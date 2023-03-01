مجمع اللغة العربية بوزارة التعليم يُناقش التجهيزات لعقد مؤتمره الثامن

غزة - وكالة الرأي

ناقش مجمع اللغة العربية الفلسطيني في وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، الاستعدادات لعقد مؤتمره السنوي الثامن بعنوان: “الأمن اللغوي _ الواقع والمأمول”.

جاء ذلك، خلال اجتماع عُقد في مقر الوزارة بغزة بحضور رئيس المؤتمر أ. د جهاد العرجا، ومدير مجمع اللغة العربية أ. إياد القطراوي وعدد من أعضاء المجمع.

وجرى خلال اللقاء مناقشة تفاصيل المؤتمر من حيث المحاور واللجان الخاصة ومواعيد استلام الأبحاث وعقد المؤتمر.

وسيتناول المؤتمر عدة محاور أهمها: الأمن اللغوي، المفهوم والأثر، التحديات التي تواجه الأمن اللغوي في فلسطين، وسائل تعزيز الأمن اللغوي.

يُشار إلى أن مجمع اللغة العربية يُنفذ نشاطات متنوعة في مجال المؤتمرات، والبحوث، والفعاليات، وذلك في إطار خدمة اللغة العربية.