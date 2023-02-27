النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2472) الاثنين27 فبراير 2023
أخبار فلسطينية
- حماس: مباحثات القاهرة لم تتطرق إلى قمة العقبة
- المجلس الوطني الفلسطيني يحمّل حكومة الاحتلال المسؤلية عما يحدث من جرائم للمستوطنين جنوب نابلس
- «حركة فتح» تدعو كوادرها إلى النفير العام والتصدي لاعتداءات المستوطنين والاحتلال
- فصائل المقاومة في جنين: “لقاء العقبة أمني وانهزامي” وشبيبة فتح تعتبره “وصمة عار” والرئاسة الفلسطينية: “تمهيد لأفق سياسي”
- عصيان" الأسرى يدخل الأسبوع الثالث: إضراب عن الطعام ليوم واحد
- الفصائل تتمسك بوحدة الساحات...صحيفة: الأوضاع تتجه لمواجهة عسكرية مقبلة...ولهذا السبب فشلت مصر في وقف غليان الضفة!
- حوارة تحترق.. شهيد وأكثر من 390 إصابة في اعتداءت الاحتلال و مستوطنيه بالضفة (صور وفيديو)
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أخبار إسرائيلي
- بيان اجتماع العقبة: الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني يؤكدان التزامهما بالاتفاقات السابقة بينهما
- زعيم المعارضة الإسرائيلي: مليشيات المستوطنين تحرق حوارة لنسف قمة العقبةالإثنين 27 فبراير 2023 -
- الاحتلال الإسرائيلي يمنع سيارات إسعاف فلسطينية من الوصول إلى بلدة "حوارة" في نابلس
- نتنياهو بعد بيان قمة العقبة: سنستمر بشرعنة البؤر الاستيطانية
- بعد تعهد اجتماع العقبة.. سموتريتش يرفض تجميد النشاط الاستيطاني بالضفة
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اخبار دولية
- سفير بريطانيا لدى "إسرائيل" يدين اعتداءات المستوطنين في حوارة ويصفها بـ"المروعة"
- الاحتلال يواصل إغلاق مدخل اللبن الشرقية
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- حماس: مباحثات القاهرة لم تتطرق إلى قمة العقبة
- شهيد وأكثر من 100 إصابة في هجمات لمستوطنين في الضفة بعد مقتل إسرائيليين في إطلاق نار-
- بعد تعهد اجتماع العقبة.. سموتريتش يرفض تجميد النشاط الاستيطاني بالضفة
- قوات الاحتلال تهاجم المزارعين والصيادين وتعتقل أربعة شبان من غزة
- مقتل مستوطنيْن إسرائيليين في عملية إطلاق نار قرب نابلس- (فيديوهات)
- لقاء العقبة”.. “السلطة” تكرر المطالب السابقة.. “فتح” تدافع عن المشاركة والمعارضة تعتبره “طعنة في الظهر”
- فصائل المقاومة في جنين: “لقاء العقبة أمني وانهزامي” وشبيبة فتح تعتبره “وصمة عار” والرئاسة الفلسطينية: “تمهيد لأفق سياسي”
- الأسرى الفلسطينيون يقرّون خطوات احتجاجية جديدة
- قمة العقبة.. إبرة تخدير أمريكية- إسرائيلية لمنع الفلسطينيين من مقاومة الاحتلال
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الشرق الأوسط
- اجتماع العقبة: اتفاق فلسطيني ـ إسرائيلي على وقف الإجراءات الأحادية
- إسرائيل تستجيب لجزء مهم من طلبات السلطة الـ13
- مسؤول إسرائيلي: ما يجري في البلاد «حرب أهلية»
الغد الأردنية
- نتنياهو بعد بيان قمة العقبة: سنستمر بشرعنة البؤر الاستيطانية في…
- قوات الاحتلال تشدد حصارها على نابلس
- عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى
- إصابتان برصاص الاحتلال في رام الله واقتحام…
الاهرام المصرية
- «حركة فتح» تدعو كوادرها إلى النفير العام والتصدي لاعتداءات المستوطنين والاحتلال
- الاحتلال الإسرائيلي يمنع سيارات إسعاف فلسطينية من الوصول إلى بلدة "حوارة" في نابلس
- الرئاسة الفلسطينية تدين الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المُستوطنون بحماية الاحتلال الإسرائيلي في "نابلس"
- استشهاد شاب فلسطيني بالرصاص الحي جراء عدوان المُستوطنين على "نابلس"
- نتنياهو: البناء الاستيطاني في الضفة الغربية مستمر ولن يتوقف
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الشروق المصرية
- زعيم المعارضة الإسرائيلي: مليشيات المستوطنين تحرق حوارة لنسف قمة العقبةالإثنين 27 فبراير 2023 -
- الدفاع المدني الفلسطيني: الوضع في نابلس صعب وتعاملنا مع عشرات الحرائق التي أشعلها مستوطنون
