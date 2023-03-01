وكالة الرأي الفلسطينية هارون تؤكد على تطوير الجهد التكاملي لخدمة المرأة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية مجمع اللغة العربية بوزارة التعليم يُناقش التجهيزات لعقد مؤتمره الثامن وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تناقش مع الإعلام الحكومي فكرة إطلاق برنامج بيئي وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المعابر بالاقتصاد: استيراد 2642 شاحنة بضائع خلال أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام المستشفيات يتفقد سير العمل بمستشفى شهداء الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط 15 هاتفًا خلويًا مسروقًا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحاصر منزلاً في أريحا وسط اشتباكات مع المقاومين وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تشرع بتنظيم عمل المجموعات الخاصة للمتاحف وترخيصها وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يقدم كتيبات التشريعات لهيئة حقوق الإنسان وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تسعى لتطوير دليل وحدة المريض لتعزيز الخدمات المقدمة
أخبار » الأخبار الحكومية

بعنوان “الأمن اللغوي _ الواقع والمأمول”

مجمع اللغة العربية بوزارة التعليم يُناقش التجهيزات لعقد مؤتمره الثامن

01 آذار / مارس 2023 01:51

مجمع اللغة العربية بوزارة التعليم يُناقش التجهيزات لعقد مؤتمره الثامن
مجمع اللغة العربية بوزارة التعليم يُناقش التجهيزات لعقد مؤتمره الثامن

غزة - وكالة الرأي

ناقش مجمع اللغة العربية الفلسطيني في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، الاستعدادات لعقد مؤتمره السنوي الثامن بعنوان: “الأمن اللغوي _ الواقع والمأمول”.

جاء ذلك، خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة بغزة بحضور رئيس المؤتمر أ. د جهاد العرجا، ومدير مجمع اللغة العربية أ. إياد القطراوي وعدد من أعضاء المجمع.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تفاصيل المؤتمر من حيث المحاور  واللجان الخاصة  ومواعيد استلام الأبحاث وعقد المؤتمر.

وسيتناول المؤتمر عدة محاور أهمها: الأمن اللغوي، المفهوم والأثر، التحديات التي تواجه الأمن اللغوي في فلسطين، وسائل تعزيز الأمن اللغوي.

يُشار إلى أن مجمع اللغة العربية يُنفذ نشاطات متنوعة في مجال المؤتمرات، والبحوث، والفعاليات، وذلك في إطار خدمة اللغة العربية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"كلية مجتمع الأقصى "تنفذ مبادرة اجتماعية لرسم جداريات فنية بحديقة نماء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