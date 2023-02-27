النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2472)   الاثنين27 فبراير 2023

11:12النائب العام يناقش مع (حشد) قضايا تهتم بالاستقرار المجتمعي

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