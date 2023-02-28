النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2473) الثلاثاء 28/2/2023
أخبار فلسطينية
مسؤول في منظمة التحرير يطالب “الأونروا” بزيادة موازنة مخيمات لبنان وسوريا
فلسطين: سنضيف اعتداءات المستوطنين في حوارة لملف “محاكمة إسرائيل”
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: مُذكرة تفصيلية لمجلس الأمن حول عدوان المستوطنين في "نابلس"
مستشار بالرئاسة الفلسطينية: الأيام المقبلة خطرة على المسجد الأقصى
77 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24 ساعة
"حماس" تنفي إجراء مشاورات مع "فتح" حول "قمة العقبة"
أخبار إسرائيلية
مقتل إسرائيلي- أمريكي في عملية إطلاق نار شرقي الضفة الغربية.. ومحاصرة أريحا بحثا عن المنفذين- (صور وفيديو)
نتنياهو «بين ناري جهنم»... لكن باختياره
بن غفير يلتقي نتنياهو بسبب عزله عن المناقشات الأمنية
اليسار الإسرائيلي يتظاهر ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية
الكشف عن مخطط سموتريتش بشأن بؤرة "أفيتار" وأميركا تطلب توضيحات
اخبار دولية
برلين تدعو إلى تجنب أي تصعيد لوضع “متوتر” أصلا بين الفلسطينيين وإسرائيل
مجلس الأمن الدولي يناقش غدًا الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة
المُنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "قلق" من تدهور الوضع الأمني بالضفة الغربية
واشنطن تعلن عن مقتل أميركي بالضفة الغربية
جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن بشأن الضفة الغربية
أخبار عربية
"التعاون الإسلامي" تدين إرهاب الاحتلال ومستوطنيه وتدعو "الجنائية" للمحاسبة
المغرب: مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية واضحة وثابتة ونقف مع حل الدولتين
الإمارات تطلب اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن حول الوضع بالضف
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول التطورات في فلسطين.. وغوتيريش يدين عملية حوارة
إصابة سيدة فلسطينية في هجوم لمستوطنين استهدفوا سيارة اسعاف قرب زعترة
الشيخ: حراك فلسطيني كبير مع العرب لمواجهة اعتداءات إسرائيل
استمرار هجمات المستوطنين الدموية لليوم الثاني على التوالي ودعوات إسرائيلية لـ”محو” و”حرق” الفلسطينيين
سلطات الاحتلال ترفع حالة التأهب على حدود غزة مع تفعيل “وحدات الإرباك الليلي” انتقاما لحوارة
الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي يشدد إغلاق نابلس بعد هجمات ليلية واسعة للمستوطنين
الاهرام المصرية
المجلس الوطني الفلسطيني: عمليات القمع والقتل يدفع المنطقة إلى الانفجار الشامل
قيادي فلسطيني: جهود دبلوماسية واسعة لمواجهة عدوان الاحتلال ووقف التنسيق الأمني ما زال قائمًا
مُستوطنون يُُهاجمون سيارة إسعاف فلسطينية ويصيبون والدة طفلة في حالة حرجة
الاحتلال الإسرائيلي يبحث عن مُنفذ هجوم أريحا في مُخيم عقبة جبر
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق مُختلفة بالضفة الغربية
وزير خارجية فلسطين يطالب مجلس حقوق الإنسان بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
الشروق المصرية
مستوطنون يهاجمون قرى بالضفة الغربية بعد مقتل إسرائيليين اثنين
المجلس الوطني الفلسطيني: عمليات القمع والقتل وإرهاب المُستوطنين يدفع المنطقة إلى الانفجار الشامل
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: الوقت حان لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية
الغد الأردنية
الاحتلال يستعين بالمستوطنين لقمع الفلسطينيين
وزير جيش الاحتلال: أمامنا أيام عصيبة وخطيرة
الاحتلال يشدد حصاره على نابلس لليوم الثاني على التوالي
قرى نابلس.. “ليلة دامية” تذكّر بقصص “النكبة”
300 اعتداء نفذها مستوطنون ببلدات حوارة وعصيرة القبلية وبورين
الشرق القطرية
" حاجز حوارة.. هنا يمشي الفلسطيني حاملاً كفنه على كفّه!
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
آليات الاحتلال تكمل هدم منزل عائلة محيسن في بلدة العيساوية بالقدس
خلافًا للمعلن.. الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات ليلية بالضفة
سيتحرّر الأحد.. الاحتلال يقرر إبعاد الأسير منير الرجبي عن حيفا
التجربة تحت أعين الوالدين.. نهج حكيم لتوجيه الأطفال
تظاهرات بمدن بالداخل تضامنًا مع حوارة وتنديدًا باعتداءات المستوطنين
"القيادة العامة" تؤكد أنَّ عملية أريحا رد طبيعي على جرائم الاحتلال
77 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24 ساعة
القدس المحلية
الاحتلال يواصل إغلاق معبر الكرامة ويشدد إجراءاته في أريحا
الكشف عن هوية قتيل عملية أريحا
فلسطينيون يتندرون على "بن غفير" عبر شبكات التواصل الاجتماعي
لليوم الخامس عشر.. الأسرى يواصلون العصيان ضد إدارة السجون
إصابة مواطنة جراء اعتداء المستوطنين على سيارة اسعاف جنوب نابلس
الاحتلال يعود لسياسة الاعتقالات الليلية بعد توقف دام نحو 4 أيام
الحياة الجديدة
الاحتلال يهدم منزلا في العيسوية شمال القدس
مستوطنون يهاجمون شبانا من جنين والاحتلال يعتدي على أحدهم ويعتقله
الاحتلال يعتقل شابا من القدس بعد الاعتداء عليه
مواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة
الرويضي: الأيام المقبلة خطرة على الأقصى
مقتل مستوطن في إطلاق نار قرب أريحا والاحتلال يشدد من اجراءاته في محيط المدينة
جريدة الأيام
المستوطنون يوسّعون نطاق حملة الإرهاب وجيش الاحتلال يشدد حصار محافظة...