- أشتية: جرائم الاحتلال الإسرائيلي في نابلس توجب تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
- نادي الأسير الفلسطيني: مشروع قانون إعدام الأسرى يمثل ذروة تطرف الاحتلال الإسرائيلي
- استشهاد شاب فلسطيني بالرصاص الحي جراء عدوان المستوطنين على نابلس
- الرئاسة الفلسطينية تدين أعمال المستوطنين الإرهابية تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
- بيان اجتماع العقبة: الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني يؤكدان التزامهما بالاتفاقات السابقة بينهما
الشرق القطرية
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين وتشدد حصارها على محيط نابلس
- بالفيديو| مستوطنو الاحتلال يحرقون منازل الفلسطينيين في حوارة وإصابة 100 في حصيلة أولية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- أبو زهري: جرائم المستوطنين في نابلس ترجمة حرفية لما صدر عن اجتماع العقبة
- تقرير قمة "العقبة".. محاولة أمنية لمنع تمدد المقاومة ووأد انتفاضة فلسطينية
- بالصور مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
- لليوم الـ( 14): الأسرى يواصلون نضالهم ضد إدارة سجون الاحتلال
- أبو مرزوق: مباحثات القاهرة لم تتطرق إلى قمة العقبة
- العاروري يدعو شعبنا للاشتباك مع الاحتلال وإسناد حوارة ومحيطها
- مسيرات في القطاع تنديدًا باعتداءات المستوطنين في نابلس
صحيفة الأيام
- شهيد و390 جريح وإحراق منازل ومركبات في حرب المستوطنين على قرى نابلس
- »مقتل مستوطنَين إسرائيليَّين خلال عملية إطلاق نار في حوارة والبحث عن المنفذ
- »أحد قادة المستوطنين: يجب محو بلدة حوارة
- »حكومة الاحتلال تصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات
- »لقاء العقبة: تعهّدات بخفض التصعيد ووقف الإجراءات الأحادية 3 - 5 أشهر
- »نصّ بيان لقاء العقبة
- »فعاليات ضدّ المشاركة الفلسطينية في لقاء العقبة
- »هنغبي: لا تجميد للبناء الاستيطاني ولا قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي
صحيفة القدس
- دغلس: المستوطنون تسببوا بإحراق وتكسير 30 منزلًا و15 مركبة في حوارة
- الاحتلال يفرض حصارًا مشددًا على نابلس
- الاحتلال يمنع المواطنين في حوارة فتح محالهم التجارية
- تشييع جثمان الشهيد الأقطش في نابلس
- الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الضفة الغربية
» الحياة الجديدة
- الاحتلال يشدد حصاره على محافظة نابلس..لليوم الرابع عشر: الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة السجون
- سفير بريطانيا لدى "إسرائيل" يدين اعتداءات المستوطنين في حوارة ويصفها بـ"المروعة"
- الاحتلال يواصل إغلاق مدخل اللبن الشرقية
- دغلس: نحو 300 اعتداء للمستوطنين في بلدات حوارة وعصيرة القبلية وبورين
وكالة الرأي
- ضمن خطواتهم المتصاعدة .. الأسرى يرجعون وجبات الطعام
- صور "التعليم" تنظم فعاليات تضامنية مع أهالي نابلس وحوارة
- مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
- حماس تزف الشهيد أقطش وتدعو للدفاع عن مدينة نابلس
- الاحتلال يفرض حصارًا مشددًا على نابلس
- صور نحو 300 اعتداء للمستوطنين في حوارة وعصيرة القبلية وبورين أمس
- "المرور": وفاة و7 إصابات بـ 10 حوادث سير خلال 24 ساعة
- الأسرى يواصلون العصيان داخل سجون الاحتلال لليوم الـ 14
- كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء
وكالة صفا
- 3 نقاط أمنية إسرائيلية بباب العامود.. هل تشعل المواجهة في رمضان؟
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
- الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة سجون الاحتلال لليوم الـ 14
- بالفيديو تشييع الشهيد سامح الأقطش بنابلس وغضب عارم يعم الضفة والقدس
- مسيرات حاشدة بقطاع غزة نصرة لبلدة حوارة ضد اعتداءات المستوطنين
- بالفيديو والصور شهيد و98 إصابة باعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين على حوارة
فلسطين اليوم
- الفصائل تتمسك بوحدة الساحات...صحيفة: الأوضاع تتجه لمواجهة عسكرية مقبلة...ولهذا السبب فشلت مصر في وقف غليان الضفة!
