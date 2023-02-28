النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2473) الثلاثاء 28/2/2023

أخبار فلسطينية﻿

مسؤول في منظمة التحرير يطالب “الأونروا” بزيادة موازنة مخيمات لبنان وسوريا

فلسطين: سنضيف اعتداءات المستوطنين في حوارة لملف “محاكمة إسرائيل”

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: مُذكرة تفصيلية لمجلس الأمن حول عدوان المستوطنين في "نابلس"

مستشار بالرئاسة الفلسطينية: الأيام المقبلة خطرة على المسجد الأقصى

"حماس" تنفي إجراء مشاورات مع "فتح" حول "قمة العقبة"

أخبار إسرائيلية

مقتل إسرائيلي- أمريكي في عملية إطلاق نار شرقي الضفة الغربية.. ومحاصرة أريحا بحثا عن المنفذين- (صور وفيديو)

نتنياهو «بين ناري جهنم»... لكن باختياره

بن غفير يلتقي نتنياهو بسبب عزله عن المناقشات الأمنية

ماعوز يستقيل من حكومة نتياهو

اليسار الإسرائيلي يتظاهر ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية

الكشف عن مخطط سموتريتش بشأن بؤرة "أفيتار" وأميركا تطلب توضيحات

اخبار دولية

برلين تدعو إلى تجنب أي تصعيد لوضع “متوتر” أصلا بين الفلسطينيين وإسرائيل

مجلس الأمن الدولي يناقش غدًا الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة

المُنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "قلق" من تدهور الوضع الأمني بالضفة الغربية

أخبار عربية

المغرب: مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية واضحة وثابتة ونقف مع حل الدولتين

الإمارات تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن حول الوضع بالضف

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول التطورات في فلسطين.. وغوتيريش يدين عملية حوارة

إصابة سيدة فلسطينية في هجوم لمستوطنين استهدفوا سيارة اسعاف قرب زعترة

الشيخ: حراك فلسطيني كبير مع العرب لمواجهة اعتداءات إسرائيل

استمرار هجمات المستوطنين الدموية لليوم الثاني على التوالي ودعوات إسرائيلية لـ”محو” و”حرق” الفلسطينيين

سلطات الاحتلال ترفع حالة التأهب على حدود غزة مع تفعيل “وحدات الإرباك الليلي” انتقاما لحوارة

الشرق الأوسط

الجيش الإسرائيلي يشدد إغلاق نابلس بعد هجمات ليلية واسعة للمستوطنين

الاهرام المصرية

المجلس الوطني الفلسطيني: عمليات القمع والقتل يدفع المنطقة إلى الانفجار الشامل

قيادي فلسطيني: جهود دبلوماسية واسعة لمواجهة عدوان الاحتلال ووقف التنسيق الأمني ما زال قائمًا

مُستوطنون يُُهاجمون سيارة إسعاف فلسطينية ويصيبون والدة طفلة في حالة حرجة

الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن مُنفذ هجوم أريحا في مُخيم عقبة جبر

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق مُختلفة بالضفة الغربية

وزير خارجية فلسطين يطالب مجلس حقوق الإنسان بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الشروق المصرية

مستوطنون يهاجمون قرى بالضفة الغربية بعد مقتل إسرائيليين اثنين

المجلس الوطني الفلسطيني: عمليات القمع والقتل وإرهاب المُستوطنين يدفع المنطقة إلى الانفجار الشامل

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الوقت حان لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية

الغد الأردنية

الاحتلال يستعين بالمستوطنين لقمع الفلسطينيين

الشرق القطرية

" حاجز حوارة.. هنا يمشي الفلسطيني حاملاً كفنه على كفّه!