مقتل مستوطن في إطلاق نار جنوب أريحا وانسحاب المنفّذين
واشنطن تدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات ضد المستوطنين
إصابة عدد من الإسرائيليين بينهم ضابط وجندي وحرق حافلة للمستوطنين غرب...
إطلاق دفعات من البالونات الحارقة والمتفجرة من شرق القطاع
لجنة وزارية لتقدير أضرار عدوان المستوطنين للمساعدة في التعويض
حوارة تتحسس جراحها بعد ليلة الحرق
سموتريتش يسعى لتحويل أراضي بؤرة "أفيتار" الاستيطانية إلى "أراضي دولة"
وكالة صفا
مواجهات في سلواد بعد حرق مركبة للمستوطنين
الاحتلال يعتقل فتيين في العروب
الاحتلال يحاصر أريحا ويقتحم منازل المواطنين بمخيم عقبة جبر
فصائل: عملية أريحا رد طبيعي على جرائم المستوطنين في حوارة
حماس تبحث مع السفير الإيراني بلبنان مستجدات القضية الفلسطينية
التشريعي يطلق نداءً للبرلمانات الدولية للجم جرائم الاحتلال
منتدى الإعلاميين يدعو وسائل الإعلام لفضح جرائم المستوطنين بحوارة
وكالة الراي الفلسطينية
وزارة الأسرى: الاحتلال يهدّد الحركة الأسيرة بعقوبات جديدة
"وزارة الاتصالات" تُسلِّم الجامعة الإسلامية رمزها البريدي
الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة السجون لليوم الـ15
اعتقالات خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة مدن بالضفة
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً
مستوطنون يهاجمون شبانا من جنين
الاحتلال يُسلم شابين من جنين بلاغين لمراجعة مخابراته
وزارة الأسرى تُعيد تفعيل حافلات نقل أهالى الأسرى لمقر الاعتصام الأسبوعي
فلسطين اليوم
لليوم الخامس عشر على التوالي
الأســـرى يواصلون حالة العصيان في سجون الاحتلال
3 إصابات إحداها خطيرة لضابط "إسرائيلي" رشقاً بالحجارة برام الله
القيادي البطش للعدو: الضربة ستُقابلها ضربة والمقاومة يمكنها ممارسة ذلك دون عوائق
بن غفير" يهدد: سنغير مفهوم الأمن وسننتقل من سياسة الدفاع للهجوم
مصلحة السجون "الإسرائيلية" تهدد الأسرى بمزيد من العقوبات
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بالفيديو قوات الاحتلال تهدم منزلاً بسلوان بالقدس المحتلة
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القيادي عدنان يواصل إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال
إصلاح الجـــهاد يرعى صلحاً عشائرياً في غزة
سما نيوز
صحيفة: الوسيط المصري يتعثر في فرض التهدئة والفترة الراهنة هي الأكثر اقتراباً من مواجهة عسكرية
هآرتس: قمة العقبة كان هدفها منع نتنياهو من إشعال النار في المنطقة وإحداث انتفاضة إقليمية
الشيخ يتحدث عن قمة العقبة وحوار "صامت وهادئ" مع حماس.. والأخيرة ترد
إصابة عدد من الإسرائيليين وحرق حافلة للمستوطنين بالضفة (صور وفيديو)
سموتريتش يخطط لـ"أفيتار".. ومسؤولون عسكريون ينتقدون قرار وقف الاقتحامات
بعد توقف لـ 4 أيام: الاحتلال يعاود الاقتحامات والاعتقالات الليلية بالضفة
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ý 28 آذار (مارس)
ý 2001م عملية استشهادية بالقرب من محطة وقود قلقيلية، نفذها فادي عطا الله عامر من قلقيلية، مما أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة 4 آخرين، وقد تبنت العملية حركة المقاومة الإسلامية حماس.
ý 1994م وحدة كوماندوز إسرائيلية تغتال ستة من العناصر البارزة في خلايا "صقور فتح" التابعة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في قطاع غزة.
ý 1993م المقاومة الفلسطينية تشنّ ثلاث هجمات مسلحة على أهداف إسرائيلية في الأراضي المحتلة تؤدي إلى مقتل مستوطن وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين.
ý 1988م وقوع عملية ديمونة في صحراء النقب (المفاعل النووي في ديمونة).
ý 1978م وفاة وديع حداد أحد القادة المؤسسين لحركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولد في صفد ودرس في كلية الطب بالجامعة الأمريكية.
ý 1948م وصول ثلاثة عشر عربة مصفحة نصف مجنزرة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى عصابات الهاغاناه، وذلك جزء من صفقة تشمل خمسين مصفحة. وبريطانيا لم تحرك ساكنا، وهي الدولة التي أعلنت أن مسؤولية الأمن في فلسطين مسئولتها حتى انسحاب آخر جندي بريطاني من البلاد في 15/5/1948.