوفر" ويمدد اعتقال خضر عدنان

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زوارق الاحتلال تهاجم مراكب الصيادين شمال قطاع ...

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ý 14 شباط (فبراير)

ý 2001م مقتل 8 إسرائيليين يبنهم 7 جنود وجرح 23 إثر قيام المجاهد "خليل أبو علبة" من غزة بصدم حشد من الإسرائيليين بشاحنته في أحد مواقف الحافلات في منطقة حولون داخل فلسطين المحتلة عام 1948 وقد بترت ساقه أثناء الهجوم وتم أسره من قبل قوات الاحتلال.

ý 1992م اقتحام موقع عسكري بالروحة حيث قام المجاهدون إبراهيم إغبارية ومحمد إغبارية وسعيد جبارين ويحيى إغبارية باقتحام موقع عسكري بمنطقة الروحة بفلسطين المحتلة 48 أدت العملية حسب اعتراف العدو إلى مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين إصابات خطيرة وتبنت حركة الجاهد الإسلامي في فلسطين العملية وتم إلقاء القبض على المجاهدين بعد أسبوعين من تنفيذ العملية وحكم عليهم بالسجن المؤبد 3 مرات.

ý 1988م جهاز المخابرات الصهيوني – الموساد يقوم باغتيال المناضلين الفلسطينيين حمدي التميمي ومروان الكيالي ومحمد بحيص، وأعضاء حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح بقبرص.

ý 1983م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة السادسة عشر بالجزائر، وهي أول دورة تعقد بعد خروج قوات المقاومة الفلسطينية من بيروت، إثر الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وبعد الإعلان عن مشروع ريغان ومشروع فهد ومشروع بريجينف لحل القضية الفلسطينية.

ý 1983م سعد حداد يعلن قيام دولة لبنان الحر في الجنوب اللبناني المحتل بمساعدة إسرائيل.

ý 1949م افتتاح أول دورة برلمانية للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي. كان فيها اثنتا عشرة كتلة حزبية، واستمرت تلك الدورة ثلاثين شهراً، في دار الوكالة اليهودية بحي رحافيا بالقدس وينتخب الدكتور حاييم وايزمن رئيساً لـ "إسرائيل"، وقال وايزمن في أول خطاب له أمام الكنيست: (أن هدف إسرائيل جمع المشردين من يهود العالم) ووايزمن زعيم صهيوني وعالم كيميائي، ولد في روسيا عام 1874 ثم هاجر إلى بريطانيا عام 1914، حيث اشتغل في معامل البحرية البريطانية وقسم الكيمياء في جامعة مانشستر، حيث اخترع طريقة لصناعة الأسيتون الذي يدخل في صناعة المتفجرات.

ý 1945م الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت يجتمع مع الملك السعودي عبد العزيز على ظهر بارجة أمريكية في بحيرة التمساح بمنطقة قناة السويس، ويؤكد له أن الولايات المتحدة لن تقوم بأي عمل عدائي ضد الشعوب العربية، لكنه يتراجع عن موقفه هذا ويستسلم للضغط الصهيوني ويعلن رفضه للكتاب الأبيض الصادر عام 1939 ويطالب بفتح أبواب فلسطين للهجرة والاستعمار اليهودي دون قيود.

ý 1931م بعد ثورة البراق أرسلت بريطانيا إلى فلسطين لجن والترشو ولجنة جون هوب سمبسون، التي جاءت نتائج تحقيقاتهما مؤيدة في كثير من النقاط لشكاوى عرب فلسطين، مما جعل اللورد باسفيلد وزير المستعمرات يصدر كتابه الأبيض، الذي يتبنى فيه الأفكار الرئيسية في تقريري اللجنتين بتاريخ 1/10/1930. فغضب اليهود وشنوا حملة مسعورة ضد حزب العمال وماكدونالد وباسفيلد والكتاب الأبيض، تمثلت في استقالة حاييم وايزمن من رئاسة المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية، والتظاهر في عواصم الغرب منددين بالسياسة البريطانية ومطالبين أمريكا بمقاطعتها اقتصاديا.