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

77 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

القدس المحلية

الكشف عن هوية قتيل عملية أريحا

فلسطينيون يتندرون على "بن غفير" عبر شبكات التواصل الاجتماعي

لليوم الخامس عشر.. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون

إصابة مواطنة جراء اعتداء المستوطنين على سيارة اسعاف جنوب نابلس

الاحتلال يعود لسياسة الاعتقالات الليلية بعد توقف دام نحو 4 أيام

الحياة الجديدة

الاحتلال يهدم منزلا في العيسوية شمال القدس

مستوطنون يهاجمون شبانا من جنين والاحتلال يعتدي على أحدهم ويعتقله

الاحتلال يعتقل شابا من القدس بعد الاعتداء عليه

مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة

الرويضي: الأيام المقبلة خطرة على الأقصى

مقتل مستوطن في إطلاق نار قرب أريحا والاحتلال يشدد من اجراءاته في محيط المدينة

جريدة الأيام

المستوطنون يوسّعون نطاق حملة الإرهاب وجيش الاحتلال يشدد حصار محافظة...

مقتل مستوطن في إطلاق نار جنوب أريحا وانسحاب المنفّذين

واشنطن تدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ضد المستوطنين

إصابة عدد من الإسرائيليين بينهم ضابط وجندي وحرق حافلة للمستوطنين غرب...

إطلاق دفعات من البالونات الحارقة والمتفجرة من شرق القطاع

لجنة وزارية لتقدير أضرار عدوان المستوطنين للمساعدة في التعويض

حوارة تتحسس جراحها بعد ليلة الحرق

سموتريتش يسعى لتحويل أراضي بؤرة "أفيتار" الاستيطانية إلى "أراضي دولة"

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

فلسطين اليوم

لليوم الخامس عشر على التوالي

سما نيوز

صحيفة: الوسيط المصري يتعثر في فرض التهدئة والفترة الراهنة هي الأكثر اقتراباً من مواجهة عسكرية

هآرتس: قمة العقبة كان هدفها منع نتنياهو من إشعال النار في المنطقة وإحداث انتفاضة إقليمية

الشيخ يتحدث عن قمة العقبة وحوار "صامت وهادئ" مع حماس.. والأخيرة ترد

إصابة عدد من الإسرائيليين وحرق حافلة للمستوطنين بالضفة (صور وفيديو)

سموتريتش يخطط لـ"أفيتار".. ومسؤولون عسكريون ينتقدون قرار وقف الاقتحامات

بعد توقف لـ 4 أيام: الاحتلال يعاود الاقتحامات والاعتقالات الليلية بالضفة

عرب 48

الاحتلال يهدم منزلا في العيسوية

إرهاب المستوطنين: إصابات بالضفة واستهداف سيارة إسعاف بزعترة

مستوطنون يدعون "للانتقام" من الفلسطينيين: إصابتان باستهداف مركبات قرب نابلس

القدس: إصابة خطيرة لشاب طعنا في صور باهر

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 28 آذار (مارس)

ý 2001م عملية استشهادية بالقرب من محطة وقود قلقيلية، نفذها فادي عطا الله عامر من قلقيلية، مما أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة 4 آخرين، وقد تبنت العملية حركة المقاومة الإسلامية حماس.

ý 1994م وحدة كوماندوز إسرائيلية تغتال ستة من العناصر البارزة في خلايا "صقور فتح" التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في قطاع غزة.

ý 1993م المقاومة الفلسطينية تشنّ ثلاث هجمات مسلحة على أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة تؤدي إلى مقتل مستوطن وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين.

ý 1988م وقوع عملية ديمونة في صحراء النقب (المفاعل النووي في ديمونة).

ý 1978م وفاة وديع حداد أحد القادة المؤسسين لحركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولد في صفد ودرس في كلية الطب بالجامعة الأمريكية.

ý 1948م وصول ثلاثة عشر عربة مصفحة نصف مجنزرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى عصابات الهاغاناه، وذلك جزء من صفقة تشمل خمسين مصفحة. وبريطانيا لم تحرك ساكنا، وهي الدولة التي أعلنت أن مسؤولية الأمن في فلسطين مسئولتها حتى انسحاب آخر جندي بريطاني من البلاد في 15/5/1948.