- قرروا إرجاع الطعام ليوم واحد...على وقع قانون إعدام الأسرى: استمرار العصيان في السجون لليوم 14 على التوالي
- بعد ليلة ساخنة.. الاحتلال يشدد حصاره على نابلس ويواصل إغلاق مدخل اللبن الشرقية
- الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد سامح أقطش من نابلس وتؤكد أن النصر صبر ساعة
- جيش الاحتلال يُقرر تعزيز قواته بكتيبة ثالثة في الضفة
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سما نيوز
- الاحتلال يدفع بتعزيزات و يفرض حصارًا مشددًا على نابلس والشاباك يقيم غرفة قيادة اصة
- كيف علق المسؤولون الإسرائيليون على إرهاب المستوطنين في حوارة؟
- حوارة تحترق.. شهيد وأكثر من 390 إصابة في اعتداءت الاحتلال و مستوطنيه بالضفة (صور وفيديو)
- إصابتان برصاص الاحتلال..نصرةً لحوارة.. مسيرات في غزة واستنفار على السياج بـ"الإرباك الليلي" (صور وفيديو)
- تفاهمات أمنية في "قمة العقبة".. نتنياهو وهنغبي: الاستيطان سيستمر
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عرب 48
- الاحتلال يفرض حصارا على محافظة نابلس: حشود تشيع الشهيد الأقطش
- 3 قتلى خلال 24 ساعة: مقتل أحمد نوح تيتي من البعنة بإطلاق نار قرب المغار
- أزمة غذاء بكوريا الشمالية: الحزب الحاكم يناقش التنمية الزراعية
- محللون إسرائيليون: الضفة ستشتعل بفقدان السيطرة على المستوطنين في حوارة
- هجوم المستوطنين الهمجي في حوارة، أمس، يدل على أن نتنياهو يفقد السيطرة على الوضع، ورغم أن هجوم المستوطنين متوقع إلا أن القوات الإسرائيلية لم تحاول منعهم، "فلديهم حصانة من القانون، ورهبة الدولة لا تسري عليهم"
- بن غفير يصمت وأعضاء حزبه يدعمون اعتداءات المستوطنين في حوارة
- "عصيان" الأسرى يدخل الأسبوع الثالث: إضراب عن الطعام ليوم واحد
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وكالة وفا
- لليوم الرابع عشر: الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة السجون
- مستوطن يحاول دعس صحفيين في بلدة حوارة
- الاحتلال يشدد حصاره على محافظة نابلس
- دغلس: نحو 300 اعتداء للمستوطنين في بلدات حوارة وعصيرة القبلي ...
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حدث في مثل هذا اليوم
27 شباط (فبراير)
- 2004م عملية استشهادية بالقرب من قوة عسكرية في دير البلح نفذها "عبد الحميد حطاب" وأدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين وقد تبنتها سرايا القدس.
- 2004م إطلاق نار على مستوطنين في مدينة الخليل تبنتها كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مما أدى إلى مقتل اثنين منهم وإصابة 9 بجروح وانسحاب المهاجمين.
- 2002م الاستشهاديّة دارين أبو عيشة تفجّر نفسها في حاجزٍ صهيونيّ في منطقة "موديعين" قرب القدس المحتلة، والاحتلال يعترف بإصابة 4 من جنوده اثنان منهم بحالة حرجة وكتائب الأقصى تتبنّى العمليّة.
- 2002م "شمعون بيريز" يُعيَّن مؤقّتاً كرئيسٍ لحزب العمل الصهيونيّ خلفاً لـ "باراك"، ويوافق على الانضمام بحزبه إلى حكومة الحرب الصهيونيّة الجديدة برئاسة شارون.
- 1995م تعيين كرمي غيلون رئيسا جديدا لجهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "شين بيت".
- 1994م يوم دامٍ في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسقوط شهيدين و67 جريحا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، إثر ارتكاب السفاح اليهودي "الأمريكي الجنسية" باروخ غولدشتاين مجزرة في الحرم الإبراهيمي في الخليل أدت إلى مقتل 29 مصلياً.
- 1968م لجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي في الأمم المتحدة تصدر في دورتها الرابعة والعشرين، التي أعقبت العدوان الصهيوني على البلاد العربية في حزيران 1967، القرار رقم 6 (د-24) التي تؤكد فيه حق كل السكان الذين رحلوا منذ نشوب القتال في الشرق الأوسط في العودة، وأن على الحكومة المعنية اتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك.
- 1948م الوكالة اليهودية تعلن أنها سوف تنشئ دولة يهودية حتى من دون مساعدة دولية. أنشئت باعتراف من السلطة المنتدبة على فلسطين، وكانت مهمتها التنسيق مع إدارة الانتداب البريطاني من أجل إقامة "وطن قومي يهودي". في عام 1929 كانت الوكالة منظمة تضم أعضاء من يهود صهيونيين وغير صهيونيين من أنحاء العالم كافة، وكان الأعضاء الصهاينة في هيئتها التنفيذية يشكلون الهيئة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية التي أسسها اليهودي النمساوي- الهنغاري ثيودر هيرتسل في المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بازل في سويسرا عام 1897.
- 1946م إرهابيون يهود يهاجمون معسكرا للجيش العربي (الأردني) في جبل كنعان في الضفة الغربية (فلسطين).
- 1920م قرر المؤتمر العربي الفلسطيني الأول بالقدس إلى عقد المؤتمر الثاني في مدينة نابلس، لكن سلطات الانتداب البريطاني منعت عقده بحجة المحافظة على الأمن العام، لكن ممثلو فلسطين في المؤتمر السوري العام بالإضافة إلى عدد من الممثلين العرب، قرروا أن يعقد المؤتمر خلال المشاورات التي سبقت عقد الدورة الثانية للمؤتمر السوري العام